Ngày cuối Tiểu Hàn, nhất định phải nấu món này để làm gì cũng suôn sẻ, hanh thông
Nghe tưởng tâm linh, nhưng thực ra rất đời.
Trong 24 tiết khí của người Á Đông, Tiểu Hàn không phải ngày lễ lớn, cũng không ồn ào như Tết. Nhưng các cụ lại rất coi trọng. Bởi đây là thời điểm khí lạnh bắt đầu ngấm sâu, nếu sinh hoạt và ăn uống lệch nhịp, cơ thể dễ mệt, tinh thần dễ rối, kéo theo đủ thứ trục trặc không tên.
Các cụ có câu: “Tiểu Hàn mà ăn lạnh, cả tháng khó trôi”. Nghe tưởng tâm linh, nhưng thực ra rất đời.
Vì sao Tiểu Hàn cần ăn “ấm” chứ không phải ăn nhiều?
Tiểu Hàn là lúc dương khí suy, âm khí mạnh. Phong thủy gọi đây là giai đoạn dễ “tán khí”, còn khoa học thì nói thẳng: cơ thể dễ nhiễm lạnh, hệ tiêu hóa và thần kinh hoạt động kém hơn. Khi người mệt, tâm dễ bất ổn, làm việc gì cũng chậm và dễ sai.
Vì vậy, ngày Tiểu Hàn không cần mâm cao cỗ đầy, mà cần món ăn có tính ấm, dễ tiêu, giữ nhiệt cho cơ thể. Và món được các cụ nhắc nhiều nhất chính là canh gà nấu gừng.
Món nên nấu ngày Tiểu Hàn: Canh gà gừng
Không phải ngẫu nhiên mà gà và gừng luôn đi cùng nhau trong những ngày lạnh. Thịt gà tượng trưng cho sự khởi động, giúp cơ thể hồi năng lượng. Gừng mang tính ấm, giúp “kéo khí về”, giảm cảm giác lạnh từ bên trong. Nước canh nóng giúp khí trong người lưu thông đều, không bị ứ.
Cách nấu không cần cầu kỳ: Gà chặt miếng vừa ăn, ninh lửa nhỏ cho ra nước ngọt tự nhiên, thêm vài lát gừng đập dập, nêm vừa miệng, không cần quá đậm. Canh phải thanh, ấm, ăn xong thấy nhẹ bụng.
Các cụ tin rằng, ngày Tiểu Hàn mà bụng ấm thì vía yên, vía yên thì lời nói, hành động trong những ngày sau cũng dễ xuôi.
Phong thủy nói “thuận khí”, khoa học gọi là tâm lý ổn định
Người làm việc gì cũng vậy, khi tâm không rối, việc dễ trôi hơn. Phong thủy gọi đó là thuận khí, còn khoa học gọi là trạng thái tâm lý tích cực.
Ăn một bữa ấm trong ngày Tiểu Hàn không làm bạn giàu lên ngay, nhưng nó giúp:
Cơ thể không bị ì vì lạnh
Tinh thần tỉnh táo hơn
Dễ kiểm soát cảm xúc, không cáu gắt vô cớ
Làm việc có nhịp, không vội vàng
Và chính những điều đó mới là nền để mọi chuyện hanh thông.
Nếu không ăn gà, có thể thay bằng món gì?
Nếu không hợp thịt gà, các cụ vẫn dặn nên chọn món canh nóng, có tính ấm, như: canh sườn củ cải trắng, canh cá nấu gừng thì là, canh bò hầm nhẹ. Điểm chung là nước nóng – vị thanh – không cay gắt, không lạnh bụng.
Tiểu Hàn không phải để cầu may lớn, chỉ là một ngày nhắc mình ăn đúng nhịp của trời đất. Ăn ấm để người không mệt, người không mệt thì tâm không rối, tâm không rối thì việc gì cũng dễ trôi.
Có lẽ vì thế mà các cụ luôn dặn: “Ngày Tiểu Hàn, chỉ cần bếp ấm là đủ”.
