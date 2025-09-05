Tiếng trống khai trường ngân vang trên khắp cả nước: Trang nghiêm, mới mẻ và đầy hứng khởi

"Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường" năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong bối cảnh cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và cũng là 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục – tiền thân của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày nay. Để đánh dấu dấu mốc quan trọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ khai giảng kết hợp kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến tới hơn 52.000 cơ sở giáo dục. Nhờ đó, gần 30 triệu học sinh, sinh viên cùng 1,7 triệu thầy cô trên mọi miền đất nước có thể chung một nhịp đập trong thời khắc mở đầu năm học mới.

Điểm mới của lễ khai giảng năm nay là sự hài hòa giữa tính truyền thống và công nghệ. Không chỉ còn là sân trường rợp cờ hoa, tiếng trống khai trường ngân vang, mà nhiều trường đã ứng dụng trực tuyến để kết nối, để mọi học sinh, dù ở thành thị hay miền núi xa xôi đều được hòa chung vào ngày hội. Điều này góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo, đồng thời khẳng định quyết tâm chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Tại Hà Nội, không khí khai giảng hiện hữu ở khắp các mái trường. Từ sáu giờ sáng, hoa tươi và những lời chúc mừng đã ngập tràn sân trường THCS Phú Diễn.

Từ sáu giờ sáng, những lẵng hoa chúc mừng đã được gửi đến nhà trường THCS Phú Diễn. Thầy cô và học sinh đã tập trung đông đủ để đón tiếp các khách mời đến tham dự lễ khai giảng.

Năm nay, trường THCS Phú Diễn chào đón 338 em học sinh khối 6.

Sau khi đón tiếp các quý vị đại biểu, các thầy cô tập trung tại phòng hội đồng để dự lễ qua màn hình; học sinh ổn định trong lớp, theo dõi chương trình chung từ trung ương và cùng nhau chào đón năm học mới. Cách tổ chức đặc biệt này vừa bảo đảm sự trang nghiêm, vừa tạo không khí gắn kết, để mỗi học sinh đều cảm thấy mình là một phần của ngày hội lớn.

Sau khi đón tiếp các quý vị đại biểu học sinh và cô giáo đã về lớp để dự lễ khai giảng.

Trong lễ khai giảng, cô Lê Thị Loan – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Diễn xúc động chia sẻ: "Ngày khai giảng luôn là dấu mốc không thể nào quên với mỗi thầy cô, học trò. Chúng tôi tự hào với 26 năm xây dựng và trưởng thành, với bề dày truyền thống hiếu học, tinh thần đoàn kết. Năm học 2025 – 2026, tập thể sư phạm Phú Diễn quyết tâm tiếp tục đổi mới, phát huy thành tích, để mang lại môi trường học tập tốt nhất cho các em học sinh".

Cơ sở vật chất tại trường THCS Phú Diễn liên tục được nâng cấp, hiện đại hóa.

Thật vậy, nhiều năm liền trường THCS Phú Diễn luôn là điểm sáng của giáo dục thủ đô. Nhà trường đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: từ Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước, đến Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bên cạnh thành tích học tập, cơ sở vật chất cũng liên tục được nâng cấp, hiện đại hóa, khẳng định vị thế một ngôi trường giàu truyền thống nhưng không ngừng đổi mới.

Trong không khí trang nghiêm ấy, cô trò Phú Diễn không quên gửi lời tri ân đến các cấp lãnh đạo, các ban ngành, hội cha mẹ học sinh đã luôn đồng hành, ủng hộ. Chính sự gắn kết giữa nhà trường – gia đình – xã hội đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Không chỉ ở Phú Diễn, nhiều trường học khác tại Hà Nội cũng có lễ khai giảng đáng nhớ. Tại Trường mầm non Sen Hồng (phường Dương Nội), các em bé ríu rít trong ngày khai giảng online. Tiếng hát, ánh mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ của trẻ thơ đã khiến buổi lễ tuy giản dị nhưng tràn đầy ấm áp. Đó cũng là minh chứng cho sự thích ứng linh hoạt của ngành giáo dục trong thời đại mới.

Không khí đón khai giảng đầy ấm áp tại Trường mầm non Sen Hồng (phường Dương Nội)

Có thể nói, ngày 5/9 năm nay không chỉ là tiếng trống khai trường quen thuộc, mà còn là nhịp đập của sự đổi mới. Từ những lớp học trực tuyến hiện đại đến những sân trường truyền thống rợp sắc cờ hoa, tất cả đều chung một niềm tin: giáo dục Việt Nam đang và sẽ tiếp tục bước những bước dài, vững chắc trên hành trình kiến tạo tương lai.

Tiếng trống khai giảng đã ngân vang, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Trong sự hân hoan, trang nghiêm ấy, hàng triệu học sinh Việt Nam mang theo ước mơ và khát vọng. Và trên hành trình ấy, thầy cô, gia đình và xã hội sẽ mãi là điểm tựa vững vàng, để những thế hệ học trò viết tiếp giấc mơ tri thức, dựng xây tương lai đất nước.

