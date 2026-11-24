20 giờ trước

GĐXH - Rủ nhau đi chơi từ ngày 17/11, 2 học sinh lớp 6 tại xã Mường Cơi (tỉnh Sơn La) bị lạc cách nhà hơn 15km và không nhớ đường về. Sau 2 ngày rời nhà chưa được ăn uống, các em được lực lượng công an kịp thời hỗ trợ, bàn giao an toàn cho gia đình.