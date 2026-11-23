Diễn ra trong hai ngày 21-22/11 tại không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông và Công viên Thống Nhất, sự kiện văn hóa cộng đồng GHÉ DAYS 2026 đã ghi nhận sức hút đáng chú ý ngay trong lần đầu tổ chức. Theo ước tính của Ban Tổ chức, sự kiện thu hút hơn 35.000 lượt khách tham quan, thưởng thức âm nhạc, khám phá văn hóa và tham gia các hoạt động trải nghiệm. Những mô hình đèn khổng lồ đến từ Tuyên Quang, đoàn bộ hành Việt phục rực rỡ, đêm nhạc GHÉ DAYS TO SWAY cùng hàng loạt hoạt động cộng đồng đã mang đến một cuối tuần sôi động giữa lòng Thủ đô.

Nghênh đăng dạ hành: Đèn lồng Tuyên Quang tỏa sáng giữa lòng Hà Nội

Đèn lồng cá chép khổng lồ được người dân phường An Tường, Tuyên Quang kỳ công đưa xuống Thủ đô Hà Nội

Một trong những điểm nhấn đặc sắc nhất của GHÉ DAYS 2026 là hoạt động Nghênh đăng dạ hành, lần đầu tiên đưa cùng lúc năm mô hình đèn khổng lồ do người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang sáng tạo đến giới thiệu tại Hà Nội.

Đoàn bộ hành Việt phục với hơn 300 thành viên, được tổ chức thành năm đội hình tái hiện những phong cách trang phục

Năm mô hình mang những chủ đề và thông điệp khác nhau, gồm: "Rồng Lạc hội tụ - Vươn mình đất Việt", "Thánh Gióng ra trận - Hào khí non sông", "Cá chép trông trăng - Ước nguyện vươn xa", "Hào khí Việt Nam - Vững chí vươn xa" và "Ngựa sắt bay - Khát vọng vươn xa". Đây là những sáng tạo văn hóa cộng đồng đặc sắc gắn của người dân phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang. Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước khổng lồ, hình thức tạo tác công phu và hệ thống ánh sáng rực rỡ, mỗi mô hình còn mang theo những câu chuyện, biểu tượng và niềm tự hào của cộng đồng đã sáng tạo nên chúng.

Đèn lồng hình Rồng - biểu tượng của quyền uy, thịnh vượng.

Đồng hành cùng năm mô hình là đoàn bộ hành Việt phục với hơn 300 thành viên, được tổ chức thành năm đội hình tái hiện những phong cách trang phục Việt qua các thời kỳ lịch sử. Hoạt động có sự tham gia của Đại Việt Kỳ Nhân, Mộc Thiên Cát, Thủy Trung Nguyệt và các đơn vị đồng hành trong lĩnh vực Việt phục. Sự kết hợp giữa các mô hình đèn khổng lồ và những bộ trang phục Việt giàu màu sắc, đường nét, họa tiết đã tạo nên một đoàn diễn diễu lộng lẫy, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân và du khách.

Lần đầu tiên, người dân Hà Nội được tận mắt chiêm ngưỡng đèn lồng Tuyên Quang.

Xuất phát từ phố đi bộ Trần Nhân Tông, đoàn Nghênh đăng dạ hành di chuyển qua các tuyến phố Trần Bình Trọng, Nguyễn Du, Quang Trung trước khi trở về điểm xuất phát, tạo thành một hành trình vòng quanh hồ Thiền Quang. Dọc hai bên đường, đông đảo người dân đứng chờ để ngắm nhìn và ghi lại hình ảnh đoàn diễu hành, đồng thời vẫy tay chào và hô to cổ vũ đoàn. Nhiều gia đình, người cao tuổi, các bạn trẻ và du khách nước ngoài hào hứng chụp ảnh, quay video cùng các mô hình đèn và những thành viên trong đoàn Việt phục. Không ít du khách quốc tế còn đi theo đoàn trong suốt hành trình để khám phá những nét văn hóa Việt Nam được giới thiệu qua hoạt động.

Khuyến khích sống sanh, kết nối gia đình, khơi dậy tinh thần sáng tạo

Những câu chuyện cảm động về gia đình trong cuộc thi 'Áo dài của mẹ'.

Bên cạnh đó, các sự kiện Run and Hunt - hoạt động chạy bộ kết hợp khám phá và săn kho báu quanh hồ Bảy Mẫu - đã thu hút hơn 3.000 người tham gia. Đêm nhạc GHÉ DAYS TO SWAY tối 21/11 lại khiến khu vực phố đi bộ Trần Nhân Tông trở thành một không gian âm nhạc sôi động thu hút hàng chục nghìn bạn trẻ tới thưởng thức.

Ngoài ra, các khu trải nghiệm của Đại Việt Kỳ Nhân, thưởng thức ẩm thực chay, hai cuộc thi "Áo dài của mẹ', nấu ăn 'liệu mà làm'... cũng đã thu hút nhiều người tham gia.

Đáng chú ý, cuộc thi "Áo dài của mẹ" nhận được hơn 40 bài dự thi từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ban Tổ chức đã lựa chọn 20 câu chuyện tiêu biểu để vinh danh, qua đó tôn vinh hình ảnh người mẹ, tình cảm gia đình và giá trị văn hóa của tà áo dài Việt Nam. Cùng với đó, cuộc thi chế biến ẩm thực thuần thực vật "Liệu mà làm" tạo không gian để người tham gia thể hiện khả năng sáng tạo, đồng thời lan tỏa thông điệp về tiêu dùng có trách nhiệm và lối sống thân thiện với môi trường.

Với hơn 30 nghìn người tham gia, GHÉ DAYS 2026 để lại dấu ấn của một lễ hội nơi các giá trị văn hóa Việt Nam được tiếp cận bằng tinh thần cởi mở, sáng tạo và niềm vui chung của cộng đồng. Đó cũng là nền tảng để GHÉ DAYS tiếp tục phát triển theo định hướng trở thành một sự kiện văn hóa - trải nghiệm thường niên, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của Thủ đô.