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Theo cổng thông tin điện tử Công an TP Bắc Ninh, hiện nay, các đối tượng lừa đảo đang gia tăng tần xuất sử dụng chiêu trò "thông báo trúng thưởng iphone 18" nhằm đánh vào lòng tham và sự mất cảnh giác của người dân để chiếm đoạt tài sản. Đây là hình thức lừa đảo không mới nhưng được tinh chỉnh với nhiều thủ đoạn vô cùng tinh vi.

Các kịch bản lừa đảo được các đối tượng xấu phổ biến sử dụng là:

Gửi tin nhắn/mail trúng thưởng: Nhận được tin nhắn SMS, Zalo, Mesenger hoặc Email với nội dung: "Chúc mừng bạn đã may mắn trở thành khách hàng may mắn trúng 01 chiếc iPhone 18…" kèm theo đường link truy cập.

Tổ chức vòng quay may mắn ảo: Các trang mạng xã hội giả mạo thương hiệu lớn (như Điện máy xanh, FPT shop, Apple…) chạy quảng cáo chương trình "Tri ân khách hàng – Quay là trúng Iphone 18".

Giả mạo cuộc gọi từ tổng đài/Sàn thương mại điện tử: Kẻ gian tự xưng là nhân viên Shopee, Lazada,Tiktok Shop thông báo bạn trúng thưởng do có nhiều đơn hàng.

Khi nạn nhân dính bẫy, đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển khoản trước các khoản tiền gọi là phí vận chuyển, thuế thu nhập cá nhân, phí làm hồ sơ hoặc phí bảo hiểm đơn hàng (từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng).

Chúng yêu cầu nạn nhân đăng nhập tài khoản ngân hàng, cung cấp số CCCD, hình ảnh chân dung hoặc mã OPT trên các trang web giả mạo.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền hoặc lộ mã OTP, đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa tài khoản và chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an TP Bắc Ninh đưa ra nguyên tắc "3 Không – 3 Cần" cảnh báo tới người dân để tự bảo vệ tài sản của mình và người thân:

3 KHÔNG:

- Không tin vào các chương trình trúng thưởng giá trị lớn khi bản thân không tham gia bất kỳ cuộc thi hay sự kiện chính thức nào.

- Không nhấp vào các đường link lạ (link rút gọn, domain lạ không phải Website chính thức của doanh nghiệp)

- Không chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào (phí ship, phí thuế, phí hồ sơ…) để nhận quà tặng hoặc tiền thưởng.

3 CẦN:

- Cần kiểm tra, xác minh thông tin trực tiếp trên website chính thức hoặc hotline công khai của thương hiệu được đề cập.

- Cần bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân, mật khẩu và đặc biệt là mã OTP ngân hàng.

- Cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc phản ánh qua các kênh tiếp nhận lừa đảo trực tuyến nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo.