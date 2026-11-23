Chiều 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức thông tin chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 là hoạt động lần đầu tiên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương những thanh niên có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số tích cực, có sức ảnh hưởng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Với chủ đề "Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI", thông điệp "Sáng tạo có trách nhiệm - Lan tỏa điều tích cực", chương trình hướng tới xây dựng diễn đàn để các nhà sáng tạo nội dung trẻ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức về đạo đức số và trách nhiệm xã hội trong hoạt động sáng tạo.

Ban tổ chức trao đổi các thông tin chương trình Gặp mặt, tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026

Từ ngày 20/10 đến hết ngày 10/11/2026, chương trình đã tiếp nhận 421 hồ sơ đăng ký trên phạm vi toàn quốc. Qua quá trình thẩm định, rà soát và đánh giá, Hội đồng xét chọn đã lựa chọn 100 đại biểu chính thức. Việc lựa chọn không chỉ căn cứ vào số lượng người theo dõi hay mức độ nổi tiếng mà chú trọng chất lượng nội dung sáng tạo, giá trị giáo dục, tính định hướng, sức lan tỏa tích cực và những đóng góp thiết thực đối với cộng đồng.

Các nhà sáng tạo nội dung hoạt động trên 8 nhóm lĩnh vực, nổi bật là du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam; văn học, nghệ thuật, thể thao, giải trí; lịch sử, văn hóa, di sản và bản sắc dân tộc; lối sống đẹp, kỹ năng sống và an toàn trên môi trường số.

Đặc biệt, thống kê cho thấy tổng số người theo dõi trên các kênh sáng tạo nội dung chính của 100 đại biểu đạt hơn 76,3 triệu. Tổng lượt xem các sản phẩm nội dung số trong 12 tháng gần nhất đạt hơn 33,6 tỷ lượt, cùng hơn 1,36 tỷ lượt tương tác. Trong số này, có 23 đại biểu sở hữu kênh chính từ 1 triệu người theo dõi trở lên. Chương trình cũng dành sự quan tâm tới những cá nhân có lượng người theo dõi chưa lớn nhưng có nội dung tích cực, câu chuyện truyền cảm hứng và đóng góp nổi bật cho cộng đồng.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là thành lập và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn 2026-2031, với 100 đại biểu được lựa chọn làm thành viên đợt đầu. 100% đại biểu chính thức đều có nguyện vọng tham gia mạng lưới.

Theo Ban tổ chức, trong hai ngày 28-29/11 diễn ra chương trình tại TP Hồ Chí Minh, các đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, tham quan trải nghiệm, an sinh xã hội và trao đổi chuyên đề. Đáng chú ý là hành trình "Địa chỉ đỏ - Sáng tạo từ di sản", hoạt động tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người và những thành tựu phát triển của TP Hồ Chí Minh. Các đại biểu cũng trực tiếp sáng tạo sản phẩm truyền thông số nhằm lan tỏa những câu chuyện, hình ảnh đẹp về thành phố.

Bên cạnh đó, chương trình tổ chức các phiên chuyên đề về sáng tạo có trách nhiệm trong kỷ nguyên AI và kết nối nhà sáng tạo trẻ, kiến tạo mạng lưới nội dung tích cực. Chương trình tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 và ra mắt Mạng lưới các nhà sáng tạo nội dung số trẻ giai đoạn, được tổ chức từ 19h00 đến 21h00 ngày 29/11/2026 tại Trường Đại học Hoa Sen.

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì, trao đổi trong buổi gặp mặt báo chí.

Anh Lê Hải Long - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam chia sẻ: "Thông qua chương trình, Trung ương Đoàn kỳ vọng tập hợp, kết nối và phát huy vai trò của lực lượng sáng tạo nội dung số trẻ, khuyến khích các bạn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông tin tích cực, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh và văn minh".