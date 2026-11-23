Rút ngắn hành trình đến hồ Ba Bể

Tuyến đường từ TP Bắc Kạn (cũ) đến hồ Ba Bể, kết nối với huyện Na Hang (Tuyên Quang), là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Dự án được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp III - miền núi và đường cấp IV - miền núi, vận tốc thiết kế từ 40–60 km/h, bề rộng nền đường 9m, mặt đường 8m.

Đến nay, dự án đã hoàn thành và thông xe giai đoạn I với chiều dài khoảng 37km, từ Bắc Kạn đến xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Việc đưa tuyến đường vào khai thác đã tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại, giao thương hàng hóa của người dân, đồng thời mở ra cơ hội kết nối các điểm du lịch trên địa bàn.

Tuyến đường từ TP Bắc Kạn (cũ) đến hồ Ba Bể, kết nối với huyện Na Hang (Tuyên Quang), là công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội và du lịch khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Đặc biệt, hành trình đến với hồ Ba Bể, nơi được ví như "viên ngọc xanh giữa núi rừng Việt Bắc", trở nên thuận tiện hơn. Nếu như trước đây, người dân và du khách thường mất gần 2 giờ để đến hồ Ba Bể thì nay thời gian di chuyển được rút ngắn xuống còn khoảng 1 giờ.

Giai đoạn I của tuyến đường đi qua các xã Đôn Phong (huyện Bạch Thông cũ), Bằng Phúc (huyện Chợ Đồn cũ), Đồng Phúc và Quảng Khê (huyện Ba Bể cũ), tỉnh Bắc Kạn. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, tuyến đường đi qua địa bàn các xã Phong Quang và Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên.

Tại xã Phong Quang, tuyến đường đi qua được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông nghiệp, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Việc vận chuyển nông sản, hàng hóa cũng trở nên thuận lợi hơn, giúp người dân có thêm cơ hội kết nối thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm địa phương.

Cung đường uốn lượn giữa núi rừng mở ra hành trình khám phá cảnh sắc vùng hồ Ba Bể.



Tương tự, tại xã Đồng Phúc, bên cạnh hồ Ba Bể, nhiều địa điểm du lịch có sức hút như động Hua Mạ, thác Bạc cùng những khu vực ngắm mây, ruộng bậc thang đang dần trở thành điểm đến được du khách quan tâm. Giao thông thuận lợi hơn tạo thêm động lực để người dân khai thác lợi thế cảnh quan thiên nhiên, phát triển các hoạt động dịch vụ, du lịch.

Đáng chú ý, tuyến đường còn mở ra cơ hội quảng bá và khai thác tiềm năng chè Shan tuyết Bằng Phúc với những cây chè cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm. Đây không chỉ là sản vật đặc trưng mà còn có thể trở thành điểm nhấn trong các hành trình trải nghiệm văn hóa, khám phá vùng cao.

Không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, cung đường mới còn mang đến cho du khách cơ hội ngắm nhìn những bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số nằm giữa núi rừng, những thửa ruộng bậc thang và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng Việt Bắc.

Chia sẻ với phóng viên, anh Trung Anh, một du khách đến hồ Ba Bể bằng cung đường mới, cho biết: "Trước đây, mỗi lần lên hồ Ba Bể, tôi thường mất khá nhiều thời gian di chuyển. Lần này đi theo tuyến đường mới, tôi thấy hành trình thuận tiện hơn rất nhiều, thời gian được rút ngắn đáng kể. Đặc biệt, cảnh quan hai bên đường rất đẹp, có những đoạn đi qua bản làng, núi rừng, ruộng bậc thang rất ấn tượng. Đây không chỉ là tuyến đường giúp việc đi lại dễ dàng hơn mà còn có thể trở thành một cung đường trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách”.

Không chỉ du khách được hưởng lợi, người dân địa phương cũng cảm nhận rõ sự thay đổi từ khi tuyến đường được đưa vào sử dụng.

Giao thông thuận lợi giúp người dân xã Đồng Phúc kết nối giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế.

Theo người dân xã Đồng Phúc, trước đây, muốn đi ra trung tâm tỉnh Bắc Kạn (cũ), họ thường phải lựa chọn những cung đường vòng qua khu vực ven hồ, ngược lên trung tâm huyện Ba Bể cũ rồi mới tiếp tục di chuyển. Một hướng khác là đi ra ngã ba Phương Viên (huyện Chợ Đồn cũ), sau đó theo Đường tỉnh 257. Cả hai lộ trình đều mất nhiều thời gian, có khi vài giờ di chuyển.

Tuy nhiên, từ khi tuyến đường mới hoàn thành, thời gian di chuyển từ Đồng Phúc ra khu vực trung tâm chỉ còn khoảng 50 phút, giúp việc đi lại, giao thương và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu thuận tiện hơn.

Trao đổi với phóng viên, ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Phúc, cho biết: "Tuyến đường mới kết nối từ thành phố Bắc Kạn cũ qua Đồng Phúc đến hồ Ba Bể không chỉ mang ý nghĩa giao thông, rút ngắn khoảng cách và mở rộng không gian phát triển, mà còn mở ra một hành trình kết nối những giá trị văn hóa, kinh tế và du lịch đặc sắc của địa phương.

Đồng Phúc sẽ trở thành điểm dừng chân giàu bản sắc, nơi du khách được khám phá hương vị trà Shan tuyết cổ thụ, sản phẩm truyền thống, vẻ đẹp của núi rừng và những danh lam thắng cảnh kỳ thú. Đây không đơn thuần là một tuyến đường, mà còn là con đường kết nối tiềm năng, đánh thức giá trị bản địa, mở lối phát triển du lịch và đưa Đồng Phúc trở thành điểm đến hấp dẫn trên hành trình khám phá hồ Ba Bể".

Trên đường đi, du khách có thể dưngg chân ngắm các bản làng cùng cảnh quan địa phương.

Ý nghĩa của tuyến đường càng rõ nét khi tỉnh Thái Nguyên xác định hồ Núi Cốc và hồ Ba Bể là hai khu vực trọng điểm phát triển du lịch theo Đề án số 17-ĐA/TU giai đoạn 2026–2030. Mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh đón khoảng 12 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 25.000 tỷ đồng mỗi năm.

Tỉnh Thái Nguyên đang triển khai việc điều chỉnh quy hoạch, bảo tồn, tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt Danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể, phấn đấu đưa nơi đây trở thành khu du lịch quốc gia trước năm 2030, là trung tâm du lịch trọng điểm của vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Những vị trí sạt trượt cần khắc phục

Tuyến đường dù đã hoàn thành và đưa vào khai thác, song do đi qua địa hình miền núi có độ chia cắt lớn, nhiều khu vực sườn dốc, địa chất phức tạp nên công trình phải đối mặt với những tác động không nhỏ từ thiên tai, mưa lũ.

Ngay trong quá trình thi công, các nhà thầu đã nhiều lần phải xử lý những vấn đề phát sinh do địa chất và thời tiết. Đặc biệt, các đợt thiên tai như bão Yagi năm 2024, bão số 10 và bão số 11 năm 2025 đã ảnh hưởng đáng kể đến công trình.



Địa hình đồi núi phức tạp khiến công tác bảo vệ nền đường, mái taluy đặt ra nhiều thách thức.

Trong quá trình khai thác, tại một số vị trí trên tuyến xuất hiện hiện tượng sạt trượt, ảnh hưởng đến nền, mặt đường và hệ thống rãnh thoát nước.

Theo kết quả kiểm tra thực tế ngày 20/11/2026 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị liên quan, những vị trí hư hỏng được xác định cụ thể tại Km15+340–Km15+380, Km22+325–Km22+425 và khu vực Km32+010–Km32+100.

Tại hai vị trí đầu, mặt đường bị đẩy trồi đã được đơn vị quản lý khắc phục bằng phương án thảm bê tông nhựa từ cuối tháng 10/2026. Riêng phần rãnh dọc tại Km22+325–Km22+425 chưa hoàn thành sửa chữa.

Đối với khu vực Km32, do có cung trượt lớn, địa chất dạng cát pha, khi mưa lớn, bùn đất chảy xuống rãnh và tràn ra mặt đường. Các đơn vị chức năng đang triển khai thủ tục để tiếp tục khắc phục theo quy định.

Từ những cung đường mới, cơ hội giao thương và phát triển du lịch cộng đồng ở vùng hồ Ba Bể được mở rộng.

Sau khi bàn giao 37km thuộc giai đoạn I, công tác quản lý, vận hành đoạn tuyến được giao cho Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại 909 thực hiện. Mặc dù đã bàn giao cho đơn vị quản lý, khai thác, công trình vẫn đang trong thời gian bảo hành.

Ông Triệu Hồng Sơn, Trưởng Phòng Giải phóng mặt bằng và Tư vấn đầu tư xây dựng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, thông tin: Tuyến đường được thi công trong điều kiện địa hình chia cắt mạnh, nhiều đoạn phải đào sâu, đắp cao, xử lý nền đường và mái taluy trên nền địa hình, địa chất phức tạp. Chủ đầu tư và các nhà thầu đã triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật để bảo đảm chất lượng, tiến độ.

"Tuy nhiên, tại những vị trí có địa chất yếu, nước ngầm, khi chịu tác động của mưa lớn kéo dài vẫn có thể phát sinh sạt trượt. Chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu kịp thời kiểm tra, xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm trong thời gian bảo hành công trình để bảo đảm an toàn giao thông", ông Sơn cho biết.

Việc hoàn thành và đưa giai đoạn I tuyến đường Bắc Kạn - hồ Ba Bể vào khai thác đã tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội, mở rộng không gian kết nối du lịch khu vực phía Bắc tỉnh Thái Nguyên. Để công trình phát huy hiệu quả đầu tư, bên cạnh việc tiếp tục triển khai các giai đoạn tiếp theo, công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng và xử lý những vị trí hư hỏng cần được quan tâm thường xuyên.

Đặc biệt, tại những khu vực có nguy cơ sạt trượt, các đơn vị liên quan cần chủ động theo dõi diễn biến địa chất, kiểm tra hệ thống thoát nước, kịp thời triển khai biện pháp xử lý, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Qua đó, giúp tuyến đường phát huy hiệu quả lâu dài, thực sự trở thành động lực thúc đẩy giao thương, khai thác tiềm năng du lịch và đưa "viên ngọc xanh" Ba Bể đến gần hơn với du khách.

