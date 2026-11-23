Ngày 23/11, thông tin từ Công an xã Mường Cơi (tỉnh Sơn La) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ 2 học sinh bị lạc đường trên địa bàn trở về đoàn tụ với gia đình.

Trước đó, ngày 19/11, Công an xã Mường Cơi tiếp nhận thông tin về 2 học sinh đi lạc gồm G.A.D. (SN 2014) và G.A.T. (SN 2015), cùng trú tại bản Yên Hưng, xã Mường Cơi. Cả 2 hiện theo học lớp 6A2, Trường THCS Mường Cơi.

Qua xác minh, ngày 17/11, 2 em rủ nhau đi chơi nhưng sau đó bị lạc đến khu vực bản Văn Cơi, cách nhà hơn 15km. Do không nhớ đường về, 2 học sinh không thể tự trở lại nhà. Thời điểm được phát hiện, cả 2 đã rời khỏi nhà trong thời gian dài và chưa được ăn uống.

Gia đình đến trụ sở Công an xã Mường Cơi đón 2 học sinh đi lạc.

Sau khi tiếp nhận, cán bộ Công an xã Mường Cơi đã chăm sóc, động viên để các em ổn định tinh thần. Đồng thời, đơn vị tiến hành xác minh thông tin, liên hệ với gia đình và nhà trường để phối hợp đưa các em trở về. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an, 2 học sinh đã được bàn giao an toàn cho gia đình.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quan tâm, quản lý con em, đặc biệt là khi trẻ ra khỏi nhà.

Bên cạnh đó, gia đình cần trang bị cho trẻ những kỹ năng cần thiết để xử lý tình huống khi bị lạc đường, biết cách chủ động tìm kiếm sự trợ giúp từ người lớn hoặc cơ quan chức năng.

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