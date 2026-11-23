Nhiều quy định mới liên quan đến việc làm sổ đỏ từ 1/7/2027

Theo TPO, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027 (trừ quy định về thời điểm áp dụng bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất và sửa đổi liên quan đến Luật Công chứng).

Luật được thông qua quy định rõ về nguyên tắc cấp và những trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Theo đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được cấp theo mẫu thống nhất trong cả nước dưới dạng điện tử hoặc dạng giấy. Giấy chứng nhận dạng điện tử và dạng giấy có giá trị pháp lý như nhau.

Từ 1/7/2027, nhiều quy định mới liên quan đến sổ đỏ được ban hành. Ảnh minh họa: TL

Trường hợp đất giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án để sản xuất, kinh doanh mà không phải để xây dựng nhà ở thì cấp 1 giấy chứng nhận cho chủ đầu tư đối với toàn bộ diện tích đất đó; trường hợp chủ đầu tư có nhu cầu thì cấp giấy chứng nhận cho từng thửa đất, từng công trình, hạng mục công trình, phần diện tích của hạng mục công trình phù hợp với quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không có quyền sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận đối với tài sản đó.

Đối với thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung tài sản gắn liền với đất thì cấp cho mỗi người 1 giấy chứng nhận; trường hợp những người có chung quyền sử dụng đất, chung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất có yêu cầu thì cấp chung 1 giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Giấy chứng nhận chỉ được cấp sau khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Trường hợp không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được miễn, được ghi nợ nghĩa vụ tài chính và trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm thì giấy chứng nhận được cấp sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất.

Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp 1 giấy chứng nhận ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện. Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp 1 giấy chứng nhận ghi tên đại diện hộ gia đình trên giấy chứng nhận và trao cho người đại diện hộ gia đình; trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình mà có cả vợ và chồng có chung quyền sử dụng đất đó thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng trên giấy chứng nhận.

Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận lần đầu được ghi nợ tiền sử dụng đất nếu có nhu cầu ghi nợ.

Theo quy định, tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận bao gồm nhà ở, công trình xây dựng và đã hình thành tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Nhà nước không xem xét lại thời hạn sử dụng đất đối với các trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất với thời hạn sử dụng đất lâu dài đúng với quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

Đối với trường hợp đất có tranh chấp nhưng xác định được phạm vi diện tích, ranh giới đang tranh chấp thì phần diện tích không có tranh chấp mà đủ điều kiện tách thửa đất thì được cấp giấy chứng nhận.

Chính phủ quy định chi tiết việc cấp giấy chứng nhận, việc xác định lại diện tích đất ở và việc đính chính, thu hồi, hủy, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp sổ đỏ trong trường hợp nào?

Cũng theo dự án Luật Đất đai sửa đổi, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất. Chính phủ quy định về giấy tờ về quyền sử dụng đất tại điểm này;

b) Đất có nguồn gốc lấn, chiếm trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận;

c) Đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền hoặc được giao quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 theo quy định của Chính phủ;

d) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà đã sử dụng đất không đúng mục đích trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 và việc sử dụng đất phù hợp với quy hoạch tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất mà đã sử dụng đất không đúng mục đích từ ngày 01 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành và tại thời điểm cấp giấy chứng nhận việc sử dụng đất ổn định, phù hợp với quy hoạch, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, môi trường, an toàn công trình;

đ) Đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, được sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà không thuộc trường hợp quy định tại các điểm b, c và d khoản này;

e) Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất do nhận chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 8 năm 2024 đối với đất quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này mà chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì được cấp Giấy chứng nhận nếu đáp ứng điều kiện tương ứng quy định tại các điểm đó;

g) Trường hợp quy định tại các điểm b, d và e khoản này mà tại khu vực, địa bàn chưa có quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc cấp Giấy chứng nhận vào mục đích đất canh tác thì không phải xem xét đến điều kiện phù hợp với quy hoạch khi cấp giấy chứng nhận.

Những quy định cần biết khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con năm 2026 GĐXH - Sang tên sổ đỏ là cách gọi của người dân để chỉ thủ tục đăng ký biến động khi chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất. Năm 2026, khi cha mẹ muốn sang tên sổ đỏ cho con cần thực hiện những quy định gì?