Từ ngày 1/3/2027, bỏ giới hạn 12 tháng đối với giấy ủy quyền nhận lương hưu

Ngày 21/11, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). Luật mới có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Theo Luật mới, điểm đáng chú ý liên quan đến việc ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Tại điểm d khoản 2 Điều 10 Luật BHXH 2024 quy định người tham gia, người thụ hưởng chế độ BHXH ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội.

Trường hợp ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chế độ khác theo quy định của Luật này thì văn bản ủy quyền có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật về chứng thực

Tuy nhiên, Luật BHXH sửa đổi đã thay đổi quy định này theo hướng: "Ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện bảo hiểm xã hội. Việc thực hiện ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự".

Như vậy, theo luật mới từ ngày 1/3/2027, Luật BHXH không còn quy định riêng thời hạn tối đa 12 tháng đối với văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Theo Báo Lao động, theo Điều 563 Bộ luật Dân sự năm 2015, thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định. Trường hợp không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định khác, hợp đồng ủy quyền có hiệu lực một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Quy định này đồng nghĩa người hưởng lương hưu có thể thỏa thuận với người được ủy quyền về thời hạn nhận thay phù hợp với nhu cầu thực tế, thay vì bị giới hạn tối đa 12 tháng như quy định trước đây.

Tuy nhiên, việc bỏ giới hạn 12 tháng không đồng nghĩa giấy ủy quyền đương nhiên có hiệu lực vô thời hạn. Thời hạn ủy quyền vẫn phải tuân thủ thỏa thuận của các bên và quy định của pháp luật dân sự.

Từ ngày 1/3/2027, Luật BHXH không còn quy định riêng thời hạn tối đa 12 tháng đối với văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Ảnh minh họa: AI

Quy định đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội

Theo quy định của Luật BHXH sửa đổi, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được quy định như sau:

- Từ đủ 75 tuổi trở lên;

- Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

- Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đối với trường hợp hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được quy định như sau:

- Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ;

- Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.