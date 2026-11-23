Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến từ 14-17 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/11), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 15-18 độ.

Khoảng đêm 23/11 và sáng 24/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, riêng vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Từ ngày 24/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 14-17 độ, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15-18 độ. Ngày và đêm 24/11, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc chuẩn bị bước vào đợt rét. Ảnh TL

Giá điện sắp có nhiều thay đổi lớn

Theo Tiền Phong, Quốc hội vừa thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, có hiệu lực từ ngày 1/6/2027. Một trong những điểm mới đáng chú ý là luật bổ sung quy định về lộ trình tính giá điện theo giờ đối với hộ gia đình.

Cụ thể, Bộ Công Thương được giao trình Thủ tướng Chính phủ quyết định “lộ trình áp dụng giá bán lẻ điện giờ cao điểm, thấp điểm và bình thường cho nhóm khách hàng sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép”. Thời điểm áp dụng đối với hộ gia đình sẽ được xác định trong lộ trình do Thủ tướng quyết định.

Hiện tại, hộ gia đình trả tiền điện theo biểu giá 5 bậc áp dụng từ ngày 1/11, căn cứ vào lượng điện tiêu thụ trong kỳ. Giá điện theo ba khung giờ đang áp dụng đối với một số khách hàng sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đủ điều kiện.

Cùng với lộ trình tính giá theo giờ, Bộ Công Thương sẽ trình phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện, trong đó có biểu giá gồm ít nhất hai thành phần. Một cách tính có thể gồm tiền điện năng theo số kWh tiêu thụ và tiền công suất (được hiểu là phần tiền tính theo mức công suất cực đại (kW) mà người dùng đăng ký).

Sẽ áp dụng giá điện theo giờ đối với hộ sử dụng điện sinh hoạt khi điều kiện kỹ thuật cho phép. Ảnh: EVNHANOI.

Hà Nội miễn phí tham quan 6 điểm di tích phố cổ

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội miễn phí vé tham quan tại 6 điểm di tích trong hai ngày 23 và 24/11/2026, tạo điều kiện để người dân và du khách khám phá, trải nghiệm những giá trị di sản văn hóa đặc sắc của Thủ đô.

Theo thông báo của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, 6 điểm di tích được miễn phí vé tham quan gồm: Đền Bạch Mã - số 76 Hàng Buồm; Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật - số 22 Hàng Buồm; Ngôi nhà Di sản - số 87 Mã Mây; Di tích số 28 Hàng Buồm; Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ; Đình Kim Ngân - số 42 Hàng Bạc.

Thời gian mở cửa đón khách tại các điểm di tích từ 8h00 đến 12h00 (buổi sáng) và từ 13h30 đến 17h30 (buổi chiều).

Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố cổ Hà Nội - số 50 Đào Duy Từ, Hà Nội.

Cảnh giác thủ đoạn giả danh Công an đòi nộp tiền đăng ký thường trú quá hạn

Ngày 22/11, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Hồng Vân đã kịp thời phát hiện và hỗ trợ chị Đ.T.S (trú tại thôn Sở Hạ, xã Hồng Vân) khi người này bị đối tượng giả danh Công an liên hệ.

Trong quá trình trao đổi, đối tượng đưa ra lý do chị S. đăng ký thường trú quá hạn và yêu cầu chuyển tiền để giải quyết. Ngay khi nắm bắt sự việc, Công an xã Hồng Vân đã trực tiếp giải thích các quy định của pháp luật, hướng dẫn chị S. thực hiện thủ tục đăng ký cư trú theo đúng trình tự, đồng thời cảnh báo rõ về thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Từ vụ việc trên, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác và lưu ý không chuyển tiền cho bất kỳ cá nhân nào tự xưng là Công an để giải quyết các thủ tục hành chính. Khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn yêu cầu chuyển tiền có dấu hiệu đáng ngờ, người dân tuyệt đối không làm theo và cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.

Chị Đ.T.S tại cơ quan Công an. Ảnh: CAHN

Mâu thuẫn khi đi hát karaoke, 10 thanh niên mang dao ra đường hỗn chiến

Theo SK&ĐS, ngày 22/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng", đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 9 bị can để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 19/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sơn La phối hợp cùng Công an phường Tô Hiệu tiếp nhận tin báo của người dân về vụ ẩu đả giữa hai nhóm thanh niên trước cửa quán Karaoke 5 (tổ 19, phường Tô Hiệu). Hậu quả khiến một người bị thương nặng phải đi cấp cứu tại bệnh viện và một số đối tượng khác bị thương nhẹ.

Các đối tượng gây rối tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La.

Khẩn trương vào cuộc truy xét, chỉ sau 2 ngày kể từ khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã làm rõ danh tính, vai trò của 10 đối tượng thuộc hai nhóm trên và củng cố đầy đủ chứng cứ. Đến ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La chính thức khởi tố 10 bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn trong lúc đi hát karaoke thành xô xát. Các đối tượng hò hét, rượt đuổi và dùng dao cùng hung khí nguy hiểm đâm, chém nhau ngay nơi công cộng, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.