Xem ngày giờ tuần mới 23/11 - 29/11/2026 để khởi sự các việc thu hút lộc tài GĐXH – Cùng chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà xem ngày ngày giờ tuần mới 23/11 - 29/11/2026 để chọn được khung giờ tốt để thực hiện các việc trọng đại thuận lợi và thu hút lộc tài.

1. Con giáp Thìn

Đứng đầu danh sách con giáp may mắn tuần từ 23/11 – 29/11, theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà là con giáp Thìn. Nhờ Chính Ấn nâng đỡ, con giáp Thìn có một tuần làm việc tương đối suôn sẻ, những khó khăn nếu xuất hiện cũng không quá lớn, nhanh chóng xử lý được. Thời điểm này, tuổi Thìn nên tập trung hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Với khả năng tổ chức, quản lý thời gian tốt, tuổi Thìn dễ dàng xử lý các công việc. Hiệu suất công việc nhờ vậy được cải thiện đáng kể.

Tài chính của con giáp Thìn trong tuần này cũng rất sáng. Có Tử Vi cát tinh hỗ trợ, tuổi Thìn không chỉ duy trì được nguồn thu nhập từ công việc chính mà còn có cơ hội kiếm thêm tiền từ những công việc bên ngoài.

Tài chính thoải mái cũng giúp cho cuộc sống của con giáp Thìn vui vẻ, nhẹ nhàng hơn.

2. Con giáp Mùi

Xem tử vi tuần từ 23 - 29/11/2026, chuyên gia cho biết, Thiên Ấn che chở giúp tuổi Mùi đủ tỉnh táo và linh hoạt xử lý các vấn đề phát sinh. Trong công việc, người tuổi Mùi cần chú ý hơn tới những chi tiết tưởng chừng không quan trọng.

Thay vì chủ quan vì mọi việc đang diễn ra tương đối thuận lợi, chuyên gia khuyên tuổi Mùi cần cẩn thận và kiểm tra lại kết quả trước khi hoàn thành. Với khả năng sáng tạo, con giáp Mùi trong tuần có cơ hội được phát huy mạnh mẽ.

Tài chính của con giáp Mùi trong tuần này cũng cải thiện. Cơ hội gia tăng thu nhập tương đối tốt với tuổi Mùi. Tuy nhiên, chuyên gia khuyên Mùi nên chú ý để tránh các khoản phát sinh không đáng có. Mùi cần phân biệt rõ giữa nhu cầu thực tế và mong muốn nhất thời để không rơi vào cảnh tiền kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu.

3. Con giáp Thân

Với sự trợ giúp của Thái Âm, người tuổi Thân tuần này có điều kiện thuận lợi để phát triển công việc trong tuần mới. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, người tuổi Mùi còn có khả năng tạo ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh.

Tài chính của tuổi Thân đang trên đà tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, vào cuối tuần khi Chính Tài xuất hiện báo hiệu khả năng đón nhận thành quả vật chất từ những nỗ lực trước đó. Đây có thể là khoản tiền thưởng, thu nhập được thanh toán hoặc một nguồn lợi ích chính đáng khác.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân tuổi Thân không cần quá nóng vội khi gặp được đối tượng khiến mình rung động. Người tuổi Thân nên nhớ, hãy bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện thoải mái, cho nhau thời gian tìm hiểu thay vì tự tạo áp lực phải xác định mối quan hệ ngay lập tức.

4. Con giáp Tuất

Tuần từ 23 - 29/11/2026 của tuổi Tuất có cả thuận lợi lẫn một vài thử thách nhỏ. Con giáp Tuất có đủ năng lực và sự tỉnh táo để kiểm soát tình hình ngay từ sớm. Bởi vậy mà công việc của Tuất tương đối tiến triển.

Trong tuần này, làm việc nhóm được đánh giá là phương án mang lại hiệu quả tốt hơn so với việc tự mình xử lý tất cả với tuổi Tuất. Bạn nên tận dụng sự phối hợp của đồng nghiệp, chia sẻ trách nhiệm và chủ động trao đổi khi gặp khó khăn.

Về tài chính, Thái Dương cát tinh soi chiếu giúp nguồn thu nhập chính của người tuổi Tuất ổn định. Thời điểm này, tuổi Tuất nên rà soát lại những khoản tiền còn tồn đọng, đặc biệt là các khoản nợ hoặc thanh toán chưa được giải quyết. Việc thu hồi được những khoản tiền này sẽ giúp dòng tiền của con giáp Tuất thông thoáng hơn.

Bên cạnh đó, Tuất cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Nếu nhận được lời mời hợp tác hoặc đề xuất đầu tư, bạn có thể xem xét nhưng nên nhớ kiểm tra kỹ trước khi quyết định.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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