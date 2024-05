Nghệ An: Cảnh sát giao thông thu dọn đất đá rơi vãi trên đường do mưa lớn

Do ảnh hưởng của mưa lớn, một lượng lớn lượng lớn cát, sỏi làm vật liệu xây dựng của các hộ dân trôi ra đường, gây mất an toàn giao thông.

Theo đó khoảng 18 giờ ngày 22/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Lực lượng CSGT -TT Công an thị xã Thái Hoà phát hiện trên Quốc lộ 48D, đoạn đi qua xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hoà có một lượng lớn lượng lớn cát, sỏi làm vật liệu xây dựng của hộ dân trên tuyến đường do mưa lớn nên đã trôi ra đường, gây mất an toàn giao thông.

Tổ công tác đã nhanh chóng thông báo cho các phương tiện tham gia giao thông biết để giảm tốc độ, chú ý an toàn, đồng thời sử dụng cuốc, xẻng cùng với người dân dọn dẹp và quét sạch mặt đường.

Lực lượng CSGT - TT Công an thị xã Thái Hoà dọn dẹp và quét sạch mặt đường để đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Đến 19h00 cùng ngày, mặt đường được quét dọn xong, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông an toàn.

Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của chiến sỹ cảnh sát giao thông trong mắt người dân.

