Cặp đôi nghỉ hưu sớm chỉ ra 2 khoản đang âm thầm 'nuốt' sạch tiền của bạn

Quyết định nghỉ hưu sớm vì nhận ra sức khỏe không chờ đợi ai

Năm 2017, khi mới 38 tuổi, Tanja Hester cùng chồng là Mark Bunge chính thức khép lại công việc toàn thời gian để bắt đầu cuộc sống nghỉ hưu sớm mà nhiều người mơ ước.

Quyết định này không xuất phát từ mong muốn "lười làm", mà đến từ nỗi lo về sức khỏe.

Cha của Hester mắc một căn bệnh di truyền gây đau khớp, hạn chế khả năng vận động và buộc phải nghỉ việc từ sớm. Bản thân cô cũng có nguy cơ mắc căn bệnh tương tự.

Nhận thức rằng thời gian khỏe mạnh không kéo dài mãi mãi, hai vợ chồng quyết định lập kế hoạch tài chính nghiêm túc để đổi lấy sự tự do trong tương lai.

Trong cuốn sách Làm việc là một lựa chọn: Nghỉ hưu sớm theo cách nhẹ nhàng nhất, Hester chia sẻ rằng cô muốn tận hưởng quãng thời gian còn khỏe mạnh thay vì chờ đến tuổi nghỉ hưu truyền thống rồi mới sống cuộc đời mình mong muốn.

Tanja Hester và chồng nghỉ hưu sớm nhờ tính toán rất chi tiết.

Chuẩn bị khoản tiền gấp 36 lần chi tiêu hàng năm

Để biến mục tiêu nghỉ hưu sớm thành hiện thực, cặp đôi dành nhiều năm tính toán rất chi tiết.

Theo Hester, những người theo đuổi lối sống nghỉ hưu sớm nên tích lũy tối thiểu số tiền tương đương 25–35 lần mức chi tiêu hằng năm sau khi nghỉ việc.

Riêng hai vợ chồng cô còn thận trọng hơn khi chuẩn bị khoản tài sản bằng khoảng 36 lần ngân sách dự kiến.

Nguồn tài chính của họ không chỉ đến từ tiền tiết kiệm mà còn được bổ sung bởi các khoản đầu tư dài hạn vào quỹ chỉ số cùng thu nhập từ bất động sản cho thuê. Nhờ vậy, ngay cả khi không còn đi làm, dòng tiền vẫn đều đặn chảy về mỗi tháng.

Cuộc sống nghỉ hưu sớm ngập tràn trải nghiệm

Sau nhiều năm sinh sống và làm việc tại Los Angeles, hai vợ chồng chuyển đến Lake Tahoe, nơi họ sở hữu một căn nhà rộng khoảng 170 m² sau hơn 5 năm trả góp.

Thay vì tất bật với công việc mỗi sáng, cuộc sống của họ diễn ra chậm rãi hơn. Họ thức dậy tự nhiên, ăn sáng, làm những công việc cá nhân rồi dành phần lớn thời gian cho các hoạt động yêu thích như trượt tuyết, đạp xe đường núi hoặc viết sách.

Ngay trong năm đầu tiên nghỉ hưu sớm, cả hai đã thực hiện hàng loạt chuyến du lịch tới Pháp, Monaco, Mexico và nhiều bang trên khắp nước Mỹ.

Bên cạnh đó, họ còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, điều hành một tổ chức bảo vệ môi trường địa phương và duy trì blog chia sẻ kinh nghiệm về tự do tài chính.

Theo Hester, nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với việc ngừng sống hay ngừng cống hiến. Điều quan trọng là mỗi người cần xác định rõ điều gì khiến mình thực sự hạnh phúc để cuộc sống sau khi nghỉ việc luôn có ý nghĩa.

Muốn nghỉ hưu sớm, hãy bắt đầu bằng việc cắt giảm chi phí nhà ở

Theo Hester, phần lớn thu nhập của mỗi gia đình thường bị "nuốt chửng" bởi chi phí nhà ở.

Chính vì vậy, thay vì chạy theo một căn nhà quá rộng hoặc vượt quá khả năng tài chính, cô khuyên mọi người chỉ nên lựa chọn nơi ở vừa đủ nhu cầu.

Nếu có thể, hãy ưu tiên khu vực có giá hợp lý hơn hoặc cân nhắc ở ghép trong giai đoạn đầu để giảm áp lực tài chính.

Khoản tiền tiết kiệm được từ nhà ở nếu đều đặn đem đầu tư sẽ tạo ra hiệu ứng lãi kép rất lớn sau nhiều năm.

Hester cho rằng việc sống trong một căn nhà vừa phải không đồng nghĩa với việc phải hy sinh chất lượng cuộc sống.

Ngược lại, số tiền tiết kiệm được có thể dùng cho những trải nghiệm giá trị hơn như du lịch, học tập hoặc đầu tư để sớm đạt mục tiêu nghỉ hưu sớm.

Chi phí đi lại là "lỗ hổng" tài chính nhiều người không nhận ra

Sau nhà ở, giao thông là khoản chi lớn thứ hai mà rất nhiều gia đình đang đánh giá thấp.

Việc sở hữu ô tô không chỉ bao gồm tiền mua xe mà còn kéo theo hàng loạt chi phí như nhiên liệu, bảo hiểm, bảo dưỡng, gửi xe và khấu hao tài sản.

Nếu điều kiện cho phép, Hester khuyến khích tận dụng phương tiện công cộng hoặc lựa chọn xe cũ thay vì mua xe mới. Đồng thời, giảm số lần sử dụng ô tô cũng giúp tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu.

Theo cô, mỗi người nên cân nhắc tổng thể giữa nơi ở và chi phí đi lại. Có những trường hợp sống xa trung tâm giúp giảm tiền nhà nhưng lại khiến chi phí di chuyển tăng mạnh. Vì vậy, cần tính toán để hai khoản này cân bằng với nhau.

Đây cũng là quan điểm được nhiều chuyên gia tài chính cá nhân đồng tình: muốn gia tăng tỷ lệ tiết kiệm, trước tiên hãy tối ưu hai khoản chi lớn nhất là nhà ở và phương tiện đi lại.

Muốn tiết kiệm nhanh, đừng chỉ cắt giảm chi tiêu mà còn phải tăng thu nhập

Theo Hester, việc cắt giảm chi tiêu luôn có giới hạn vì ai cũng cần một mức sống nhất định.

Trong khi đó, khả năng gia tăng thu nhập gần như không có giới hạn nếu mỗi người không ngừng nâng cao năng lực bản thân.

Thay vì dành quá nhiều thời gian tìm việc làm thêm, cô khuyến khích đầu tư vào kỹ năng chuyên môn để có cơ hội nhận mức lương cao hơn, được thăng chức hoặc chuyển sang công việc có thu nhập tốt hơn.

Ngay cả khi đã nghỉ hưu sớm, hai vợ chồng vẫn duy trì nguồn thu nhập thụ động từ đầu tư và cho thuê tài sản. Điều này giúp họ không phải phụ thuộc hoàn toàn vào khoản tiền đã tích lũy trước đó.

Tự động tiết kiệm ngay khi nhận lương để tiến gần mục tiêu nghỉ hưu sớm

Một trong những nguyên tắc tài chính mà Hester luôn áp dụng là "trả tiền cho bản thân trước".

Ngay khi nhận lương, cô chuyển ngay một khoản cố định vào tài khoản tiết kiệm hoặc đầu tư trước khi nghĩ đến các khoản chi tiêu khác.

Không chỉ tiền lương, các khoản thưởng hoặc thu nhập phát sinh cũng được ưu tiên đưa vào quỹ đầu tư thay vì tăng mức chi tiêu.

Theo Hester, nếu duy trì mức sống ổn định trong khi thu nhập ngày càng cao, tài sản sẽ tăng lên rất nhanh theo thời gian. Chính chiến lược này đã giúp hai vợ chồng đạt được mục tiêu nghỉ hưu sớm khi nhiều người cùng tuổi vẫn đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp.

Đối với những ai mong muốn tự do tài chính, bài học lớn nhất từ câu chuyện của Hester không nằm ở việc kiếm thật nhiều tiền, mà ở khả năng kiểm soát các khoản chi lớn, đầu tư đều đặn và xây dựng nguồn thu nhập thụ động để tiền tiếp tục sinh lời ngay cả khi không còn làm việc toàn thời gian.

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Theo NYP