Mẹ ruột Đặng Thu Thảo sống kín tiếng, tuổi xế chiều nhan sắc vẫn gây chú ý

Thứ tư, 10:26 20/05/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Mẹ ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo khiến khán giả tò mò bởi sự kín tiếng của bà. Bà hiếm khi xuất hiện trước công chúng, nhưng mỗi lần lộ diện đều thu hút sự quan tâm của mọi người.

Mẹ ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo: Người mẹ, người vợ tần tảo

Mẹ ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo - bà Nguyễn Hồng Thơ là một người cực kỳ kín tiếng trong các "mẫu hậu" của dàn Hoa hậu Việt Nam. Hầu như bà không xuất hiện trong các sự kiện con gái tham gia. Trước khi con gái nổi tiếng, bà Thơ làm nghề may vá và làm ruộng.

Tại hôn lễ của Đặng Thu Thảo, nhiều người mới biết mặt mẹ ruột của Hoa hậu Việt Nam 2012. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình chính là động lực giúp Đặng Thu Thảo vươn lên trong cuộc sống. Chính Hoa hậu chia sẻ về điều đó: "Rồi cô bé ngày đó đã làm việc rất nhiều nơi từ bán mỹ phẩm, bán quần áo, bartender... để dành dụm được 6 - 7 triệu đóng tiền học phí cho 1 năm tại Trung cấp ngành Tài chính ngân hàng... Trong tâm trí Thảo luôn nghĩ khó khăn vậy chắc chỉ học được 2 năm rồi ra đi làm kiếm tiền lo cho ba mẹ nhưng loay hoay cũng tốt nghiệp trung cấp, có chút điều kiện và tiếp tục liên thông lên Cao đẳng. Những tưởng sẽ dừng lại ở đó nhưng cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2012 đã rẽ ngoặt cho Thảo một chặng đường tương lai mới với nhiều cơ hội mà thực lòng Thảo luôn luôn biết ơn và trân trọng".

Mẹ ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo chính là người phụ nữ tảo tần giúp cho người đẹp có thêm động lực trong cuộc sống.

Trong ngày hôn lễ cách đây 6 năm, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã không nén được những giọt nước mắt vì khoảnh khắc xúc động trong ngày trọng đại. Cô ôm chặt mẹ ruột để thể hiện tình cảm với đấng sinh thành.

Mẹ ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo tuổi xế chiều được con gái báo hiếu

Mẹ ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm hoi mới lộ diện trước công chúng. Tuy nhiên, mỗi khi bà xuất hiện đều khiến khán giả chú ý bởi nhan sắc tuổi xế chiều. Dù không còn trẻ nhưng sắc vóc của bà vẫn đằm thắm. Nhiều fan của Đặng Thu Thảo còn cho rằng cô kế thừa nhan sắc của mẹ.

Tuổi xế chiều, ngoài cuộc sống bình yên, mẹ ruột Hoa hậu Đặng Thu Thảo còn nhận được sự đền đáp, hiếu kính từ gia đình con gái. Sinh ra trong gia đình khó khăn, vì vậy Hoa hậu Đặng Thu Thảo nhiều lần chia sẻ yêu thương và mong được bù đắp nhiều hơn cho ba mẹ. Trước khi lên xe hoa, cô đã mua được nhà sang đẹp cho ba mẹ như đúng tâm nguyện. Qua những hình ảnh được hé lộ từ đám cưới đẹp như mơ của Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín, người hâm mộ có thể thấy được phần nào căn hộ mà cô và gia đình đang sinh sống.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo luôn khiêm nhường trong cuộc sống. Cô kín tiếng về đời tư để giữ gìn hôn nhân được viên mãn.

Cuộc sống êm đềm, hạnh phúc của Đặng Thu Thảo cũng là cách để Hoa hậu Việt Nam 2012 đền đáp ba mẹ.

Đặng Thu Thảo là hoa hậu, người mẫu và doanh nhân người Việt Nam. Cô nổi tiếng sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và được nhiều người gọi là "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch.

Là một trong những hoa hậu giữ hình ảnh sạch, kín tiếng và ít scandal trong showbiz Việt. Sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, cô dần rút khỏi hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và kinh doanh.

Dù ít xuất hiện trước công chúng, mỗi lần lộ diện cô vẫn thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc được đánh giá là trẻ trung và sang trọng. Ngoài danh hiệu hoa hậu, cô còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và từng được đánh giá cao về phong cách thời trang thanh lịch.

