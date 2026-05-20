Mẹ ruột Đặng Thu Thảo sống kín tiếng, tuổi xế chiều nhan sắc vẫn gây chú ý

Đặng Thu Thảo là hoa hậu, người mẫu và doanh nhân người Việt Nam. Cô nổi tiếng sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 và được nhiều người gọi là "thần tiên tỷ tỷ" nhờ vẻ đẹp dịu dàng, thanh lịch.

Là một trong những hoa hậu giữ hình ảnh sạch, kín tiếng và ít scandal trong showbiz Việt. Sau khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, cô dần rút khỏi hoạt động giải trí để tập trung cho gia đình và kinh doanh.

Dù ít xuất hiện trước công chúng, mỗi lần lộ diện cô vẫn thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc được đánh giá là trẻ trung và sang trọng. Ngoài danh hiệu hoa hậu, cô còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và từng được đánh giá cao về phong cách thời trang thanh lịch.