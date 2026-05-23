'Nghệ sĩ dùng chất cấm không phải vì áp lực mà là sự tha hoá'

'Xướng ca vô loài' đã đau lòng rồi, nay còn thêm câu 'nghệ sĩ – ma túy'

Theo dõi những thông tin người nổi tiếng bị bắt vì ma túy gần đây như ca sĩ Miu Lê, Sơn Ngọc Minh, Long Nhật… nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, cảm xúc của anh cũng như công chúng, sốc và thất vọng.

"Nghệ sĩ không chỉ cống hiến cho nghệ thuật mà đằng sau họ là lượng fan hâm mộ rất lớn. Vì thế, khi họ có lối sống lệch lạc thì không chỉ bản thân họ chịu trách nhiệm mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến người trẻ và đời sống văn hoá xã hội nói chung; chưa kể còn làm liên luỵ đến nghệ sĩ chân chính.

Bao nhiêu năm qua, câu nói "xướng ca vô loài" vẫn in hằn trong cái nhìn định kiến về nghệ sĩ, giờ còn thêm câu "nghệ sĩ – ma tuý" thật sự khiến chúng tôi rất đau lòng và không dễ xoá đi một sớm một chiều", nhạc sĩ Tô Hiếu nói.

Long Nhật, Miu Lê, Sơn Ngọc Minh vừa bị bắt vì sử dụng ma tuý.

Theo anh, lý do của việc ngày càng nhiều người nổi tiếng dính vào chất cấm là bởi họ coi thường pháp luật. "Không phải bây giờ chúng ta mới biết chuyện người nổi tiếng bị bắt, trước đó đã có nhiều người tiêu tan sự nghiệp vì chất gây nghiện rồi. Đúng ra đó phải là bài học cho mình chứ? Người bình thường dính đến ma tuý còn có thể làm lại cuộc đời nhưng người nổi tiếng thì rất khó, lao vào là coi như hết đường sống.

Nhưng vì sao họ vẫn chơi, mà ngày càng nhiều hơn? Theo tôi có nguyên nhân họ cho rằng mình có tiền, có nhiều mối quan hệ này kia thì sẽ được bỏ qua. Nhưng tình hình bây giờ đã rất khác rồi. Ai cũng bình đẳng trước pháp luật.

Trước đây việc phát hiện chủ yếu ở các tụ điểm, bây giờ truy quét tại nhà riêng. Cho thấy mức độ quyết liệt của cơ quan chức năng, đồng thời lộ ra mảng tối trong đời sống của một bộ phận người nổi tiếng: thay vì chơi ở các tụ điểm thì nay, họ mang về nhà dùng. Đó là lối sống tha hoá, coi thường pháp luật rất đáng báo động", nam nhạc sĩ bày tỏ.

Miu Lê trước khi bị bắt là nghệ sĩ trẻ được yêu mến.

Để ngăn chặn tình trạng này, nhạc sĩ Tô Hiếu cho rằng đã đến lúc phải xử lý mạnh tay. Nghệ sĩ là người mang lại giá trị văn hoá, góp phần giáo dục thẩm mỹ và giới trẻ nhưng họ đã đi ngược lại sứ mệnh của mình thì cần phải xử lý mạnh tay hơn nữa. Có như thế mới đủ sức răn đe, là bài học cảnh tỉnh để họ rời xa chất cấm.

Có người chơi là để thể hiện đẳng cấp

Những ngày qua, nhiều ý kiến cũng cho rằng đời sống nghệ sĩ vốn chịu nhiều áp lực hơn người thường. Sau ánh đèn sâu khấu, họ thường đối diện với nỗi cô đơn; người làm nghệ thuật vốn nhạy cảm nên cũng dễ bị cuốn theo cảm xúc, không làm chủ được trước cám dỗ. Tuy nhiên, nhạc sĩ Tô Hiếu cho rằng đó là sự biện hộ và không thể lấy điều đó để cảm thông.



Theo anh, không phải ai "chơi đồ" cũng là vì sa ngã. Một số người chơi là để thể hiện đẳng cấp, chơi để bằng anh bằng chị, "mày có tiền đâu mà chơi". Cũng có người dùng nó để níu kéo giọng hát không bị xuống cấp, giúp họ thăng hoa hơn trên sân khấu… Trong khi nghệ sĩ chân chính rèn luyện bằng việc luyện thanh mỗi ngày thì họ chọn con đường dễ dàng hơn từ chất cấm, đó là điều quá tai hại. Cứ nghĩ làm như thế là không ai biết được.

Nhạc sĩ Tô Hiếu thẳng thắng nhận định: Nghệ sĩ dùng chất cấm không phải vì áp lực mà là sự tha hoá về lối sống.

"Nghệ sĩ dễ bị tổn thương về tinh thần, nhất là khi bị antifan công kích là có, thậm chí còn có thể bị stress, trầm cảm kéo dài. Có một lần tôi đi show chứng kiến khán giả nói thẳng với nghệ sĩ: 'Còn dám vác cái mặt đến đây hát được hả?'. Chỉ một câu nói như vậy cũng khiến buổi biểu diễn của người này bị ảnh hưởng vì tâm trạng không được tốt.

Nhưng hãy nhìn vào điều tích cực này: Khi nghệ sĩ biểu diễn, khán giả không chỉ bỏ tiền mua vé thưởng thức mà còn dành cho 'thần tượng' sự hâm mộ, tán thưởng… đó chính là phần thưởng lớn lao nuôi dưỡng tâm hồn và năng lượng cho nghệ sĩ. Cho nên nói nghệ sĩ dễ cô đơn, dễ bị tổn thương mà tìm đến chất cấm tôi cho không được thoả đáng. Vì cũng như họ, rất nhiều người từng ở trong hoàn cảnh bị tổn thương, bi đát nhưng họ đã vượt qua bằng ý chí và nghị lực".

Một điều nữa theo Tô Hiếu, nghệ sĩ không phải lúc nào cũng bận rộn. Họ chỉ bận khi thực hiện các dự án, chương trình, ví như đang làm phim, sắp ra mắt sản phẩm mới… còn lại cũng có lúc rảnh rang. Đáng báo động là khi không ở trên sân khấu, nhiều người bị mất kết nối với xã hội, bạn bè. Cô đơn là do họ tự giới hạn bản thân, cô lập chính mình mà không có tương tác và giao lưu với mọi người xung quanh. Đây có lẽ chính là thời cơ cho những khoảnh khắc "nhàn cư vi bất thiện" khởi phát.

"Nghệ sĩ ngày xưa họ không thế đâu, sống chuẩn chỉ lắm"

Trước thực trạng này, nhạc sĩ Tô Hiếu không khỏi ngậm ngùi khi nhớ đến các thế hệ nghệ sĩ đi trước.

"Tôi rất khâm phục các nghệ sĩ trước đây. Họ có thể có chuyện này chuyện kia nhưng sử dụng chất cấm là điều rất hiếm hoi. Cả đời họ chỉ biết cống hiến và cống hiến, có tiền cũng không nghĩ đến chuyện mua nhà nữa. Với họ, làm nghề là sứ mệnh chứ không phải để kiếm tiền. Đi diễn là hạnh phúc, sung sướng lắm, không có thời gian để hưởng thụ thú vui bên ngoài. Bây giờ các nghệ sĩ được học hành nhiều hơn, sống sung túc hơn từ nghề nhưng thật đáng tiếc là đã không biết trân trọng điều đó".

Sự mạnh tay của cơ quan chức năng với người sử dụng ma tuý chính là cơ hội để loại bỏ lối sống sa đoạ, cảnh tỉnh những ai đang "chông chênh" hay "lạc lối" trong showbiz.

Dù vậy, nhạc sĩ Tô Hiếu cũng cho rằng không nên vì một vài cá nhân mà mất niềm tin vào nghệ sĩ. Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người chân chính đang nỗ lực từng ngày để xứng đáng với sự kỳ vọng của khán giả. Sự vào cuộc mạnh mẽ của cơ quan chức năng cũng chính là cơ hội để loại bỏ lối sống sa đoạ, cảnh tỉnh những ai đang "chông chênh" hay "lạc lối", đồng thời trả lại sự lành mạnh cho đời sống văn hoá nói chung.