Lisa - Con gái út nhà Khánh Thi và Phan Hiển tiếp tục 'gây sốt' nhờ vẻ đẹp 'đánh bại AI'

Bé Lisa với vẻ ngoài đáng yêu, thần thái tự nhiên và những biểu cảm “tan chảy” đang được nhiều khán giả ví như “công chúa nhỏ đời thực”, thậm chí còn được khen có visual “đánh bại AI” vì quá trong trẻo và sống động.

Ngay từ khi chào đời, bé Lisa đã là một trong những nhóc tỳ Vbiz nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Càng lớn, cô bé càng bộc lộ nhiều nét đẹp nổi bật với đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn cùng gương mặt bầu bĩnh cực kỳ ăn ảnh. Trong bộ ảnh sinh nhật mới nhất, con gái út nhà Khánh Thi diện chiếc váy voan bồng bềnh màu kem, kết hợp cùng phụ kiện nơ xinh xắn, tạo nên tổng thể ngọt ngào như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Điều khiến cư dân mạng thích thú không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn là thần thái tự nhiên của Lisa trước ống kính. Cô bé liên tục có những biểu cảm chu môi, phồng má hay nghiêng đầu cực kỳ đáng yêu.

Không chỉ gây sốt trong các bộ ảnh được đầu tư chỉn chu, Lisa còn ghi điểm ở những khoảnh khắc đời thường.

Khi diện áo dài truyền thống, ngồi chơi dưới sàn hay cười đùa cùng gia đình, cô bé lại mang đến hình ảnh vừa tinh nghịch vừa đáng yêu đúng với lứa tuổi.

Chính sự hồn nhiên này giúp Lisa trở thành một trong những em bé được yêu thích bậc nhất trên mạng xã hội Việt hiện nay.

Khán giả theo dõi gia đình Khánh Thi nhiều năm đều nhận thấy ba con của cặp đôi nổi tiếng đều sở hữu ngoại hình sáng và năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ. Tuy nhiên, Lisa vẫn là gương mặt tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhất thời gian gần đây nhờ vẻ ngoài “kẹo ngọt” cùng nguồn năng lượng tích cực mỗi lần xuất hiện.

Bên dưới bài đăng của vợ chồng Phan Hiển, hàng loạt cư dân mạng để lại bình luận như: “Nhìn bé như búp bê sống”, “Visual này AI cũng phải chịu thua”, “Đúng chuẩn công chúa nhỏ”, hay “Chỉ muốn xin vía sinh con gái đáng yêu như Lisa”.

Nhiều người cho rằng điều khiến Lisa đặc biệt không nằm ở việc được đầu tư quần áo hay chụp hình chuyên nghiệp, mà ở thần thái tự nhiên, ánh mắt lanh lợi cùng sự vui vẻ đúng tuổi thơ.

Đây cũng là lý do mỗi lần cô bé xuất hiện đều dễ dàng tạo nên “cơn sốt” trên mạng xã hội.

Phan Hiển được Khánh Thi yêu chiều như thế nào? GĐXH - Sau quá trình “trồng cây si”, Phan Hiển đã chiếm được tình cảm của Khánh Thi. Kể từ khi chính thức hẹn hò và kết hôn, nam kiện tướng dancesport Việt Nam luôn được vợ yêu thương, chiều chuộng.



