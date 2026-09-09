Lê Phương chúc mừng nghệ sĩ Kiều Chinh
GĐXH - Lê Phương mong chờ sự trở lại của nghệ sĩ Kiều Chinh ở tuổi 90, sau nhiều năm bà vắng bóng màn ảnh Việt.
Sau hành trình ghi dấu tại liên hoan phim trong nước lẫn quốc tế như: Cannes Prestige Summit 2026, Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) và Liên hoan phim Quốc tế Los Angeles Tribune (LATIFF), phim "Mãi nợ một lời tạm biệt" (tên quốc tế là Chrysalis), do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz thực hiện, đã chính thức ra mắt khán giả Việt Nam.
Sự kiện công chiếu phim quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên và những gương mặt nổi bật của showbiz Việt: NSND Kim Xuân, NSND Mỹ Uyên, Lê Phương, Kathy Uyên, Như Vân, Đoàn Minh Anh, Trần Nghĩa, Xuân Phúc... Tâm điểm của sự kiện là màn xuất hiện của "minh tinh màn bạc" Kiều Chinh trong vai bà nội Hương.
Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng, nữ nghệ sĩ trở lại với một vai diễn giàu chiều sâu cảm xúc, đồng thời giữ vị trí trung tâm trong câu chuyện về tình bà cháu. Xuất hiện trên thảm đỏ với phong thái sang trọng và rạng rỡ, Kiều Chinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông lẫn khách mời. Màn tái xuất lần này càng trở nên đáng chú ý khi nữ nghệ sĩ đảm nhận một nhân vật được xây dựng từ những ký ức có thật của Sir Daniel K. Winn, mang đến hình ảnh người bà Việt Nam giàu tình yêu thương và sự hy sinh.
Chia sẻ về vai diễn đánh dấu lần trở lại màn ảnh Việt, nghệ sĩ Kiều Chinh bày tỏ: "Đây là một nhân vật điển hình cho người phụ nữ Việt Nam - luôn hy sinh thầm lặng cho gia đình. Tôi mong khán giả khi xem phim sẽ yêu thương và trân trọng những người phụ nữ trong gia đình mình nhiều hơn".
Lê Phương cùng nhiều nghệ sĩ Việt đến dự buổi chiếu phim và chúc mừng nghệ sĩ Kiều Chinh.
Lê Phương mặc phong cách thanh lịch, đến xem suất chiếu sớm phim "Mãi nợ một lời tạm biệt" tại TP HCM. Nữ diễn viên "Bóng ma hạnh phúc" cho biết cô mong chờ sự trở lại của nghệ sĩ Kiều Chinh ở tuổi 90, sau nhiều năm bà vắng bóng màn ảnh Việt kể từ phim "Đoạt hồn" năm 2014.
"Mãi nợ một lời tạm biệt" có tên quốc tế là Chrysalis, do đạo diễn người Mỹ Jordan Schulz thực hiện. Tác phẩm lấy cảm hứng từ cuộc đời họa sĩ Daniel K. Winn, kể về tuổi thơ bình yên bên bà nội tại Việt Nam, cuộc chia ly giữa hai bà cháu trong biến động năm 1975 và hành trình sau này Daniel tìm lại những ký ức đã mất để đối diện với gia đình, mất mát cùng những điều chưa kịp nói.
Trong phim, Kiều Chinh đóng bà nội Hương, người bà của Cu Đen (Daniel lúc nhỏ, do Nguyễn Vũ Uy Nhân thủ vai). Nhân vật là người phụ nữ Việt Nam giàu tình yêu thương, dành phần lớn cuộc đời cho gia đình, âm thầm chăm sóc và che chở người thân. Bà không thể hiện tình cảm bằng sự bao bọc hay níu giữ, mà nhẹ nhàng động viên cháu bước đi khi cậu đã sẵn sàng trưởng thành.
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