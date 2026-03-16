Nghệ sĩ lô tô chuyển giới đời đầu, 80 tuổi ở căn nhà thuê cấp 4, bán vé số mưu sinh

Thứ hai, 17:27 16/03/2026 | Giải trí
GĐXH - Trang Kim Sa thời vàng son từng là ngôi sao của các sân khấu lô tô. Nhưng vì bệnh tật, nữ nghệ sĩ chuyển giới phải từ bỏ sự nghiệp, tuổi 80 lang thang bán vé số mưu sinh.

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung,.. đã tới thăm nghệ sĩ Trang Kim Sa - một trong những cô đào chuyển giới đầu tiên của sân khấu, người được mệnh danh là "bà hoàng" lô tô nổi tiếng khắp Nam Kỳ lục tỉnh. Thế nhưng ở tuổi 80, ông lại chẳng còn gì: Sự nghiệp không, nhà cửa không, tiền bạc không và phải mưu sinh bằng việc bán vé số.

Lúc các nghệ sĩ tới thăm, nghệ sĩ Trang Kim Sa vẫn đang đi bán vé số giữa trời nắng, đi lại khó khăn vì di chứng tai biến liệt nửa người. 

"Trời ơi, hôm nay gặp được chú Trang Kim Sa chúng tôi mừng quá. Chúng tôi gọi điện cho chú liên tục mà không được, mãi sau đó mới thấy chú gọi lại và báo rằng điện thoại chú đem đi cầm đồ để có tiền tiêu vì khó khăn quá, hỏi ra thì chú đem cầm điện thoại được có 1 triệu đồng", Phương Dung thốt lên.

Nhóm Ngũ long du ký đến gặp nghệ sĩ chuyển giới Trang Kim Sa mới đây.

Tuổi xế chiều, nghệ sĩ Trang Kim Sa bầu bạn cùng người tri kỷ là bà Kim Ngân. Cả hai thuê một căn trọ nhỏ ở TP.Thủ Đức, TP.HCM.

Nghệ sĩ Trang Kim Sa cũng chia sẻ, ông mới gặp cướp trong lúc đi bán vé số, bị giật mất 60 tờ vé số (trị giá 600 ngàn đồng). Ông hiện sống cùng một người vợ quen nhau từ trước khi ông chuyển giới và giờ về già vẫn ở cùng nhau. Cả hai đang sống trong một căn nhà trọ cấp 4 rộng khoảng 20m2. Trong nhà gần như không có đồ đạc gì và mọi thứ đều cũ nát.

Nghệ sĩ Phi Phụng xót xa: "Tôi thấy cả hai cô chú đợt này ai cũng gầy, ốm. Cô thì bị tiểu đường, cũng không đi làm gì. Chú đi bán vé số cả ngày chỉ kiếm được hơn 100 ngàn đồng.

Chia sẻ về cảnh sống hiện tại, "bà hoàng lô tô" một thời cho biết tiền thuê nhà là hơn 1 triệu nhưng mấy tháng nay rồi chưa đóng vì không có tiền. "Tôi còn mới bị chó cắn khi đang đi bán vé số, phải tiêm phòng mất hơn 1 triệu. Dạo này sức khỏe tôi kém, năm nay tôi cũng 80 tuổi rồi".

Ở tuổi 80, nghệ sĩ Trang Kim Sa vẫn rong ruổi bán vé số khắp các ngả đường. Đáng buồn, cách đây không lâu, ông mới gặp cướp, bị giật mất 60 tờ vé số (trị giá 600 ngàn đồng), bị chó cắn phải đi tiêm phòng tốn thêm 1 triệu đồng.

Trang Kim Sa tên thật là Ngô Văn Sang, là nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên của sân khấu cải lương, đặc biệt là các đoàn lô tô. Đoàn nào có bà diễn là người đến xem rất đông, thậm chí cháy vé. Tuy nhiên, trong một đêm diễn lô tô, Trang Kim Sa bị tai biến và bị liệt một bên tay, chân phải đi cà nhắc, di chuyển khó khăn.

Sau cơn bạo bệnh, nghệ sĩ đã phải từ bỏ sự nghiệp và đam mê. Dù nhớ nghề nhưng Trang Kim Sa từ chối xuất hiện lại trên sân khấu. "Tôi không muốn người ta nhìn mình bằng ánh mắt thương hại nên không đi diễn nữa. Tôi muốn chinh phục khán giả bằng tài năng. Lên sân khấu phải chỉn chu", nghệ sĩ tâm sự.

Nhóm Ngũ long du ký tới thăm nghệ sĩ Trang Kim Sa.

