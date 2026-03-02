Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé số
GĐXH - Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy và chồng hiện đang sống trong căn nhà 10m2 chật chội. Dù bệnh tật không đi đâu nhưng bà vẫn make up mỗi ngày vì nhớ nghề quá chịu không nổi.
Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung,... ghé thăm vợ chồng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy - nhạc sĩ Đỗ Ẩn. Chứng kiến hoàn cảnh sống của cặp đôi nghệ sĩ khiến Phương Dung phải thốt lên: "Trời ơi, đồ đạc lấn hết thế kia thì cô nằm kiểu gì?".
Trong đoạn video được chia sẻ, có thể thấy vợ chồng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy vẫn đang sống trong một căn nhà chật hẹp 10m2, chỉ đủ kê một chiếc giường, không có bàn ghế, không tủ quần áo. Vì thế, tất cả đồ đạc, quần áo, chăn gối phải chất lên chiếc giường duy nhất đó.
Trong buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Kim Lệ Thủy tiết lộ bà mới bị ngã gãy răng nên không ăn uống gì được nhiều, cơ thể gầy rộc đi. Từ nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ đoàn Kim Chung ở tuổi 76 đã 2 lần tai biến, bị bệnh tim và xương khớp nên không thể đi làm, chỉ ở nhà. Con gái bà đi bán quần áo cũ, chồng bán vé số, sinh hoạt gia đình khá chật vật.
"Tôi bị tai biến nên miệng bị giật, không thể hát, nói rõ được, giờ chỉ mong khỏi được để còn hát. Tôi bị gan, thận, dạ dày, nhức tay chân. Chồng đi bán vé số, con thì bán quần áo cũ, không lời được bao nhiêu, bấp bênh lắm. Chồng tôi cũng bệnh tật, bệnh huyết áp, bệnh tim", nghệ sĩ Kim Lệ Thủy kể thêm.
Nữ nghệ sĩ giãi bày thêm, hàng ngày chồng bà phải đi lang thang khắp các con phố để bán vé số nhưng kiếm chưa được nổi 100.000 đồng mỗi ngày. Nếu một ngày bán được hết 10 cọc vé số, ông có hơn 150.000 tiền lãi, ngoài chi tiêu hàng ngày, ông dành riêng cho vợ 20.000 đồng.
Tuy nhiên, có một điều khiến nhiều người vừa xót xa vừa ngưỡng mộ đó là tình yêu với sân khấu. Ở tuổi U80, dù cuộc sống khó khăn, nhưng ngày nào nghệ sĩ Kim Lệ Thủy cũng dậy sớm make up dù chỉ ở trong nhà không đi ra ngoài. Bà tâm sự, dù không đi đâu cũng make up vì nhớ nghề quá chịu không nổi, phải make up cho đỡ nhớ nghề.
Nữ nghệ sĩ mắc nhiều bệnh nền, xương khớp nên không đi làm, kinh tế phụ thuộc nhiều vào chồng - nhạc sĩ Đỗ Ẩn - nhờ việc bán vé số nhưng kiếm chưa được nổi 100.000 đồng/ngày.
Bà tâm sự về cái tên trùng với NSND Lệ Thủy: "Nghệ danh Kim Lệ Thủy này là anh Tấn Tài đặt, chứ tôi đâu dám múa rìu qua mặt thợ. Lúc đó, anh Tấn Tài đang đầu tư cho tôi nên đặt nghệ danh cho tôi thành Lệ Thủy. Tôi nhỏ hơn chị Lệ Thủy mấy tuổi, lúc đó cũng thân, còn là chị em kết nghĩa với nhau. Cái tên Kim Lệ Thủy của tôi do chị Như Ngọc và anh Tấn Tài đặt, chứ không phải do chị Lệ Thủy.
Tôi nhớ lần đó anh Tấn Tài gọi tôi vào và nói "em ca giống Lệ Thủy lắm, anh đặt em là Lệ Thủy luôn. Tên thật của em là Nguyễn Ái Hoa. Ái tức là héo úa, không được! Kim Lệ Thủy là nắm cái đuôi của Lệ Thủy và theo Lệ Thủy lên luôn". Anh Tấn Tài và chị Kim Ngọc đang lăng xê tôi, cưng tôi dữ lắm. Tôi nghe anh Tấn Tài nói xong đồng ý luôn vì miễn sao được lên sân khấu hát là tôi vui rồi, tên gì cũng được".
Câu chuyện của nghệ sĩ Lệ Thủy nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Bên cạnh đó là những lời cảm phục trước tinh thần lạc quan của bà cũng có nhiều bình luận bày tỏ sự cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của cô đào cải lương một thời.
Kim Lệ Thủy trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả là cái tên từng sánh vai cùng những nghệ sĩ tên tuổi như: Minh Phụng, Hùng Cường, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết. Bà từng hát ở đoàn Tân Thủ Đô - Tấn Tài, rồi qua đoàn Kim Chưởng, đoàn Xuân Liên Hoa, Sài Gòn 3... và ghi dấu ấn trong hàng loạt vở diễn như: Tướng cướp Bạch Hải Đường, Mắt em là bể oan cừu, Tiên sa Gành ráng, Tiếng sóng Rạch Gầm, Chiếc quạt trầm hương…
2 thí sinh Miss World Vietnam 2025 rút lui, có gì mới khi Top 48 trở lại 'đường đua' nhan sắc?Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Top 48 Miss World Vietnam 2025 bước vào chặng 2 cuộc thi. Theo BTC, thí sinh chiến thắng giải phụ Người đẹp Nhân ái và Người đẹp được yêu thích nhất sẽ giành vé vào thẳng Top 6 chung cuộc.
Mẹ đẻ và mẹ chồng Lê Phương thân thiết đi du lịch cùng nhauGiải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Lê Phương mới đây đã đưa mẹ đẻ về Lâm Đồng đi du lịch cùng mẹ chồng. 2 bà thông gia đều hạnh phúc, vui vẻ bên con cháu.
Tài tử điện ảnh Leonardo DiCaprio phim 'Titanic' tiếp tục nhận thất bạiThế giới showbiz - 3 giờ trước
GĐXH - SAG's Actor Awards 2026 đã trao giải Nam chính xuất sắc cho Michael B. Jordan của phim “Sinners”, đồng nghĩa với việc tài tử Leonardo DiCaprio tiếp tục thất bại ở các giải thưởng năm nay.
Nữ giảng viên quê Thanh Hóa có động thái gây ngỡ ngàng tại Miss World Vietnam 2025Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Lê Hà Trang - nữ giảng viên đến từ Thanh Hóa, bất ngờ rời Miss World Vietnam 2025 vì lý do cá nhân. Điều này khiến fan sắc đẹp tiếc nuối vì cô là thí sinh tiềm năng tại cuộc thi năm nay.
Lisa - con gái út nhà Khánh Thi - Phan Hiển khiến bố bị 'lu mờ'Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Phan Hiển mới đây tiếp tục khoe hình ảnh bé Lisa - con gái út nhà mình với giọng tự hào và hạnh phúc. Hình ảnh được nhiều cộng đồng mạng khen ngợi vì bé quá đáng yêu.
Khán giả nhí ở miền Tây không biết Mỹ Tâm là ai, phản ứng của chính chủ ra sao?Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Phim của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến mới đây đã tiết lộ hậu trường ở miền Tây rất thú vị. Một chi tiết thú vị khiến Mỹ Tâm ngỡ ngàng là khán giả nhí ở đây không biết cô là ai.
Lợi dùng tiền tiết kiệm để giúp đỡ vợ chồng Phúc dù bị 'nghỉ chơi'Xem - nghe - đọc - 8 giờ trước
GĐXH - Lợi quyết định mượn lại số tiền tiết kiệm đang gửi mẹ giữ để giúp đỡ vợ chồng Phúc.
Cô giáo Thương (Quỳnh Kool) gặp sóng gió khi chạm mặt một ngườiXem - nghe - đọc - 9 giờ trước
GĐXH - Thương không gây được thiện cảm ngay trong lần đầu gặp mặt mẹ Quân.
Quách Ngọc Ngoan: 'Không ai cứu mình tốt hơn chính bản thân mình'Giải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan đã trở lại đường đua phim Tết với vai diễn ông Thiên trong "Báu vật trời cho". Anh cho biết đây là vai diễn mang màu sắc mới và cho anh nhiều trải nghiệm.
Ca sĩ Nhật Bản đối đầu Phương Mỹ ChiThế giới showbiz - 12 giờ trước
Ca sĩ Nhật Bản Miyuna - quán quân Sing! Asia 2025 và từng thi cùng Phương Mỹ Chi - sang Việt Nam biểu diễn từ 28-29/3, đối đầu dàn nghệ sĩ Soobin Hoàng Sơn, Min, Phương Ly, Quang Hùng MasterD, Rhyder, Captain Boy và LyLy.
Nữ chính phim 'Thỏ ơi' gây chú ý với nhan sắc đỉnh cao, ngỡ bước ra từ AIThế giới showbiz
GĐXH - Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân này lấn sân điện ảnh được nhiều khán giả chú ý.