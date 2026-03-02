Giọng ca cải lương đoàn Kim Chung một thời, U80 chật vật trong căn nhà 10m2, chồng bán vé số

Giọng ca cải lương đoàn Thanh Minh - Thanh Nga một thời, U90 từ chối viện dưỡng lão, nơm nớp một nỗi lo GĐXH - Suốt 70 năm qua tôi đi hát đều ở nhà thuê nhà mướn, chưa bao giờ có cái nhà của riêng mình. Tôi cũng được Nhà nước quan tâm, cho vào viện dưỡng nhưng tôi không nhận vì mình tôi vào thì vợ tôi ở sẽ ra sao", tâm sự của NSND Hùng Minh ở tuổi U90.

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung,... ghé thăm vợ chồng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy - nhạc sĩ Đỗ Ẩn. Chứng kiến hoàn cảnh sống của cặp đôi nghệ sĩ khiến Phương Dung phải thốt lên: "Trời ơi, đồ đạc lấn hết thế kia thì cô nằm kiểu gì?".

Trong đoạn video được chia sẻ, có thể thấy vợ chồng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy vẫn đang sống trong một căn nhà chật hẹp 10m2, chỉ đủ kê một chiếc giường, không có bàn ghế, không tủ quần áo. Vì thế, tất cả đồ đạc, quần áo, chăn gối phải chất lên chiếc giường duy nhất đó.

Trong buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Kim Lệ Thủy tiết lộ bà mới bị ngã gãy răng nên không ăn uống gì được nhiều, cơ thể gầy rộc đi. Từ nhiều năm qua, nữ nghệ sĩ đoàn Kim Chung ở tuổi 76 đã 2 lần tai biến, bị bệnh tim và xương khớp nên không thể đi làm, chỉ ở nhà. Con gái bà đi bán quần áo cũ, chồng bán vé số, sinh hoạt gia đình khá chật vật.

Căn nhà 10m2 chật chội của vợ chồng nghệ sĩ Kim Lệ Thủy - Đỗ Ẩn.

Nghệ sĩ Kim Lệ Thủy mới bị ngã gãy răng, không ăn uống được nhiều.

"Tôi bị tai biến nên miệng bị giật, không thể hát, nói rõ được, giờ chỉ mong khỏi được để còn hát. Tôi bị gan, thận, dạ dày, nhức tay chân. Chồng đi bán vé số, con thì bán quần áo cũ, không lời được bao nhiêu, bấp bênh lắm. Chồng tôi cũng bệnh tật, bệnh huyết áp, bệnh tim", nghệ sĩ Kim Lệ Thủy kể thêm.

Nữ nghệ sĩ giãi bày thêm, hàng ngày chồng bà phải đi lang thang khắp các con phố để bán vé số nhưng kiếm chưa được nổi 100.000 đồng mỗi ngày. Nếu một ngày bán được hết 10 cọc vé số, ông có hơn 150.000 tiền lãi, ngoài chi tiêu hàng ngày, ông dành riêng cho vợ 20.000 đồng.

Tuy nhiên, có một điều khiến nhiều người vừa xót xa vừa ngưỡng mộ đó là tình yêu với sân khấu. Ở tuổi U80, dù cuộc sống khó khăn, nhưng ngày nào nghệ sĩ Kim Lệ Thủy cũng dậy sớm make up dù chỉ ở trong nhà không đi ra ngoài. Bà tâm sự, dù không đi đâu cũng make up vì nhớ nghề quá chịu không nổi, phải make up cho đỡ nhớ nghề.

Nữ nghệ sĩ mắc nhiều bệnh nền, xương khớp nên không đi làm, kinh tế phụ thuộc nhiều vào chồng - nhạc sĩ Đỗ Ẩn - nhờ việc bán vé số nhưng kiếm chưa được nổi 100.000 đồng/ngày.

Bà tâm sự về cái tên trùng với NSND Lệ Thủy: "Nghệ danh Kim Lệ Thủy này là anh Tấn Tài đặt, chứ tôi đâu dám múa rìu qua mặt thợ. Lúc đó, anh Tấn Tài đang đầu tư cho tôi nên đặt nghệ danh cho tôi thành Lệ Thủy. Tôi nhỏ hơn chị Lệ Thủy mấy tuổi, lúc đó cũng thân, còn là chị em kết nghĩa với nhau. Cái tên Kim Lệ Thủy của tôi do chị Như Ngọc và anh Tấn Tài đặt, chứ không phải do chị Lệ Thủy.

Tôi nhớ lần đó anh Tấn Tài gọi tôi vào và nói "em ca giống Lệ Thủy lắm, anh đặt em là Lệ Thủy luôn. Tên thật của em là Nguyễn Ái Hoa. Ái tức là héo úa, không được! Kim Lệ Thủy là nắm cái đuôi của Lệ Thủy và theo Lệ Thủy lên luôn". Anh Tấn Tài và chị Kim Ngọc đang lăng xê tôi, cưng tôi dữ lắm. Tôi nghe anh Tấn Tài nói xong đồng ý luôn vì miễn sao được lên sân khấu hát là tôi vui rồi, tên gì cũng được".

Câu chuyện của nghệ sĩ Lệ Thủy nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Bên cạnh đó là những lời cảm phục trước tinh thần lạc quan của bà cũng có nhiều bình luận bày tỏ sự cảm thương trước hoàn cảnh khó khăn của cô đào cải lương một thời.

Kim Lệ Thủy trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả là cái tên từng sánh vai cùng những nghệ sĩ tên tuổi như: Minh Phụng, Hùng Cường, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết. Bà từng hát ở đoàn Tân Thủ Đô - Tấn Tài, rồi qua đoàn Kim Chưởng, đoàn Xuân Liên Hoa, Sài Gòn 3... và ghi dấu ấn trong hàng loạt vở diễn như: Tướng cướp Bạch Hải Đường, Mắt em là bể oan cừu, Tiên sa Gành ráng, Tiếng sóng Rạch Gầm, Chiếc quạt trầm hương…



