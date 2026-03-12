Cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt, tuổi 80 khiến nhiều người xót xa

Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc - vợ cũ danh hài Bảo Chung khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 69 bị u cột sống, không tiền chữa bệnh, không nhà, không con, sống nương nhờ cửa chùa.

NSƯT Thanh Nguyệt thuộc thế hệ nghệ sĩ gạo cội của cải lương miền Nam, cùng thời với NSND Lệ Thủy, Bo Bo Hoàng... Bà từng là gương mặt sáng giá, cộng tác cùng nhiều đoàn cải lương danh tiếng như: Trung Hiếu, Thanh Minh, Saigon 1, Trần Hữu Trang, 284. Tên tuổi của bà gắn liền với nhiều vở nổi tiếng như: Lôi vũ, Áo cưới trước cổng chùa, Kiếp chồng chung...

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung,... đã tới thăm nhà vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nguyệt - Quốc Nhĩ. Trong buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Thanh Nguyệt cho biết hiện tại một bên mắt đã hỏng, gần như không nhìn thấy gì. Trước đó, bà từng tâm sự phải bỏ nghề vì bị chảy máu trong mắt.

Thanh Nguyệt - Cô đào nổi tiếng sân khấu cải lương một thời, ở tuổi 80 một mắt bị hỏng, không tham gia nghệ thuật được nữa.

"Mắt tôi bây giờ hỏng một bên, còn 1 bên mắt trái thôi, nhìn lé xẹ. Tôi tính đi mổ mắt từ thiện nhưng bác sĩ bảo không mổ được nữa.

Tôi từng bị chảy máu trong mắt, người ta gọi là xuất huyết võng mạc, giờ phải lấy được cục máu trong mắt ra mới nhìn thấy được nhưng làm vậy thì nguy hiểm lắm. Vì thế nên tôi đành chịu. Suốt hơn một năm nay, tôi phải đi tiêm thuốc cho đỡ, mỗi tháng phải tiêm một lần, mỗi lần mất hơn cả triệu bạc. Người ta tiêm thẳng vào con ngươi của tôi, đau lắm. Cũng tuổi 80 rồi mà!", nghệ sĩ Thanh Nguyệt chia sẻ.

Không chỉ gặp trở ngại về mắt, hiện tại nữ nghệ sĩ cũng không đi lại được vì chân sưng to do giãn tĩnh mạch. Ngoài ra, bà còn mắc nhiều bệnh về tim mạch, huyết áp, mỡ máu.

Vì sức khỏe không tốt nên nhiều năm qua, nghệ sĩ Thanh Nguyệt gần như không còn xuất hiện trên sân khấu, phim ảnh. Bà tâm sự dù có nhiều đạo diễn mời đi đóng phim nhưng đành phải từ chối vì mắt mờ, không thể đọc kịch bản được. Đam mê nghề nhưng đành gác lại các hoạt động nghệ thuật khiến nghệ sĩ Thanh Nguyệt đau đáu, buồn tủi.

Chân nghệ sĩ Thanh Nguyệt bị sưng phù do giãn tĩnh mạch, đi lại khó khăn.

"Tôi buồn lắm, buồn còn hơn thất tình. Thiệt tình là từ xưa tới giờ mình chưa biết thất tình là gì nhưng cảm giác này buồn lắm. Mình nhớ nghề, yêu nghề nhưng đành phải chịu vì bất khả kháng. Tuổi này mình đâu còn làm gì được", bà kể.

Tuy nhiên, may mắn, tuổi xế chiều, niềm an ủi của bà là có ông xã Quốc Nhĩ luôn đồng hành, chia sẻ. Nữ nghệ sĩ hạnh phúc bày tỏ ông xã rất tử tế và yêu thương vợ con nên "không có gì để buồn phiền".

"Bây giờ tôi và ông ấy sống dựa vào nhau, rau cháo qua ngày. Ông ấy dễ lắm, ăn gì cũng được, lúc nào cũng quan tâm vợ con nên mình không có gì phải buồn. Dù cũng mắc nhiều bệnh nhưng ông ấy khỏe hơn tôi nhờ chăm chỉ tập thể dục", bà kể thêm về cuộc sống vợ chồng tuổi xế chiều.



Nữ nghệ sĩ cho biết may mắn vì tuổi xế chiều có chỗ dựa là nghệ sĩ Quốc Nhĩ.

Nghệ sĩ Thanh Nguyệt tên thật là Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, sinh năm 1947, tại Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Năm 1962, Thanh Nguyệt được giới thiệu vào đoàn Hoa Sen, ông bầu Bảy Cao sau khi nghe thử giọng ca, ông nhận Thanh Nguyệt vào đoàn hát và giao Thanh Nguyệt cho nữ nghệ sĩ đàn tranh Tuyết Mai rèn luyện thêm theo lối ca hát trên sân khấu.

Năm 1964, Thanh Nguyệt rời Hoa Sen sang hát cho đoàn Kim Chưởng, từ đây Thanh Nguyệt ghi dấu ấn qua những vở: Người gọi đò bên sông (vai Nhật Thường Dung), Mười đêm hương lửa (vai Cát Dung), Quỷ Bão (vai Thất Hồn Nhân)… Năm 1965, Thanh Nguyệt đoạt Huy chương vàng Giải Thanh Tâm.

Bà được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 1997.