Nghệ sĩ cải lương là vợ cũ một danh hài, U70 sống ở chùa vì bệnh tật, không nhà, không con
GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc - vợ cũ danh hài Bảo Chung khiến nhiều người xót xa khi ở tuổi 69 bị u cột sống, không tiền chữa bệnh, không nhà, không con, sống nương nhờ cửa chùa.
Nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc được biết đến là vợ đầu của danh hài Bảo Chung. Bà chia sẻ, ngày đầu đi hát cải lương là hát cho tỉnh Bến Tre rồi về Sài Gòn đi hát cho đoàn Sài Gòn 1 với nghệ sĩ Thành Được. Sau đó, bà về đoàn Sài Gòn 3 hát đào nhì, còn nghệ sĩ Thanh Kim Huệ hát đào chính. Rồi tiếp đó, lại về đoàn Trần Hữu Trang 1. Nhưng được một thời gian sau bà bị tai biến nên nghỉ hát.
Thời sân khấu còn hoàng kim, còn có "của ăn của để", nghệ sĩ Bội Ngọc cho biết, bà từng mở nhà hàng, có nhà cửa đàng hoàng. Đáng buồn, sau một thời gian con trai bà bị ung thư, bố bị liệt, mẹ cũng bệnh nên tài sản cứ "không cánh mà bay".
"Mình tôi không thể lo toan nổi việc kinh doanh nên phải dẹp nhà hàng. Sau khi bị bệnh tai biến, tôi phải nằm một chỗ 2 năm trời, không làm ăn gì được. Vì tai biến nên mỗi ngày tôi phải tiêm một liều thuốc cả triệu đồng, vô cùng tốn kém. Tôi bắt buộc phải bán nhà. Không còn nhà, tôi phải ở nhờ nhà của đứa cháu. Sau này đứa cháu đó lấy chồng nên tôi phải vào chùa ở", nữ nghệ sĩ ngậm ngùi.
Nghệ sĩ Bội Ngọc thời trẻ và bây giờ.
Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung đã tìm đến chùa Lâm Quang (TP.HCM) để thăm nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc.
Tại buổi gặp gỡ, nghệ sĩ Bội Ngọc chia sẻ về bản thân: "Trước đây, tôi ở trên núi tận Tây Ninh với sư cô Diệu Thiện. Sau đó tôi chuyển về ở chùa ở An Phú rồi mới được sư thầy ở đó giới thiệu về chùa Lâm Quang này... Tôi ở trong chùa này không phải mất chi phí gì vì chùa nuôi các cụ già neo đơn như tôi, miễn phí hết".
Ở tuổi 69, nữ nghệ sĩ cải lương một thời đang bị u ở cột sống, lại là u ác tính. "Bác sĩ nói nếu tôi không mổ sẽ ăn lên dây thần kinh trên đầu là coi như liệt luôn. Tôi đi khám và phát hiện ra bệnh cũng phải cả năm nay rồi, nhưng không có tiền mổ nên đành chịu.
Với lại, lúc đó tôi cũng ở tuốt trên núi nên không liên lạc được với ai, cũng không nhờ ai giúp đỡ được. Bác sĩ cảnh báo tôi nếu tôi mổ được thì không liệt còn không mổ là liệt. Tôi còn không có bảo hiểm y tế, đang đi làm nhưng vẫn chưa được vì bị ghi sai địa chỉ", nghệ sĩ Bội Ngọc ngậm ngùi.
Không những thế, theo nữ nghệ sĩ, cách đây mấy năm bà còn bị tai nạn xe đụng gãy hai xương đùi, hiện đang nẹp kim loại. "Nhưng mới đây đi khám bác sĩ nói xương tôi loãng nên hai nẹp kim loại không bám chắc vào xương đùi tôi được, kêu tôi phải mổ lại lần nữa", nghệ sĩ Bội Ngọc kể.
Tiếp đó, nghệ sĩ Bội Ngọc cầu cứu sự giúp đỡ của các mạnh thường quân và cộng đồng nghệ sĩ để giúp bà có kinh phí phẫu thuật cột sống lưng.
Xót xa hoàn cảnh tuổi xế chiều của nghệ sĩ cải lương Bội Ngọc. Video: Ngũ long du ký
