Nữ nghệ sĩ cải lương 98 tuổi nằm liệt giường ở viện dưỡng lão khiến nhiều người xót xa

Nhóm nghệ sĩ Ngũ long du ký gồm Phi Phụng, Phương Dung mới đây ghé thăm các nghệ sĩ cải lương già neo đơn tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, TP.HCM. Trong khi gặp gỡ nghệ sĩ Huỳnh Thanh Trà, ông chia sẻ: "Lúc trước có 7 người nhưng 2 người mới qua đời nên còn 5 người. Cô Diệu Hiền ở phòng bên cạnh tôi, còn Mạc Can và Ngọc Đán yếu quá giờ phải xuống nằm ở trạm xá.

Ngọc Đán bị té ngã do hai chân đi không được, Mạc Can cũng vậy. Thành ra bây giờ cả viện dưỡng lão chỉ còn 3 người, trong đó có tôi. Tôi phải cố đi lại trong phòng dù phải chống gậy, nếu không đi xương khớp cứng lại còn không đi nổi nữa".

Nghệ sĩ Ngọc Đán tuổi 98 nằm liệt giường sau lần ngã cách đây 2 năm.

Khi gặp nghệ sĩ Ngọc Đán, bà đính chính tên mình là "Đán" không phải "Đáng" như nhiều người vẫn lầm gọi lâu nay. Bà cũng tâm sự với các đồng nghiệp đến thăm, năm nay đã tròn 98 tuổi. Cách đây hai năm, bà bị ngã khi di chuyển trong phòng tắm. Nhân viên trung tâm phát hiện, đưa bà đến điều trị tại trạm xá từ đó đến nay. Bác sĩ chẩn đoán nghệ sĩ gạo cội bị nứt xương chậu, không thể hồi phục nên mất khả năng đi lại vĩnh viễn. Từ đó tới nay, nữ nghệ sĩ phải nằm liệt giường, không thể đi lại.

Tuy vậy, theo Phương Dung, dù gần 100 tuổi nhưng bà vẫn minh mẫn, giọng nói khỏe khoắn bày tỏ vui mừng khi gặp các đàn em, liên tục hỏi han, nắm tay, trò chuyện, tay bắt mặt mừng. Nhận được lì xì từ nghệ sĩ Phương Dung và các nhà hảo tâm gửi, bà nói: "Tôi rất cảm ơn cô. Lì xì to thế này, dễ gì ngày nào cũng có".

Thậm chí, nghệ sĩ Ngọc Đán còn cất giọng hát ngọt ngào, làn hơi vẫn khỏe. Bà còn cười lớn, sảng khoái, rất nhiều năng lượng, yêu đời. "Tôi còn hai năm nữa là 100 tuổi. Tôi nhớ nghề lắm, nằm một chỗ nhưng vẫn ca hoài", bà nói. Nhiều người ngưỡng mộ sự lạc quan, yêu đời của nữ nghệ sĩ trong hoàn cảnh hiện tại.

Nghệ sĩ Ngọc Đán hát tặng gia đình diễn viên Lý Hùng hồi năm 2020.

Nghệ sĩ Ngọc Đán sinh năm 1927, là con của bầu gánh Đỗ Văn Lãnh và mẹ là đào hát Dương Thị Thành. Từ nhỏ, bà đã theo gánh cải lương của gia đình, từng hát với nghệ sĩ Hùng Cường, Thành Được... Khi kết hôn với chồng là kép Hoàng Kinh, bà và chồng cùng lập gánh Hoàng Kinh - Ngọc Đán đi hát các tỉnh. Tuy nhiên khi cải lương thoái trào, đoàn hát rã gánh, bà cũng sớm nghỉ hát nên thế hệ sau này ít biết đến.

Cuối tháng 2/2024, Ngọc Đán cùng 6 tên tuổi gạo cội khác được chuyển sang Trung tâm dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh), theo đề xuất của Hội sân khấu với Ủy ban nhân dân Thành phố. Tại đây, các nghệ sĩ sinh hoạt trong phòng riêng, được phục vụ ba bữa cơm mỗi ngày, có đội ngũ y tá kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Nghệ sĩ Ngọc Đáng (Ngọc Đán) ở viện dưỡng lão Thị Nghè.



