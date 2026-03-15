Nghệ sĩ Việt mang quân hàm: NSND Tự Long, Á hậu là Trung úy tự hào ngày hội non sông

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, NSND Mỹ Uyên rộn ràng đi bầu cử, tự hào ngày hội non sông GĐXH - Ngày 15/3, nhiều nghệ sĩ Việt như Nguyễn Văn Chung, Huy Tuấn, Mỹ Uyên, MC Quyền Linh... đã nô nức đi bầu cử. Các nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh và cảm xúc tự hào, lan tỏa tích cực tinh thần, trách nhiệm công dân.

Trong ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều nghệ sĩ Việt mang quân hàm như NSND Tự Long, Á hậu Châu Anh và diễn viên Minh Hương... đã xuất hiện trong quân phục chỉnh tề.

Các nghệ sĩ bày tỏ niềm tự hào khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân của mình bởi mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm, góp phần lựa chọn những đại diện xứng đáng. Những bài đăng này thu hút sự quan tâm lớn, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm công dân đến cộng đồng, đặc biệt là người trẻ.

Á hậu Châu Anh hiện đang là Trung úy, công tác tại Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Vì vậy cô cùng đơn vị thực hiện bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Láng (Hà Nội). "Mỗi lá phiếu - một niềm tin. Hôm nay tôi đi bầu cử" - Châu Anh chia sẻ.

Ngày 15/3, cử tri cả nước tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

NSND Tự Long chia sẻ ngắn gọn: “Niềm vui cùng ngày hội non sông”.



Diễn viên/MC Minh Hương cho biết: "Đằng sau bộ quân phục là danh dự, kỷ luật, trách nhiệm và lòng tự hào… Cùng rộn ràng không khí hướng tới ngày hội non sông với cử tri cả nước".



