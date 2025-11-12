Nghe thông gia nghèo nói về sính lễ, mẹ chú rể bật khóc giữa cuộc gọi
Bố mẹ tôi từng tham dự nhiều đám cưới họ hàng, người quen nhưng chưa thấy nhà gái nào đề nghị sính lễ “khó tin” như vậy.
Chúng tôi tổ chức ăn hỏi cách đây vài tuần, còn đám cưới sẽ tổ chức vào 2 tháng tới. Trước lễ ăn hỏi, bố mẹ tôi cũng bàn bạc và dự tính làm 9 tráp cưới với các vật phẩm gồm: trầu cau, xôi, gà luộc, trái cây, rượu, trà, bia, nước ngọt, bánh nướng, bánh dẻo và trang sức cưới.
Ngoài ra còn có tiền thách cưới 20 triệu đồng, đặt chung mâm trầu cau. Tổng chi phí sắm sửa sính lễ khoảng 70 triệu đồng.
Vợ sắp cưới của tôi có công việc ổn định. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng cô ấy luôn biết vươn lên, cư xử khéo léo, luôn quan tâm người khác. Vì tính cách ấy, bố mẹ tôi ưng con dâu tương lai lắm, muốn làm sính lễ đàng hoàng để đón dâu mới về nhà.
Tuy nhiên, để thể hiện sự thành ý và tôn trọng nhà gái, bố mẹ tôi cũng gọi điện cho thông gia, ngỏ ý hỏi xem gia đình mong muốn sính lễ ra sao để đàng trai biết đường chuẩn bị cho chu đáo.
Bố mẹ vợ tôi chia sẻ rằng, gia đình không đặt nặng vấn đề này nên đề nghị con số là 5 tráp và 6,8 triệu đồng tiền thách cưới (lễ đen). Nhà gái cho rằng đây là mức sính lễ phù hợp, không muốn bày vẽ rình rang hay yêu cầu gì nhiều để tránh gây áp lực cho nhà trai.
“Chúng tôi không vì sĩ diện hay bất cứ điều gì mà đòi hỏi phải có nhiều sính lễ, bởi hạnh phúc của các con quan trọng hơn.
Chúng tôi mong 2 đứa gắn bó bền lâu và hi vọng được ông bà thông gia hỗ trợ, quan tâm dạy bảo, tạo điều kiện để các con phát triển, sống hòa hợp. Chúng có sống vui vẻ thì hai bên gia đình mới tự tin gặp nhau và duy trì tình cảm thân thiết”, bố vợ tôi nói.
Nghe những lời nói đó, quả thực, cả nhà tôi khi ấy ai cũng sững sờ. Mẹ tôi còn bật khóc vì xúc động. Bởi bố mẹ tôi từng tham dự nhiều đám cưới họ hàng, người quen nhưng cũng chưa thấy nhà gái nào đề nghị mức sính lễ “khó tin” như vậy.
Trong khi thông gia phải vất vả bao nhiêu mới nuôi dạy được con gái trưởng thành, còn chưa giúp đỡ được gì cho gia đình đã lấy chồng.
Bố mẹ tôi gửi lời cảm ơn thông gia vì đã suy nghĩ cho nhà trai. Tuy nhiên, nhà tôi xin phép từ chối đề xuất đó của nhà gái. Bởi mọi người rất yêu quý vợ tôi, muốn chuẩn bị mức sính lễ cao hơn, vừa thể hiện sự trân trọng công ơn nuôi dưỡng của bố mẹ cô dâu, vừa giữ bộ mặt với họ hàng, làng xóm.
Bởi nhà tôi cũng khá giả, nếu đám cưới không chuẩn bị tươm tất thì sẽ bị mọi người chê cười. Mà đây cũng là mong muốn của gia đình tôi. Tôi có vợ hiền, bố mẹ có dâu thảo thì sính lễ to cũng xứng đáng.
“Nhà gái không cầu kỳ nhưng nhà trai chúng tôi cũng có lý do riêng của mình nên đề xuất sẽ chuẩn bị 9 tráp và tiền thách cưới là 20 triệu đồng.
Đây là sự tôn trọng của chúng tôi dành cho nhà thông gia và cũng đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế của gia đình và hài hòa với văn hóa chung của làng xóm, dòng họ”, bố tôi chia sẻ.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bên bố mẹ vợ tôi cũng vui vẻ nhận lời và thống nhất để nhà trai tự quyết định chuyện sính lễ.
Vậy là lễ ăn hỏi của chúng tôi diễn ra suôn sẻ, trọn vẹn. Tuy gia cảnh khó khăn nhưng hôm đó, bố mẹ vợ vẫn dành dụm mua một nhẫn cưới 3 chỉ để tặng cho tôi.
Tôi rất xúc động. Tôi chưa từng xem hoàn cảnh của nhà vợ là rào cản nhưng giờ tôi thấy rất tự hào khi lấy được vợ hiền và gia đình vợ cũng rất tử tế.
Độc giả giấu tên
