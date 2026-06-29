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Nghỉ hưu sớm 5 năm, tôi già đi cả chục tuổi

Thứ hai, 07:34 29/06/2026 | Gia đình
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
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GĐXH - Nghĩ rằng nghỉ hưu sớm sẽ có thể tận hưởng cuộc sống theo cách mình mong muốn, nhưng chỉ sau 5 năm, thực tế hoàn toàn trái ngược với những gì tôi từng kỳ vọng.

Nghỉ hưu sớm với hy vọng tận hưởng cuộc sống

Nhiều người xem nghỉ hưu là dấu mốc để bắt đầu những tháng ngày an nhàn sau hàng chục năm lao động. 

Không còn áp lực công việc, không còn phải chạy theo lịch trình dày đặc, họ tin rằng đây sẽ là khoảng thời gian dành cho bản thân, gia đình và những sở thích còn dang dở.

Bà Phùng cũng từng mang suy nghĩ ấy.

Trước khi nghỉ hưu sớm, bà là trưởng phòng hành chính của một doanh nghiệp tại Bắc Kinh với mức thu nhập khoảng 15.000 NDT mỗi tháng. 

Khi công ty gặp khó khăn và có kế hoạch tinh giản nhân sự, dù không nằm trong diện bị cắt giảm, bà vẫn chủ động xin nghỉ việc.

Trong khi nhiều đồng nghiệp lo lắng vì mất nguồn thu nhập, bà lại cảm thấy nhẹ nhõm. Sau gần 30 năm làm việc, bà tin rằng đây là thời điểm thích hợp để bắt đầu cuộc sống mình luôn mơ ước.

"Tôi là một trong những người đầu tiên ký đơn nghỉ việc với tâm trạng rất hào hứng", bà nhớ lại.

Nghỉ hưu sớm 5 năm, tôi già đi cả chục tuổi - Ảnh 1.

Từ khi nghỉ hưu sớm, mọi việc trong nhà mặc nhiên được xem là trách nhiệm của bà. Ảnh minh họa

Cuộc sống sau nghỉ hưu sớm không hề màu hồng như tưởng tượng

Trong suy nghĩ của bà Phùng, nghỉ hưu sớm đồng nghĩa với việc được đi du lịch nhiều hơn, mặc những bộ quần áo mình yêu thích thay vì trang phục công sở, mỗi sáng thong thả đi chợ, nấu ăn, chiều cùng chồng khiêu vũ hoặc mua sắm với con gái.

Quan trọng hơn, bà tin mình sẽ có nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống sau nhiều năm tất bật vì công việc. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau khi nghỉ hưu sớm, mọi kế hoạch đều thay đổi.

Con gái bà sinh con trong khi bố mẹ chồng sức khỏe yếu, không thể hỗ trợ chăm cháu. Đứa trẻ còn quá nhỏ để gửi nhà trẻ nên cả con gái, con rể lẫn chồng đều mong bà đứng ra chăm sóc.

Ban đầu, bà đồng ý vì nghĩ chỉ là giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, việc chăm cháu kéo dài suốt hai năm khiến toàn bộ thời gian của bà chỉ xoay quanh bỉm sữa, cơm nước và việc nhà.

"Tôi gần như không còn cuộc sống của riêng mình", bà chia sẻ.

Nghỉ hưu sớm nhưng áp lực còn lớn hơn khi đi làm

Theo lời bà Phùng, những tưởng không phải đi làm sẽ bớt mệt mỏi, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Mỗi ngày của bà bắt đầu từ việc chăm cháu, nấu ăn, dọn dẹp, rồi tiếp tục lo đủ mọi việc trong gia đình. Khối lượng công việc kéo dài từ sáng đến tối nhưng lại không có thời gian nghỉ ngơi thực sự.

Sự mệt mỏi khiến bà thường xuyên cáu gắt với con cháu. Những bất đồng nhỏ trong sinh hoạt dần trở thành nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa bà với con gái và con rể.

"Tôi luôn cảm thấy tinh thần nặng nề, cơ thể cũng kiệt sức", bà nói.

Sau khi hoàn thành trách nhiệm chăm cháu, bà lại tiếp tục đối mặt với một áp lực khác. Hai năm sau, cha mẹ ruột của bà lần lượt lâm bệnh.

Nếu trước đây còn đi làm, bà chủ yếu hỗ trợ tài chính thì nay, khi đã nghỉ hưu sớm, anh chị em trong gia đình đều cho rằng bà là người có nhiều thời gian nhất nên cần trực tiếp về quê chăm sóc bố mẹ.

Bà hiểu trách nhiệm của người con nhưng cũng cảm thấy cuộc sống ngày càng nặng nề hơn. Những dự định dành cho bản thân gần như biến mất hoàn toàn.

Sau nghỉ hưu sớm, người phụ nữ dần mất đi tiếng nói trong gia đình

Điều khiến bà Phùng buồn nhất không phải là công việc nhà ngày càng nhiều, mà là sự thay đổi trong cách mọi người nhìn nhận mình.

Khi còn đi làm, bà có thu nhập ổn định, được chồng tôn trọng và các quyết định trong gia đình luôn được lắng nghe. Nhưng kể từ khi nghỉ hưu sớm, mọi việc trong nhà mặc nhiên được xem là trách nhiệm của bà.

Chỉ cần bữa cơm muộn hơn thường lệ, chi phí sinh hoạt tăng lên hoặc một buổi sáng chưa kịp chuẩn bị bữa sáng, chồng bà đều tỏ thái độ không hài lòng.

"Cả ngày ở nhà làm gì mà cơm nước cũng không xong?" là câu nói bà thường xuyên phải nghe.

Không chỉ vậy, trước đây hai vợ chồng cùng chia sẻ việc nhà thì nay hầu như mọi việc lớn nhỏ đều do một mình bà đảm nhận.

"Tôi vẫn có lương hưu nhưng dường như mọi người đều nghĩ tôi là người vô dụng", bà tâm sự.

Người phụ nữ nhận ra giá trị của công việc sau khi nghỉ hưu sớm

Khi còn đi làm, bà từng nghĩ công việc quá áp lực, thường xuyên tăng ca và không có nhiều thời gian dành cho bản thân.

Nhưng sau 5 năm nghỉ hưu sớm, bà lại nhìn nhận mọi thứ theo một cách khác.

Theo bà, chính công việc mang đến mục tiêu sống, sự độc lập về tài chính, các mối quan hệ xã hội và cảm giác được tôn trọng.

Ngày trước, những kỳ nghỉ ngắn ngủi bên gia đình luôn được mọi người trân trọng vì ai cũng bận rộn. 

Giờ đây, khi có nhiều thời gian hơn, bà lại cảm thấy cuộc sống đơn điệu, các thành viên cũng ít trân trọng những khoảnh khắc ở bên nhau.

Điều khiến bà tiếc nuối nhất là cảm giác mình già đi rất nhanh."Chỉ sau 5 năm nghỉ hưu, tôi cảm thấy bản thân già đi cả chục tuổi", bà chia sẻ.

Nghỉ hưu sớm không phải lúc nào cũng là lựa chọn hạnh phúc

Nhìn lại quãng thời gian đã qua, bà Phùng cho rằng nghỉ hưu sớm không đồng nghĩa với cuộc sống nhẹ nhàng như nhiều người vẫn tưởng.

Dù không còn phải chịu áp lực từ cấp trên hay lịch làm việc dày đặc, bà lại đánh đổi bằng việc mất đi mục tiêu sống, sự công nhận và cảm giác có giá trị trong gia đình.

"Tôi từng nghĩ nghỉ hưu là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu rằng những năm tháng đi làm mới thực sự là khoảng thời gian ý nghĩa nhất. Khi ấy, tôi có mục tiêu để phấn đấu và được mọi người tôn trọng", bà Phùng đúc kết.

Nghỉ hưu sớm 5 năm, tôi già đi cả chục tuổi - Ảnh 2.Nghỉ hưu muốn an nhàn, người khôn ngoan luôn ưu tiên 4 điều hơn cả tiền bạc

GĐXH - Những người có tuổi nghỉ hưu hạnh phúc thường chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, giữ tinh thần tích cực và không ngừng phát triển bản thân.

Theo Sohu

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