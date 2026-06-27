Bỏ cả đời kiếm tiền xây biệt thự, cuối cùng tôi chỉ ước một mâm cơm có đủ các con

Biệt thự rộng gần 800m² nhưng không thể lấp đầy khoảng trống tuổi già

Giữa thành phố Thượng Hải sầm uất, ông Lý (68 tuổi) đang sống trong căn biệt thự rộng gần 800m², có giá khoảng 5,5 triệu NDT (tương đương gần 20 tỷ đồng).

Ngôi nhà được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại với hồ bơi trong nhà, phòng gym, khu vườn xanh mát và gara đủ chỗ cho ba chiếc xe sang.

Đó từng là thành quả sau nhiều năm lao động miệt mài của ông. Thế nhưng, sau một thập kỷ sinh sống trong không gian đáng mơ ước ấy, điều khiến ông day dứt nhất lại không phải chuyện tiền bạc mà là sự vắng lặng.

"Căn nhà này quá rộng nhưng chẳng còn hơi ấm. Tôi chỉ mong có một căn nhà nhỏ hơn, nơi mỗi tối cả gia đình được ngồi ăn cùng nhau", ông tâm sự trong một bài viết trên Weibo. Chia sẻ này nhanh chóng nhận được sự đồng cảm của hàng chục nghìn người.

Sau một thập kỷ căn biệt thự rộng, điều khiến ông day dứt nhất lại không phải chuyện tiền bạc mà là sự vắng lặng. Ảnh minh họa



Đánh đổi tuổi trẻ để kiếm tiền, đến khi thành công lại mất thời gian bên con

Hai mươi năm trước, ông Lý bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực xuất nhập khẩu. Những ngày đầu lập nghiệp, ông gần như dành toàn bộ thời gian cho công việc, nhiều đêm thức trắng để phát triển doanh nghiệp.

Khi kinh tế khấm khá, ông mua biệt thự, xe sang, đầu tư cho hai con học trường quốc tế rồi tiếp tục du học ở nước ngoài. Ông từng tin rằng đó là cách thể hiện trách nhiệm của một người cha.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, ông không giấu được sự tiếc nuối.

"Tôi từng nghĩ chỉ cần mang đến cho con điều kiện sống tốt nhất là đủ. Bây giờ tôi mới hiểu, điều con cần hơn cả là sự có mặt của bố trong những năm tháng trưởng thành."

Tuổi già cô quạnh trong căn nhà tiền tỷ

Sau khi trưởng thành, cả hai người con đều định cư tại châu Âu để phát triển sự nghiệp. Căn biệt thự từng đông vui giờ chỉ còn hai vợ chồng già sinh sống.

Những dịp lễ Tết, điều họ mong nhất chỉ là một cuộc gọi từ các con. Tuy nhiên, vì khoảng cách địa lý và sự khác biệt múi giờ, những cuộc trò chuyện ngày càng thưa thớt.

"Nhiều lần tôi chủ động gọi nhưng các con đều bận họp hoặc đi công tác. Có khi chỉ nói được vài phút rồi lại vội vàng cúp máy", ông kể.

Có lần ông bị sốt cao giữa đêm và gọi điện cho con trai. Đầu dây bên kia chỉ kịp đáp lại: "Bố ơi, con đang ở sân bay, lát nữa con gọi lại nhé".

Cuộc gọi ấy khiến ông hiểu rõ hơn khoảng cách mà tiền bạc không thể xóa nhòa.

Điều người già cần không chỉ là người giúp việc

Không lâu sau đó, bà Trương, vợ ông, mắc bệnh thoái hóa khớp và thường xuyên phải nhập viện điều trị. Mỗi lần có việc gấp giữa đêm, ông đều tự mình gọi xe đưa vợ đi cấp cứu.

Nhiều người khuyên ông nên thuê người giúp việc hoặc điều dưỡng vì điều kiện kinh tế hoàn toàn cho phép. Ngay cả các con cũng chủ động đề nghị chu cấp chi phí thuê người chăm sóc bố mẹ. Thế nhưng ông đều từ chối.

"Tôi có thể thuê hai, thậm chí ba người giúp việc. Nhưng họ vẫn chỉ là người ngoài. Điều người già mong nhất vẫn là con cái ở bên khi cần."

Theo ông, tiền có thể mua được sự tiện nghi, nhưng không thể thay thế tình cảm gia đình hay sự chăm sóc của những người thân yêu.

Càng nhiều tài sản càng hiểu hạnh phúc không nằm ở diện tích ngôi nhà

Sau nhiều năm trải nghiệm, ông Lý cho biết quan điểm sống của mình đã thay đổi hoàn toàn.

Ngày trước, ông nghĩ hạnh phúc được đo bằng căn nhà rộng bao nhiêu hay tài khoản có bao nhiêu tiền. Nhưng khi bước vào tuổi già, đối mặt với bệnh tật và sự cô đơn, ông mới hiểu điều quý giá nhất là có người thân ở bên.

Ông dự định sẽ bán căn biệt thự để chuyển đến một ngôi nhà nhỏ hơn, thuận tiện cho việc chăm sóc sức khỏe, gần bệnh viện và gần những người bạn đồng niên.

"Một ngôi nhà dù rộng đến đâu, nếu thiếu tiếng cười và sự quan tâm thì cũng chỉ là những bức tường lạnh lẽo."

Câu chuyện của ông sau khi được chia sẻ đã khiến nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc suy ngẫm. Thành công về vật chất có thể mang lại cuộc sống đủ đầy, nhưng không thể bù đắp những khoảng thời gian đã đánh mất với gia đình.

Đến cuối cùng, điều khiến con người cảm thấy hạnh phúc không phải là sống trong biệt thự rộng lớn hay sở hữu khối tài sản đáng mơ ước, mà là được trở về một mái nhà luôn có người chờ đợi và yêu thương.