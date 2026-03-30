Trải nghiệm dịch vụ làm giấy dó thu hút du khách nước ngoài và giới trẻ việt

Khám phá giấy Dó thông qua workshop sáng tạo

Điểm dịch vụ, du lịch văn hóa và giới thiệu nghề truyền thống làm giấy Dó tọa lạc tại 189 Trích Sài, Tây Hồ là nơi du khách được tìm hiểu và trải nghiệm quy trình làm giấy Dó cùng nghệ nhân làng nghề. Tại đây các workshop trải nghiệm được các bạn trẻ Zó Project thiết kế bài bản, giúp du khách – từ học sinh, sinh viên đến khách quốc tế hiểu rõ quy trình làm giấy Dó: từ việc giã Dó, seo giấy, ép nước,... đầy kỹ thuật và kiên nhẫn. Điều đặc biệt là workshop này không chỉ dừng lại ở việc tái hiện nghề truyền thống mà còn trở thành sân chơi sáng tạo. Các sản phẩm đa dạng và hữu dụng như sổ tay, bưu thiếp, lịch bàn không chỉ đẹp mà còn thể hiện bản sắc dân tộc rõ nét hay sáng tạo hơn với các sản phẩm trang sức như khuyên tai, dây chuyền từ giấy Dó cũng thu hút sự quan tâm của cả du khách quốc tế và giới trẻ trong nước. Du khách được trải nghiệm biến những tờ giấy mộc mạc thành những sản phẩm độc đáo, không chỉ được học hỏi thêm những kỹ thuật truyền thống mà còn khơi gợi trí tưởng tượng, khuyến khích du khách tự sáng tạo giấy Dó thành các tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân.

(Không gian bên trong nhà trưng bày giới thiệu về làng nghề giấy Dó Yên Thái. Ảnh Hồng Yến)

Bạn Nguyễn Duy Anh-Thành viên tổ chức workshop cho biết: "Một trong những mục đích mà workshop muốn hướng tới là kêu gọi các bạn trẻ tìm hiểu về một trong những nghề truyền thống của người dân Việt Nam đã có từ rất lâu đời và gắn liền với rất nhiều hoạt động trong sinh hoạt như vẽ tranh Đông Hồ, giấy sắc phong bảo quản được hàng trăm năm".

(Sắc màu đa dạng của chất liệu giấy Dó truyền thống. Ảnh Hồng Yến)

Thông qua nền tảng số, những sản phẩm từ giấy Dó đã được lan tỏa đến với bạn bè quốc tế và nhận được rất nhiều yêu thích. Không ít du khách nước ngoài đã đến trải nghiệm thông qua lời giới thiệu từ bạn bè và để lại những dòng lưu bút đáng nhớ, họ mang những sản phẩm giấy Dó về nước như một món quà đặc biệt, kèm theo câu chuyện về nghề truyền thống mà họ đã may mắn được khám phá.

Thổi hồn hiện đại vào giấy Dó truyền thống

Những người trẻ không chỉ kế thừa mà còn sáng tạo, làm mới chất liệu truyền thống, họ mang tinh thần đổi mới vào từng tờ giấy, biến những kỹ thuật cổ truyền thành những trải nghiệm nghệ thuật hiện đại, gần gũi với thế hệ trẻ và bạn bè quốc tế. Trong số đó, nghệ nhân trẻ Nguyễn Nam Sơn đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm Origami được gấp bằng giấy Dó, vừa mang tính thẩm mỹ, vừa chứa đựng ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Giấy Dó có độ dai, nhẹ và bền, mang lại khả năng tạo hình linh hoạt mà vẫn giữ được vẻ mộc mạc, tự nhiên. Bên cạnh việc sáng tạo, anh Nguyễn Nam Sơn còn tích cực đưa nghệ thuật gấp giấy Dó đến gần hơn với công chúng thông qua các workshop trải nghiệm. Tại đây, người tham gia không chỉ được hướng dẫn kỹ thuật gấp giấy mà còn được lắng nghe về lịch sử, quy trình làm giấy Dó và ý nghĩa của từng sản phẩm. Chính sự kết hợp giữa trải nghiệm thủ công và câu chuyện văn hóa đã tạo nên sức hút riêng, khiến không chỉ người Việt Nam nói riêng mà các du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm cũng cảm thấy hứng thú với bộ môn nghệ thuật độc đáo này.

(Khi giấy Dó truyền thống được "khoác" lên những diện mạo mới. Ảnh Nguyễn Nam Sơn)

Một trong những sản phẩm nổi bật trong năm 2026 là hình tượng chú ngựa được gấp hoàn toàn bằng giấy Dó. "Những chú ngựa Origami được gấp thủ công từ giấy Dó truyền thống Việt Nam, mang tinh thần mạnh mẽ, kiên định và không ngừng tiến về phía trước. Mỗi nếp gấp là một lời chúc cho công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng tiến và thành công mã đáo." Anh Sơn chia sẻ.

Những chú ngựa được tạo hình tinh xảo, nhẹ nhưng bền, giữ nguyên vẻ mộc mạc của giấy Dó. Đồng thời một số tác phẩm kết hợp với giấy Chiyogami Nhật Bản mang hơi thở đương đại tạo nên một tác phẩm thủ công giàu giá trị thẩm mỹ, rất được ưa chuộng cho năm Bính Ngọ.

Hồng Yến

