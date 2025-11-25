Danh tính nghi phạm cướp dây chuyền vàng trị giá khoảng 128 triệu đồng tại Đồng Tháp
GĐXH - Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại một tiệm vàng ở xã Châu Thành sau 24 giờ gây án. Danh tính đối tượng được xác định.
Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng xảy ra trên địa bàn xã Châu Thành xảy ra vào ngày 23/11/2025, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ đối tượng gây án sau chưa đầy 24 giờ điều tra.
Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23/11, tại một cơ sở kinh doanh vàng tại ấp Tân Phong (xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) xảy ra vụ cướp giật tài sản.
Tại đây, đối tượng giả vờ hỏi mua 1 sợi dây chuyền bằng vàng, lợi dụng sơ hở của chủ cửa hàng trong lúc giao dịch, đối tượng giật lấy sợi dây chuyền rồi chạy ra ngoài lên xe tẩu thoát, tài sản thiệt hại trị giá khoảng 128 triệu đồng.
Tiếp nhận thông tin vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra, quyết tâm truy bắt đối tượng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng làm nhiệm vụ xác định Nguyễn Trung Tín (SN 2000, cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản.
Tiến hành xác minh truy tìm, đến chiều ngày 24/11/2025 Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Trung Tín tại một nhà trọ cho thuê tháng trên địa bàn ấp 5, xã Tân Phước 3. Khám xét nơi tạm trú của Tín, lực lượng công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng và các vật dụng, chứng từ có liên quan đến vụ việc.
Tại cơ quan điều tra Nguyễn Trung Tín khai nhận, đối tượng đang làm công nhân tại 1 công ty thuộc khu công nghiệp Long Giang và đang thuê trọ sống cùng với vợ.
Ngày 23/11/2025, sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản tại cửa hàng kinh doanh nữ trang, Tín điều khiển xe mô tô chạy về phòng trọ lẩn trốn.
Đến sáng ngày 24/11/2025, Tín thuê xe ô tô đem số nữ trang cướp giật được đến 1 cửa hàng kinh doanh trang sức trên địa bàn xã Mỹ Lợi bán được 114 triệu đồng.
Có được số tiền trên, Tín mua lại một số nữ trang tại cửa hàng này, số tiền còn lại đem về "chuộc" xe mô tô cho vợ, mua một số mặt hàng điện tử như tivi, tủ lạnh và nạp tiền để đầu tư tiền ảo và chơi game cờ bạc online.
Nguyễn Trung Tín thú nhận do trước đây đầu tư tiền "ảo" thua lỗ và thua game cờ bạc online, hắn ta đã đem xe của vợ đi "cầm" nên thực hiện hành vi cướp giật tài sản để có tiền "chuộc" xe cho vợ và tiếp tục đầu tư tiền "ảo".
Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đồng thời phối hợp với các đơn vị có liên quan, tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
