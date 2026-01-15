Nhân chứng kể phút giáp mặt nghi phạm sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên

Chia sẻ trên VTC News, anh Mai Chí Tùng (26 tuổi, trú tại đường Âu Cơ, phường Thuận Thành) cho biết vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc gặp nam thanh niên - được xác định là nghi phạm nghi phạm sát hại 2 phụ nữ tại Hưng Yên.

Anh Tùng kể lại, khoảng 14h55 ngày 14/1, khi anh đứng trước cửa nhà thì một thanh niên lạ mặt đi ngang qua. Lúc đó tôi thấy người này đi qua rồi quay lại nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại. Sau đó anh ta đi thêm chừng 50m nữa rồi quay lại, đi vào khu vực vỉa hè trước nhà tôi để hỏi đường", anh Tùng nói.

Khoảnh khắc nghi phạm giết người hỏi đường trên đường đi bỏ trốn, được ghi lại qua hệ thống camera an ninh của một hộ dân ven đường. (Nguồn: VTC News).

Người này hỏi anh Tùng vị trí trụ sở công an gần nhất bằng một câu cộc lốc: "Chỉ cho điểm công an gần nhất là ở đâu?", anh Tùng nhớ lại.

Anh Tùng không mảy may nghi ngờ, bởi việc người dân hỏi đường đến trụ sở công an là điều khá bình thường. Dù tuyến đường khá dễ đi nhưng khi anh Tùng chỉ dẫn, người thanh niên tỏ ra lúng túng, không hiểu rõ.

"Tôi chỉ mãi mà anh ta không hiểu. Tôi hỏi anh ta có dùng Google Maps không thì tôi bấm cho đi cho nhanh, đỡ phải hỏi nhiều người, nhưng người đó không nói gì".

Sau đó, anh Tùng lại trực tiếp chỉ đường cho thanh niên lạ, trong suốt quá trình nói chuyện, người này bịt kín mặt, đeo khẩu trang. "Bạn ấy không cảm ơn, tôi chỉ mấy lần thì chỉ gật gật 'ừ ừ'. Cảm giác lúc đó như người trên mây, có biểu hiện lo lắng, sợ sệt", anh Tùng kể. Sau khi hỏi đường xong, người này đi theo hướng anh chỉ và rời đi khá nhanh.

Anh Tùng cho biết thêm, chỉ đến tối khi đọc tin tức, anh mới giật mình thấy thông tin công an đang truy tìm một nghi phạm đi xe máy Honda Vision.

"Xem lại camera xong tôi thực sự rùng mình. Mình đã đứng nói chuyện, chỉ đường cho một đối tượng đặc biệt nguy hiểm mà không hề hay biết", anh Tùng chia sẻ.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Liên quan đến vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại, cướp tài sản, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên xác nhận nghi phạm Kiều Ngọc Anh (27 tuổi, trú tại xã Lạc Đạo) đã ra đầu thú tại Công an xã Như Quỳnh.

Kiều Ngọc Anh là nghi phạm liên quan đến 2 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 phụ nữ tử vong, xảy ra vào chiều 14/1.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghi phạm theo quy định của pháp luật.