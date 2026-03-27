Người đàn ông dùng súng tự chế gây án mạng liên hoàn

Ngày 27/3, UBND xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị xác nhận việc một người đàn ông trú tại thôn Đặng Hoá vừa gây án mạng khiến 3 người thương vong.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo.

Theo báo cáo ban đầu, vì mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú tại thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền hiện tạm trú tại TP Đà Nẵng) thuê xe taxi do tài xế B.T.S. điều khiển, đi từ Đà Nẵng về xã Kim Điền để gặp vợ.

Khi đến địa phận thôn Liêm Hòa, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị tài xế S. phát hiện Đạo có ý định giết người nên can ngăn. Đạo sát hại tài xế taxi rồi kéo xác nạn nhân vào vườn tràm để phi tang.

Tang vật của vụ án.

Nguyễn Ngọc Đạo điều khiển taxi tới nhà bố mẹ vợ tại thôn Tân Bình, xã Kim Điền vào khoảng 22h ngày 26/3. Tại đây, Đạo dùng súng tự chế bắn chết mẹ vợ và khiến bố vợ bị thương nặng. Người dân phát hiện sự việc đưa bố vợ Đạo đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Nguyễn Ngọc Đạo điều khiển xe taxi di chuyển trên đường rồi bật livestream. Sau đó, Đạo lái xe về nhà bố mẹ đẻ để gặp con và tiếp tục cố thủ tại đây.

Nhận tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Kim Điền, Công an xã, Bộ đội Biên phòng đồn Cà Xèng cùng các ban ngành và gia đình vận động, thuyết phục hung thủ. Đến 4 ngày 27/3, đối tượng Đạo ra đầu thú.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.