Vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại: Nghi phạm đã ra đầu thú

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Liên quan vụ 2 phụ nữ ở Hưng Yên bị sát hại, cướp tài sản, cơ quan công an đã chia sẻ thông tin mới nhất về vụ việc.

Theo nguồn tin của Thanh Niên, Kiều Ngọc Anh đã đến Công an xã Như Quỳnh (Hưng Yên) đầu thú vào sáng 15/1. Công an tỉnh Hưng Yên đang làm việc với Anh để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh. Ảnh: CACC

Kiều Ngọc Anh là nghi phạm liên quan đến 2 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 phụ nữ tử vong, xảy ra vào chiều 14/1.

Vụ án mạng đầu tiên xảy ra vào đầu giờ chiều 14/1 tại khu vực khu công nghiệp Phố Nối A (xã Như Quỳnh). Một nữ công nhân khoảng 20 tuổi (quê Phú Thọ) bị nghi phạm dùng dao đâm nhiều nhát, gây thương tích nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, đối tượng đã chiếm đoạt xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hình ảnh nghi phạm được camera an ninh ghi lại. Ảnh: CACC

Không lâu sau đó, nghi phạm tiếp tục di chuyển đến thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo. Tại đây, một phụ nữ 44 tuổi, trú tại địa phương, bị đối tượng dùng dao tấn công vào vị trí hiểm yếu và tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, nghi phạm tiếp tục cướp tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định Kiều Ngọc Anh là nghi phạm gây ra cả hai vụ án. Đối tượng đã sử dụng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 của một nạn nhân để bỏ trốn.

Chiếc xe máy nghi phạm cướp được bỏ lại tại Bắc Ninh. Ảnh: CACC

Trên TPO, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, chiều ngày 14/1, phát hiện xe máy của nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại khu vực cột đồng hồ thuộc địa phận phường Thuận Thành. Đối tượng này có dấu hiệu của "ngáo đá".