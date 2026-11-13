Ngọc Châu nhóm 'Mây trắng' tái hôn ở tuổi 43

Ca sĩ Ngọc Châu "Mây trắng" vừa gây bất ngờ khi công khai hình ảnh cầu hôn trên trang cá nhân. Cô chia sẻ trạng thái đầy hào hứng: "Đang tung tăng tự nhiên bắt lấy chồng". Ở tuổi 43, Ngọc Châu tái hôn và nhận được nhiều lời chúc từ thành viên "Mây trắng": Thu Thủy, Yến Trang cùng nhiều đồng nghiệp: ca sĩ Thanh Ngọc, diễn viên Thái Dương, Hồng Nhung VOV,...

Bạn đời của Ngọc Châu tên là Andy Trương, sinh năm 1981, hiện đang sống và làm việc tại Las Vegas, Mỹ. Hai người gặp nhau qua bạn bè vào năm 2024 và giữ liên lạc. Ngọc Châu đã nhận thấy cả hai có tính cách tương đồng. Cô quý sự vui vẻ, gần gũi của anh và cách anh quan tâm đến gia đình mình.

Ngọc Châu khoe nhẫn cầu hôn.

Sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, Ngọc Châu dành gần một năm suy nghĩ trước khi quyết định tái hôn. Điều cô quan tâm nhất là con trai sẽ cảm thấy thế nào khi gia đình có thêm thành viên. "Là mẹ đơn thân, điều khiến tôi nghĩ nhiều nhất là người mới có thương con mình không", cô nói.

Theo nữ ca sĩ, bé Gấu - con trai riêng của cô - dễ tiếp xúc với Andy Trương. Mỗi lần về Việt Nam, anh thường đưa cậu bé đi ăn, đi chơi. Sự quan tâm ấy cùng với việc con trai hỗ trợ chuyện mẹ tái sinh giúp Ngọc Châu yên tâm hơn khi quyết định gắn bó lâu dài.

Ở tuổi 43, Ngọc Châu vẫn hồi hộp khi chuẩn bị bước vào cuộc hôn nhân mới. Được biết, hiện cả hai đã đăng ký kết hôn, dự định tổ chức tiệc cưới vào ngày 1/12 tại TP HCM. Buổi tiệc dự kiến có hơn 100 khách, chủ yếu là người thân và bạn bè thân thiết.

Ngọc Châu kết hôn vào năm 2008 và ly hôn năm 2013, sau khi sinh con trai đầu lòng. Cô một mình chăm con, duy trì công việc đi hát và tìm thêm nguồn thu nhập. Hiện ngoài biểu diễn cùng Mây trắng, nữ ca sĩ còn làm bánh trung thu và mứt dừa để bán theo mùa.

Ngọc Châu sinh năm 1983 tại TP.HCM. Cô là một trong năm thành viên đầu tiên của "Mây trắng" khi nhóm ra mắt năm 2000, cùng Thu Ngọc, Thu Thủy, Yến Trang và Anh Thúy. Qua nhiều lần thay đổi đội hình, cô tiếp tục giữ vai trò nhóm trưởng. Mây Trắng hiện có ba thành viên gồm Ngọc Châu, Ngọc Trâm và Phương Trinh.

Ở tuổi 43, Ngọc Châu cho biết cô coi trọng sự ổn định và bình yên trong đời sống gia đình hơn những kỳ vọng về vật chất. Trong thời gian chuẩn bị cho tiệc cưới, cô vẫn duy trì công việc ca hát và dành thời gian chăm sóc cho con trai, cha mẹ.







