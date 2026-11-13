10 năm hôn nhân của Hà Anh và chồng Tây: 'Được già đi, yếu đi bên nhau cũng là một ân huệ'

Gia đình Hà Anh tận hưởng mùa hoa phượng tím ở Úc GĐXH - Siêu mẫu Hà Anh mới đây chia sẻ cô đang ở Úc tận hưởng mùa hoa phượng tím. Trong chuyến đi này, cô cùng chồng và 2 con có nhiều trải nghiệm tuyệt vời.

Siêu mẫu Hà Anh cho rằng càng trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, cô càng nhận ra để vợ chồng có thể đồng hành với nhau đến khi cả hai già đi, ngoại hình không còn trẻ trung nhưng vẫn giữ được sự gắn bó, yêu thương là điều không hề dễ dàng. Đó không đơn thuần là kết quả của tình yêu ban đầu mà còn là thành quả của cả một quá trình vun đắp, nhẫn nại, thấu hiểu và lựa chọn ở lại bên nhau. Theo cô, cả hai phải không ngừng nỗ lực vì bản thân, gia đình, đồng thời biết vượt qua những cám dỗ từ những điều mới mẻ, hấp dẫn hơn bên ngoài, dù sự cám dỗ ấy có thể đến từ phía người đàn ông hay phụ nữ.

Hà Anh hạnh phúc bên chồng Tây.

Hà Anh nhìn nhận khi hai người còn trẻ, tình yêu thường bắt đầu khá suôn sẻ bởi cả hai chưa phải đối diện với quá nhiều trách nhiệm. Tuy nhiên, khi bước vào hôn nhân, tình cảm dần chịu nhiều phép thử từ việc chăm sóc con cái, áp lực cơm áo gạo tiền, sức khỏe, những biến động của thời cuộc hay cả những biến cố bất ngờ như đại dịch. Chính những điều đó đòi hỏi mỗi người phải có đủ sự kiên nhẫn, bao dung và quyết tâm để cùng nhau giữ gìn mái ấm.

Nữ siêu mẫu cũng cho rằng không phải cuộc hôn nhân nào rạn nứt cũng bắt nguồn từ sự xuất hiện của người thứ ba. Đôi khi, nguyên nhân đơn giản là hai người trưởng thành theo những hướng khác nhau, thay đổi về nhu cầu cảm xúc, tâm lý và sinh lý, rồi dần không còn chung quan điểm sống. Họ vẫn ở dưới một mái nhà nhưng đã trở thành hai cá thể độc lập, không còn nhiều kết nối ngoài trách nhiệm cùng nuôi dạy con cái.

Tổ ấm sau 10 năm hôn nhân của Hà Anh.

Từ thực tế ấy, Hà Anh liên tưởng đến cuộc sống hiện đại, nơi mọi thứ ngày càng dễ dàng bị thay thế. Một chiếc điện thoại mới có thể nhanh chóng khiến người ta muốn đổi chiếc đang dùng, quần áo hay giày dép cũng không còn được coi trọng về độ bền mà thường được lựa chọn theo xu hướng và nhu cầu nhất thời. Cô đặt câu hỏi liệu tình yêu và hôn nhân có nên trở thành những thứ dễ dàng thay thế như vậy hay không. Bởi trong khi nhiều người trẻ ngày nay thậm chí ngại bước vào hôn nhân vì sợ những ràng buộc, thì hình ảnh một đôi vợ chồng có thể cùng nhau già đi, chứng kiến những đổi thay của đối phương qua năm tháng lại trở nên đáng quý.

Để nói về cảm xúc của mình, Hà Anh kể lại một khoảnh khắc trong buổi tiệc sự kiện cùng ông xã. Khi bất chợt nhìn sang người bạn đời, cô nhận ra mái tóc anh đã xuất hiện thêm rất nhiều sợi bạc. Hình ảnh ấy khiến nữ siêu mẫu thấy thương và xúc động. Cô nhớ lại những ngày cả hai còn trẻ trung, tràn đầy sức sống, cùng hướng về tương lai và háo hức xây dựng một gia đình với tiếng cười trẻ thơ. Thời gian trôi qua, những âm thanh quen thuộc của cuộc sống gia đình, tiếng con trẻ cười đùa hay khóc lóc, cũng đi cùng những nếp nhăn dần xuất hiện trên trán, khóe mắt và mái tóc ngày càng điểm bạc của hai vợ chồng.

Gia đình nhỏ của Hà Anh thường cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới.

Với Hà Anh, được chứng kiến người mình yêu già đi, yếu đi theo năm tháng và vẫn có nhau bên cạnh là một ân huệ của cuộc sống. Đó cũng là thành quả được tạo nên từ sự cố gắng của cả hai chứ không phải điều tự nhiên sẽ tồn tại mãi mãi. Vì vậy, cô nhắn nhủ mọi người đừng xem sự hiện diện của bạn đời là điều hiển nhiên, bởi giữ được một người cùng mình đi qua tuổi trẻ, những biến động và cả những năm tháng xế chiều là điều rất đáng trân trọng.

Hà Anh sinh năm 1982, là một trong những người mẫu Việt Nam có nhiều hoạt động nổi bật trên truyền hình. Cô từng đảm nhận vai trò host, giám khảo và huấn luyện viên tại nhiều chương trình, cuộc thi về thời trang và người mẫu. Đáng chú ý, Hà Anh từng là host kiêm giám khảo Vietnam's Next Top Model 2010, giám khảo Elite Model Look Việt Nam 2014 và huấn luyện viên chương trình Cuộc chiến sắc đẹp 2016. Năm 2022, cô tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Next Gentleman – Quý Ông Hoàn Mỹ với vai trò huấn luyện viên. Bên cạnh đó, Hà Anh còn góp mặt trong nhiều cuộc thi thời trang và sắc đẹp với vai trò giám khảo, qua đó khẳng định vị trí và kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, giải trí.

Ảnh: NVCC

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