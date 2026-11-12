Tin sao 12/11: NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược'

Thứ năm, 19:00 12/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Siêu mẫu Thanh Hằng "đốn tim" cộng đồng mạng bằng loạt khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ tại một sự kiện, trong khi đó NSƯT Võ Hoài Nam khiến khán giả ngưỡng mộ khi anh chia sẻ những lời yêu thương chân thành tới bà xã sau nhiều năm bên nhau.

NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược' - Ảnh 1.

Hoa hậu Trần Tiểu Vy tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn khi đăng tải loạt ảnh khoe khéo diện mạo xinh tươi, ngọt ngào cùng thần thái trẻ trung, cuốn hút.

NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược' - Ảnh 2.

NSƯT Võ Hoài Nam khiến người hâm mộ không khỏi xúc động và ngưỡng mộ khi bày tỏ tình cảm sâu sắc với bà xã - người bạn đời đã cùng anh kề vai sát cánh, vượt qua khó khăn để xây dựng tổ ấm hạnh phúc viên mãn như hiện tại.

NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược' - Ảnh 3.

Siêu mẫu Thanh Hằng "đốn tim" cộng đồng mạng bằng loạt khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ tại một sự kiện. Người đẹp tiếp tục ghi điểm tuyệt đối nhờ nhan sắc "lão hóa ngược", làn da trắng mịn không tì vết cùng vóc dáng gợi cảm.

NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược' - Ảnh 4.

MC Thanh Thanh Huyền mang đến năng lượng bình yên, thư thái khi chia sẻ những khung hình đời thường giản dị lúc tự tay chăm sóc không gian xanh mát trong nhà.

NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược' - Ảnh 5.

Nữ diễn viên Phạm Ngọc Anh nhận về cơn mưa lời khen từ công chúng nhờ nhan sắc ngày càng mặn mà, cuốn hút cùng gu thời trang quý phái, thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm.

NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược' - Ảnh 6.

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan gây chú ý khi hé lộ hình ảnh nhân vật do anh thủ vai trong bộ phim điện ảnh "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim" - tác phẩm dự kiến công chiếu vào dịp Tết 2027.

(Ảnh: FB nhân vật)

NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược' - Ảnh 7.Tin sao 11/11: Lê Phương Khánh Như đến Nhật Bản dự thi Miss International 2026, Đăng Khôi háo hức đến chung kết 'Silk Way Star'

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