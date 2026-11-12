Tin sao 12/11: NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược'
GĐXH - Siêu mẫu Thanh Hằng "đốn tim" cộng đồng mạng bằng loạt khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ tại một sự kiện, trong khi đó NSƯT Võ Hoài Nam khiến khán giả ngưỡng mộ khi anh chia sẻ những lời yêu thương chân thành tới bà xã sau nhiều năm bên nhau.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Á hậu Khánh Linh sau sự cố tại chung kết Hoa hậu Việt NamGiải trí -
GĐXH - Á hậu Khánh Linh mới đây tiết lộ điều cô nhớ nhất sau sự cố vấp ngã ở đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 là tiếng vỗ tay của khán giả Hải Phòng.
9 tuổi, con trai Đan Trường đã tham gia show thực tế Trung Quốc khiến bố mẹ tự hàoGiải trí -
GĐXH - Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường mới 9 tuổi đã thừa hưởng gen trội từ người bố ca sĩ. Mới đây, cậu bé đã tham gia chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc, khiến bố mẹ vô cùng tự hào.
Lộ diện kẻ đứng sau giật dây vụ 'bán độ', Yến gánh tiếng oan thay chồngXem - nghe - đọc -
GĐXH - Ông Tài chính là kẻ đứng sau vụ bán độ, ông ta muốn đội bóng làng Xuân thua để chiếm dụng sân bóng của làng.
Nữ NSND từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát, mới được Chính phủ Nhật Bản trao tặng Huân chươngGiải trí -
GĐXH - NSND Lê Khanh nhận Huân chương Mặt trời mọc từ Nhật Bản năm 2026. Nữ nghệ sĩ nổi bật trong nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Việt Nam, góp phần giao lưu văn hóa hai nước.
Trâm sốc khi thấy bố bước ra từ phòng cô chủ trọXem - nghe - đọc -
GĐXH - Ông Đô say rượu nên cô Phẩm đã đưa ông về phòng mình nên đã khiến Trâm và mọi người trong xóm trọ hiểu lầm.
Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương và các thế hệ Sao Mai tham gia Gala Sao Mai 2026 bên bờ biển Sầm SơnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những gương mặt từng trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai, Gala Sao Mai 2026 còn mang đến cơ hội để các thí sinh mùa giải năm nay đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ đã có chỗ đứng trong đời sống âm nhạc.
9 năm sau ngày cưới, 'búp bê' Thanh Thảo nhắn lời ngọt ngào đến chồngGiải trí -
GĐXH - 'Búp bê' Thanh Thảo mới đây đã tổ chức tiệc mừng kỉ niệm 9 năm ngày cưới, đồng thời dành những lời "có cánh" cho chồng.
Hùng chết lặng khi chứng kiến người phụ nữ lạ bước lên xe ô tô của bốXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hùng tình cờ nhìn thấy điều bất thường khi chứng kiến người phụ nữ lạ mặt lên xe ô tô của bố, mọi nghi ngờ lâu nay giờ càng thêm có cơ sở.
Con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền 19 tuổiGiải trí -
GĐXH - Khánh Linh - con gái Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền ở tuổi 19 nhận được những lời chúc yêu thương từ mẹ. Hiện, cô đang du học ở Anh quốc.
Món quà đặc biệt dành tặng thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của nhạc sĩ Nguyễn Thành TrungXem - nghe - đọc -
GĐXH - Sinh ra trong gia đình có truyền thống dạy học nên ngày 20/11 luôn có ý nghĩa đặc biệt với nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, anh đã ra mắt hai sáng tác mới "Lời tri ân" và "Ơn thầy cô mến thương" để tri ân "người thầy đầu tiên" và các thầy cô giáo.