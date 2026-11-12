Tin sao 12/11: NSƯT Võ Hoài Nam nhắn gửi lời ngọt ngào tới bà xã, siêu mẫu Thanh Hằng nhan sắc 'lão hóa ngược'

9 giờ trước

GĐXH - Không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa những gương mặt từng trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai, Gala Sao Mai 2026 còn mang đến cơ hội để các thí sinh mùa giải năm nay đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ đã có chỗ đứng trong đời sống âm nhạc.