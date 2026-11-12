Á hậu Khánh Linh sau sự cố tại chung kết Hoa hậu Việt Nam

Vài ngày sau khi giành Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026, Trần Xuân Khánh Linh đã có những chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân trong vai trò mới. Khi nhìn lại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Khánh Linh nhắc đến khoảnh khắc cô ngã trên sân khấu trong phần trình diễn váy dạ hội. Người đẹp sinh năm 2006 thừa nhận lúc ấy cô sợ sự cố ảnh hưởng đến phần thi và khiến những người đã tin tưởng, ủng hộ mình thêm lo lắng.

Ngay khi đứng dậy, Khánh Linh nghe tiếng vỗ tay và lời cổ vũ từ khán giả tại Đồ Sơn. Sự động viên ấy giúp cô lấy lại bình tĩnh, tiếp tục phần trình diễn. "Đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, điều Linh nhớ nhiều nhất không phải là cú ngã, mà là tình cảm mọi người đã dành cho mình", cô chia sẻ.

Cú ngã của Khánh Linh trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11.

Khánh Linh cũng gửi lời cảm ơn ban giám khảo, các thầy cô đã hướng dẫn mình qua từng phần thi và người dân Hải Phòng vì sự đón tiếp dành cho các thí sinh. Trong phần ứng xử, cô có dịp chia sẻ những hiểu biết và tình cảm của mình với văn hóa, lịch sử và con người đất Cảng.

Khi gửi lời cảm ơn đến gia đình sau cuộc thi, Khánh Linh nhắc đến mẹ - người vừa làm kinh doanh, vừa một mình nuôi các con ăn học. Là chị cả, cô cố gắng học tốt để làm gương cho các em và mong có thể san sẻ công việc với mẹ.

Bố mẹ chia tay khi Khánh Linh còn nhỏ. Cô kể từ đó chưa gặp lại cha và không có ký ức nào về ông. Khi giành danh hiệu Á hậu 1, cô cũng không kỳ vọng cha sẽ nhận ra mình và liên lạc lại. "Tôi đã quen với việc tự lập và trân trọng những gì mình đang có", Khánh Linh nói.

Mẹ Á hậu Khánh Linh.

Theo người đẹp, mẹ luôn cố gắng bù đắp cho các con. Ông ngoại và các bác cũng ở bên, dành cho cô sự quan tâm mà cô ví như tình thương của cha. Trong gia đình, bà ngoại là người gần gũi và có ảnh hưởng lớn đến Khánh Linh. Ở tuổi 20, cô vẫn nhớ những lời dặn từ nhỏ: ăn mặc giản dị, kín đáo và đi chơi tối phải về trước 10 giờ.

Trần Xuân Khánh Linh quê TP.HCM, hiện học ngành Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV). Yêu thích nghệ thuật và từng chụp ảnh thời trang, làm mẫu cho các thương hiệu, cô chọn ngành học này vì muốn vận dụng kiến thức vào công việc kinh doanh của mẹ. Khánh Linh cũng xem đây là nền tảng để xây dựng hình ảnh nếu theo đuổi hoạt động nghệ thuật.

Khánh Linh từng là thủ khoa năm học 2023–2024 và giữ vai trò Chủ tịch Hội học sinh năm 2024 tại Trường Trung học Quốc tế APU. Cô cho biết mình được xếp là học sinh xuất sắc nhất khối trong bốn năm trung học và từng nhận học bổng từ sáu trường đại học tại Mỹ với tổng giá trị hơn 500.000 USD.

Tại BUV, Khánh Linh cho biết cô thuộc nhóm 5% sinh viên có điểm cao nhất ngành và từng nhận giải thuyết trình tốt nhất tại trường. Cô cũng giành hai huy chương vàng và một huy chương bạc tại cuộc thi hùng biện tiếng Anh IVEPrep. Ngoài giờ học, người đẹp chơi bóng rổ, chạy bộ và tập golf.