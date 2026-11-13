Động thái của Cát Phượng trước tin đồn liên quan chất cấm

Theo Góc nhìn Pháp lý, tối ngày 12/11, nghệ sĩ Cát Phượng lên tiếng đính chính trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một số nghệ sĩ bị bắt vì nghi liên quan đến chất cấm. Đáng chú ý, cách viết tắt tên nhân vật trong các bài đăng khiến nhiều người suy đoán, gọi tên nữ nghệ sĩ và làm dấy lên tin đồn cô bị bắt.

Sự việc bắt nguồn từ loạt bài đăng của một tài khoản ẩn danh, đề cập đến việc nhiều nghệ sĩ bị bắt vì liên quan đến chất cấm. Trong các nội dung này, tài khoản sử dụng cụm từ viết tắt “C.P”, khiến cộng đồng mạng chú ý và đưa ra nhiều suy đoán về danh tính người được nhắc đến.

Bên dưới các bài đăng, một số bình luận gọi tên Cát Phượng, khiến nữ nghệ sĩ bất ngờ bị kéo vào câu chuyện chưa được kiểm chứng.

Trước những thông tin trên, Cát Phượng tỏ ra bức xúc và nhanh chóng lên tiếng. Nữ nghệ sĩ cho biết thời điểm tin đồn lan truyền, cô vẫn đang làm việc bình thường. Việc liên tục bị nhắc tên trong những nội dung không rõ nguồn gốc khiến cô cảm thấy hoang mang.

Cát Phượng yêu cầu tài khoản đăng tải thông tin gỡ bỏ nội dung liên quan đến mình. Đồng thời, cô cảnh báo sẽ nhờ cơ quan chức năng về an ninh mạng xác minh nếu người đăng không thực hiện. Nữ nghệ sĩ cũng cho biết sẽ tìm đến luật sư và đề nghị người phát tán thông tin sai sự thật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Diễn viên Cát Phượng. Ảnh: GNPL

Còn theo Sao Star, chia sẻ của Cát Phượng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả và đồng nghiệp. Dưới bài đăng, NSƯT Việt Anh để lại bình luận ngắn gọn: "Thị phi".

Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự đồng cảm với nữ diễn viên, cho rằng những thông tin mập mờ, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội có thể gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự và cuộc sống của người bị nhắc tên. Một số ý kiến cho rằng người đăng tải cần có trách nhiệm với nội dung mình chia sẻ, tránh tạo ra những suy đoán không đáng có chỉ vì cách dùng tên viết tắt.

Cát Phượng sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Việt Nam. Cô được khán giả biết đến qua nhiều vai diễn hài trên sân khấu kịch và các bộ phim truyền hình, điện ảnh. Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu biểu cảm cùng khả năng biến hóa trong nhiều dạng vai, Cát Phượng cũng là gương mặt được yêu thích tại các sân khấu kịch.

Về đời tư, Cát Phượng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ. Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các dự án phù hợp và chia sẻ cuộc sống thường ngày trên mạng xã hội. Cô thường xuyên cập nhật công việc, chuyện gia đình, tập luyện cũng như những suy nghĩ cá nhân.

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