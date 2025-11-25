Mới nhất
Ngọc Hân gây chú ý khi diện áo dài thiết kế đứng chung khung hình với Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024

Thứ ba, 17:00 25/11/2025 | Đẹp
GĐXH - Mới đây, Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng diễn viên Thanh Hương, Lương Thanh, MC Thu Hà… gây chú ý khi mặc áo dài trong BST "Liên hoa khoa bảng" do Ngọc Hân thiết kế.

Ngọc Hân và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng tỏa sáng trong bộ sưu tập áo dài - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngọc Hân mới đây xuất hiện với vai trò khách mời tại buổi ghi hình chương trình 'Trái tim cho em' - quyên góp tiền phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Tại buổi ghi hình, hoa hậu quyên góp 50 triệu đồng để gây quỹ phẫu thuật cho trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh.

Ngọc Hân và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng tỏa sáng trong bộ sưu tập áo dài - Ảnh 2.

Trước khi đến buổi gala, Ngọc Hân còn chuẩn bị trang phục cho đa số các khách mời như Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 (Hà Trúc Linh, Châu Anh, Vân Nhi)

Ngọc Hân và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng tỏa sáng trong bộ sưu tập áo dài - Ảnh 3.

Ngoài ra còn có hoa hậu Lương Kỳ Duyên, diễn viên Thanh Hương, Lương Thanh, MC Thu Hà… Các người đẹp, diễn viên, ca sĩ đều mặc áo dài trong bộ sưu tập Liên hoa khoa bảng do Ngọc Hân thiết kế. Trên mỗi bộ áo dài, họa tiết hoa sen được cô thể hiện đa dạng bằng nghệ thuật thêu tay tỉ mỉ, kết hợp với phom dáng áo dài vừa cổ điển vừa hiện đại.

Ngọc Hân và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng tỏa sáng trong bộ sưu tập áo dài - Ảnh 4.

“Tôi có ấn tượng tốt về Trúc Linh khi lần đầu gặp gỡ ở hậu trường vòng chung khảo. Đây là một cô gái không chỉ có ngoại hình nổi bật, đặc biệt đôi mắt rất sáng và thần thái, cách ứng xử khéo léo, có tư duy thông minh. Hy vọng rằng trong vài năm tới, Trúc Linh sẽ tỏa sáng như đúng những gì tôi kỳ vọng”, Ngọc Hân chia sẻ.

Ngọc Hân và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng tỏa sáng trong bộ sưu tập áo dài - Ảnh 5.

Ngọc Hân và Thu Hà cùng diện áo dài thuộc bộ sưu tập "Liên hoa khoa bảng". Cả hai trở nên thân thiết từ khi cùng làm người mẫu teen và tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Rời cuộc thi, Ngọc Hân theo đuổi con đường thiết kế thời trang còn Thu Hà tập trung cho công việc tại đài truyền hình, từng là MC trẻ nhất bản tin thời sự 19h của VTV.

Ngọc Hân và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng tỏa sáng trong bộ sưu tập áo dài - Ảnh 6.

Thu Hà giờ đã có ba con trong khi Ngọc Hân mới lên chức mẹ cách đây vài tháng nên cả hai càng có nhiều chủ đề chung. Hoa hậu Việt Nam 2010 cho biết cô thường xuyên hỏi kinh nghiệm nữ MC về việc chăm sóc em bé.

Ngọc Hân và Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 cùng tỏa sáng trong bộ sưu tập áo dài - Ảnh 7.

Lương Thanh diện áo dài do Ngọc Hân thiết kế.

Diễn viên Thanh Hương diện áo dài trong BST mới của Ngọc Hân.

 

An Khánh
