Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Hoa hậu Ngọc Hân bật mí bí quyết làm đẹp tiết kiệm từ sữa mẹ

Thứ năm, 16:32 16/10/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Sữa mẹ bé uống còn dư, đừng vội đổ đi. Hoa hậu Ngọc Hân mách nhỏ công thức trộn “vàng lỏng” với bột yến mạch để tạo nên mặt nạ dưỡng da tự nhiên, lành tính và dễ thực hiện.

Sau khi sinh con đầu lòng, Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng. Ít ai biết, bí quyết của mẹ bỉm lại nằm ở việc tận dụng phần sữa con uống không hết mỗi ngày để chăm sóc da.

Ngọc Hân chia sẻ: “Sữa mẹ được coi là thứ ‘vàng lỏng’. Con không ti hết thì mình đắp vào thân mình, vừa không lãng phí, vừa tốt cho da”.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ bí quyết làm đẹp tiết kiệm từ sữa mẹ hiệu quả - Ảnh 1.

Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ bên cạnh con trai đầu lòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo quan niệm dân gian, đổ bỏ sữa mẹ thừa làm con sẽ kén sữa. Chính vì thế, cô chọn cách biến phần sữa thừa thành ‘thần dược’ dưỡng da cho chính mình.

Công thức của Ngọc Hân rất đơn giản. Nàng hậu trộn sữa mẹ với bột yến mạch tạo hỗn hợp sệt vừa đủ, sau đó đắp lên mặt khoảng 10 – 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Hoa hậu Ngọc Hân chia sẻ bí quyết làm đẹp tiết kiệm từ sữa mẹ hiệu quả - Ảnh 2.

Tận dụng dòng sữa tinh túy cho chính sức khỏe mẹ bỉm là phương pháp hữu dụng mà tiết kiệm. (Ảnh sưu tầm)

Mặt nạ này giúp làm sạch sâu, cấp ẩm, làm sáng da và se khít lỗ chân lông, mang lại làn da mướt mịn mà không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền.

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, sữa mẹ chỉ nên sử dụng ngay sau khi vắt, không nên để lâu để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Người có làn da nhạy cảm nên thử trước trên vùng da nhỏ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi áp dụng.


Hoài Thương
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bảo Xuân - tri ân phái đẹp với ưu đãi đặc biệt nhân dịp 15 năm đồng hành

Bảo Xuân - tri ân phái đẹp với ưu đãi đặc biệt nhân dịp 15 năm đồng hành

Đẹp - 10 giờ trước

Kỷ niệm 15 năm gắn bó cùng phụ nữ Việt trong hành trình chăm sóc và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố, Bảo Xuân mang đến chương trình khuyến mãi tri ân đặc biệt – "Mua 2 Bảo Xuân Gold, tặng 1 Sữa rửa mặt Bảo Xuân Skin" – như một món quà gửi trao yêu thương, giúp phụ nữ thêm tự tin, rạng rỡ và khỏe đẹp từ bên trong.

5 bước chăm da đầu giúp tóc mọc dày, chắc khỏe tự nhiên

5 bước chăm da đầu giúp tóc mọc dày, chắc khỏe tự nhiên

Chăm sóc da - 11 giờ trước

Da đầu là nền tảng nuôi dưỡng nang tóc để tóc mọc chắc khoẻ. Khi vùng da này bị bít tắc bởi bã nhờn, tế bào chết hoặc thiếu ẩm, quá trình trao đổi chất ở nang tóc bị cản trở. Lâu dần, tóc trở nên yếu, dễ gãy rụng và mọc thưa hơn, khiến mái tóc mất đi độ dày và sức sống vốn có.

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Học mẹo mix đồ 'từ đi làm đến đi chơi' vừa đẹp, vừa thanh lịch của nữ MC VTV quê Phú Thọ

Thời trang - 1 ngày trước

GĐXH - MC Huyền Trang 'Mù tạt' khiến khán giả yêu mến bởi lối dẫn linh hoạt, vui vẻ cùng gu thời trang sang chảnh, gợi cảm.

5 dưỡng chất vàng giúp trẻ lâu, da căng bóng từ bên trong

5 dưỡng chất vàng giúp trẻ lâu, da căng bóng từ bên trong

Chăm sóc da - 1 ngày trước

Vitamin không chỉ là dưỡng chất cần thiết cho cơ thể mà còn là ‘chìa khóa’ giúp duy trì làn da căng mịn, tươi sáng. Từ việc ngăn ngừa lão hóa, hỗ trợ dưỡng ẩm cho đến cải thiện sắc tố và kết cấu da, mỗi loại vitamin đều mang một vai trò riêng trong hành trình nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Khánh Vân diện đồ 'cực cháy' giữa nghi vấn mang thai

Khánh Vân diện đồ 'cực cháy' giữa nghi vấn mang thai

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Khánh Vân khoe bộ ảnh diện váy xuyên thấu, lộ rõ vóc dáng "cực cháy" đã "đập tan" nghi vấn mang thai con đầu lòng.

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang - 2 ngày trước

GĐXH - BTV Thúy Hằng từng nổi tiếng với bản tin Thời sự 19h với giọng nói miền Nam truyền cảm ngọt ngào. Ở đời thực, chị đã 45 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp nhờ cách mix trang phục hợp lý.

Cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên, luôn giữ được diện mạo tươi tắn suốt cả ngày

Cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên, luôn giữ được diện mạo tươi tắn suốt cả ngày

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Sau vài giờ trang điểm, lớp nền thường dễ xuống tông, bóng dầu hoặc loang lổ khiến gương mặt kém tươi tắn. Cùng khám phá cách dặm lại lớp trang điểm đẹp tự nhiên qua bài viết dưới đây.

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân

Tuổi U50, Trương Ngọc Ánh ngày càng thon gọn và sexy sau tuyên bố độc thân

Đẹp - 2 ngày trước

Sau tuyên bố độc thân, diễn viên Trương Ngọc Ánh chăm tập luyện, lấy lại vóc dáng và chuộng gu mặc phóng khoáng.

Mút trang điểm: Ổ chứa vi khuẩn gây hại cho da

Mút trang điểm: Ổ chứa vi khuẩn gây hại cho da

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Mút trang điểm là phụ kiện không thể thiếu trong túi đồ làm đẹp của nhiều người. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc không vệ sinh thường xuyên, nó có thể trở thành ổ chứa vi khuẩn gây hại cho da.

Bí quyết làm đẹp da từ lá xoài

Bí quyết làm đẹp da từ lá xoài

Chăm sóc da - 3 ngày trước

Với khả năng kháng viêm, chống oxy hóa và giàu vitamin, lá xoài giúp làm dịu da, ngăn ngừa mụn và mang đến làn da mềm mịn tự nhiên.

Xem nhiều

Lương Thùy Linh ở Paris

Lương Thùy Linh ở Paris

Thời trang

GĐXH - Lương Thùy Linh gây ấn tượng tại Paris với set đồ đến từ nhà mốt nổi tiếng Ralph Lauren. Cùng khám phá phong cách thời trang thanh lịch và hiện đại của nàng hậu.

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

BTV Minh Trang diện trang phục trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

Thời trang
Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Mặc đẹp như mỹ nhân quê Bắc Ninh nổi tiếng trong 'Về nhà đi con'

Thời trang
‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

‘Bé gái xinh đẹp nhất thế giới’ gây ngỡ ngàng với nhan sắc tuổi 24

Thời trang
BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

Thời trang

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top