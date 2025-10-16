Hoa hậu Ngọc Hân bật mí bí quyết làm đẹp tiết kiệm từ sữa mẹ

Sau khi sinh con đầu lòng, Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi làn da mịn màng. Ít ai biết, bí quyết của mẹ bỉm lại nằm ở việc tận dụng phần sữa con uống không hết mỗi ngày để chăm sóc da.

Ngọc Hân chia sẻ: “Sữa mẹ được coi là thứ ‘vàng lỏng’. Con không ti hết thì mình đắp vào thân mình, vừa không lãng phí, vừa tốt cho da”.

Hoa hậu Ngọc Hân rạng rỡ bên cạnh con trai đầu lòng (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Theo quan niệm dân gian, đổ bỏ sữa mẹ thừa làm con sẽ kén sữa. Chính vì thế, cô chọn cách biến phần sữa thừa thành ‘thần dược’ dưỡng da cho chính mình.

Công thức của Ngọc Hân rất đơn giản. Nàng hậu trộn sữa mẹ với bột yến mạch tạo hỗn hợp sệt vừa đủ, sau đó đắp lên mặt khoảng 10 – 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm.

Tận dụng dòng sữa tinh túy cho chính sức khỏe mẹ bỉm là phương pháp hữu dụng mà tiết kiệm. (Ảnh sưu tầm)

Mặt nạ này giúp làm sạch sâu, cấp ẩm, làm sáng da và se khít lỗ chân lông, mang lại làn da mướt mịn mà không cần dùng đến mỹ phẩm đắt tiền.



Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, sữa mẹ chỉ nên sử dụng ngay sau khi vắt, không nên để lâu để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Người có làn da nhạy cảm nên thử trước trên vùng da nhỏ hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi áp dụng.



