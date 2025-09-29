Mới nhất
Ngọc Trinh khác lạ với áo yếm

Thứ hai, 19:00 29/09/2025 | Đẹp
GĐXH - Ngọc Trinh gây sốt với hình ảnh diện áo yếm lụa đào. Sự biến hoá đa dạng và phong cách quyến rũ giúp cô thu hút sự chú ý dù ở tuổi U40.

Ngọc Trinh diện bikini qua "cam thường" cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

GĐXH - Ngọc Trinh diện bikini khoe vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin ở tuổi U40.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 1.
Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 2.

Mới đây, Ngọc Trinh thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 36.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 3.

Điểm nhấn nổi bật trong phong cách này, chính là kiểu tóc được Ngọc Trinh thắt bím, điểm xuyết thêm bông hoa lan cài, mang lại nét cổ điển nhưng vẫn rất thời thượng.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 4.

Kiểu tóc này không chỉ làm tôn lên khuôn mặt thanh tú, mà còn tăng thêm phần duyên dáng cho tổng thể diện mạo của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 5.
Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 6.

Bối cảnh được chọn lấy hoa sen làm chủ đạo, Ngọc Trinh đặt tên album là “Một cánh sen, một vòng đời".

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 7.

Tổng thể bộ ảnh của Ngọc Trinh khiến fan liên tưởng đến hình ảnh chị Hằng trong mùa Trung thu.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 8.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 9.

Trong một layout khác, Ngọc Trinh chọn bộ áo yếm màu đỏ nổi bật, vẫn lấy hoa sen làm chủ đạo.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 10.

Bóng trăng được lồng ghép tinh tế trong bộ ảnh của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 11.

Trong từng concept, cô đều biết cách khai thác lợi thế hình thể, khiến bộ ảnh vừa mang tính gợi cảm quen thuộc, vừa có sự mới mẻ, khác biệt so với những lần xuất hiện trước.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 12.

Qua bộ ảnh này, có thể thấy rằng Ngọc Trinh dù ở bất kỳ phong cách nào, cũng có thể biến hóa khéo léo và tỏa sáng một cách hoàn hảo. Từ vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng với chiếc áo yếm hồng cánh sen, đến sự quyến rũ.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 13.

Dù bước sang tuổi U40, cô vẫn khiến người xem khó rời mắt nhờ vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin.

Ngọc Trinh xinh đẹp trong áo yếm lụa đào , phong cách thời trang nổi bật - Ảnh 14.

Ngọc Trinh là một trong số ít những mỹ nhân Vbiz "cân" mọi phong cách - từ gợi cảm, sang chảnh đến năng động, trẻ trung. Dù lựa chọn thời trang theo hướng nào, cô nàng cũng đều biết cách làm bản thân nổi bật.

 

An Khánh
Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

Ngọc Trinh diện sơ mi trắng kết hợp chân váy đen đơn giản lại được khen nức nở

Ngọc Trinh diện sơ mi trắng kết hợp chân váy đen đơn giản lại được khen nức nở

Ngọc Trinh lộ vóc dáng gầy gò

Ngọc Trinh lộ vóc dáng gầy gò

Thanh Thủy bị 'đặt lên bàn cân' với Ngọc Trinh khi diện chung mẫu đầm

Thanh Thủy bị 'đặt lên bàn cân' với Ngọc Trinh khi diện chung mẫu đầm

Hai kiểu áo yếm cách tân được nữ diễn viên VFC tích cực lăng xê

Hai kiểu áo yếm cách tân được nữ diễn viên VFC tích cực lăng xê

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu ông chú trong 'Tử chiến trên không'

Gu thời trang tươi trẻ của mỹ nhân vào vai cô nàng đỏng đảnh yêu ông chú trong 'Tử chiến trên không'

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Thiên Tú mới đây đã cùng với nghệ sĩ Tiểu Bảo Quốc vào phim "Tử chiến trên không" rất "nuột" với mối tình chú cháu. Ngoài đời, nhan sắc nữ diễn viên có nét dịu dàng khác hẳn trên phim.

Em gái Trấn Thành 'lột xác' thành mỹ nhân màn ảnh rộng nhờ giảm hơn 10kg

Em gái Trấn Thành 'lột xác' thành mỹ nhân màn ảnh rộng nhờ giảm hơn 10kg

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Uyển Ân - em gái Trấn Thành từng có thân hình mũm mĩm nhưng sau đó vì muốn có được vóc dáng đẹp, cô đã quyết tâm giảm cân và thành công thành mỹ nhân mới của làng điện ảnh Việt.

Bí quyết massage mặt tại nhà giúp da đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa

Bí quyết massage mặt tại nhà giúp da đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Massage mặt không chỉ mang lại cảm giác thư giãn mà còn được xem là bí quyết giúp da sáng khỏe, đàn hồi và tươi trẻ. Khi thực hiện đúng cách, kỹ thuật này có thể kích thích tuần hoàn máu, giảm căng cơ và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Mách bạn cách làm tẩy tế bào chết tại nhà đơn giản, hiệu quả

Mách bạn cách làm tẩy tế bào chết tại nhà đơn giản, hiệu quả

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Tự làm tẩy tế bào chết tưởng chừng như rất phức tạp nhưng lại vô cùng đơn giản. Bài viết dưới đây sẽ mách bạn cách làm tẩy tế bào chết tại nhà bằng các nguyên liệu từ tự nhiên an toàn cho da.

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'

Vẻ đẹp gợi cảm, mỏng manh của ma nữ phim 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Yu Dương mới đây đã vào ma nữ Ngà với những phân cảnh gây ám ảnh của 'Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại'. Tuy nhiên, ngoài đời thực, nữ diễn viên mang vẻ đẹp ngọt ngào, gợi cảm và căng tràn sức sống khác hẳn trên phim.

Sắc vóc tuổi trung niên rạng rỡ của cặp đôi bạn thân Hồng Đào - Hồng Vân

Sắc vóc tuổi trung niên rạng rỡ của cặp đôi bạn thân Hồng Đào - Hồng Vân

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Hồng Đào - Hồng Vân mới đây đã khiến mạng xã hội xôn xao khi chung khung hình. Cả 2 ở tuổi trung niên vẫn giữ được nhan sắc căng tràn sức sống.

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Cách phối đồ với quần ống loe theo dáng người

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Không phải ai cũng phù hợp diện quần ống loe, có những dáng người dưới đây sẽ rất thích hợp với dáng quần này. Cùng tham khảo bài viết sau để tìm kiếm cho mình sự lựa chọn phù hợp nhất.

Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan

Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Nối tiếp London Fashion Week, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xuất hiện nổi bật, thần thái đầy thu hút tại Milan Fashion Week cùng nhà mốt Fendi.

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Bạn là người mệnh Mộc và đang băn khoăn không biết mặc màu gì để gặp thật nhiều may mắn. Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.

Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn

Cách phối đồ cho nữ mệnh Kim mang nhiều may mắn

Đẹp - 6 ngày trước

GĐXH - Người mệnh Kim phù hợp với màu ánh kim, màu sáng trắng, màu vàng, những màu sắc kim loại đều phù hợp nhưng phù hợp nhất vẫn là màu vàng và màu trắng.

Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan

Lương Thùy Linh diện cả cây đồ hiệu Fendi nổi bật tại Milan

Đẹp

GĐXH - Nối tiếp London Fashion Week, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh xuất hiện nổi bật, thần thái đầy thu hút tại Milan Fashion Week cùng nhà mốt Fendi.

Các kiểu áo 'cứu cánh' cho nàng bắp tay to

Các kiểu áo ‘cứu cánh’ cho nàng bắp tay to

Đẹp
Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Người mệnh Mộc nên mặc gì cho đẹp để có năng lượng cả ngày?

Đẹp
Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Nữ tiếp viên Nhàn của 'Tử chiến trên không' đời thực có sắc vóc gợi cảm ra sao?

Đẹp
Nhan sắc 'hack tuổi' của Phương - nữ phản diện trong 'Tử chiến trên không'

Nhan sắc 'hack tuổi' của Phương - nữ phản diện trong 'Tử chiến trên không'

Đẹp

Top