Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

Thứ sáu, 15:00 08/08/2025 | Đẹp
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ngọc Trinh diện bikini khoe vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin ở tuổi U40.

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung loạt ảnh diện bikini lên trang cá nhân. Người đẹp gốc Trà Vinh chọn bộ bikini siêu nhỏ khoe trọn vóc dáng nóng bỏng cùng làn da trắng mịn không tì vết. 

Điều khiến dân tình bất ngờ hơn cả chính là body "căng đét", săn chắc, không chút mỡ thừa của chân dài sinh năm 1989. Vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin đã giúp Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội chỉ sau vài giờ đăng tải.

Đã khá lâu không xuất hiện với hình ảnh bikini gợi cảm, lần trở lại này của Ngọc Trinh khiến nhiều người phải trầm trồ. Cô vẫn giữ vững phong độ sắc vóc, cho thấy sự đầu tư chăm sóc hình thể nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Ngắm bộ ảnh bikini của Ngọc Trinh:

Ngọc Trinh U40 khoe thần thái và body 'nét căng' khi diện bikini - Ảnh 1.

Body Ngọc Trinh không chút mỡ thừa, trắng mịn qua ống kính cam thường.

Ngọc Trinh U40 khoe thần thái và body 'nét căng' khi diện bikini - Ảnh 2.

Ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh.

Ngọc Trinh U40 khoe thần thái và body 'nét căng' khi diện bikini - Ảnh 3.

Ảnh thường và ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh đều cho thấy body nuột nà của chân dài gốc Trà Vinh.

Ngọc Trinh U40 khoe thần thái và body 'nét căng' khi diện bikini - Ảnh 5.


An Khánh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vợ Đoàn Văn Hậu khiến fan 'tròn mắt' với bikini đỏ cut out táo bạo

Vợ Đoàn Văn Hậu khiến fan 'tròn mắt' với bikini đỏ cut out táo bạo

Lệ Quyên diện bikini chấm bi lộ vóc dáng 48kg

Lệ Quyên diện bikini chấm bi lộ vóc dáng 48kg

Kỳ Duyên tiếp tục khoe body nóng bỏng với bikini 'kén' da

Kỳ Duyên tiếp tục khoe body nóng bỏng với bikini 'kén' da

Hoa hậu Ý Nhi khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi diện bikini với 'góc nghiêng thần thánh'

Hoa hậu Ý Nhi khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi diện bikini với 'góc nghiêng thần thánh'

Quỳnh Nga diện bikini nóng bỏng, nhan sắc U40 gây ngỡ ngàng

Quỳnh Nga diện bikini nóng bỏng, nhan sắc U40 gây ngỡ ngàng

Cùng chuyên mục

Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắng

Năm sai lầm và cách khắc phục khi sử dụng kem chống nắng

Chăm sóc da - 8 giờ trước

Da sạm màu, nổi mụn sau khi dùng kem chống nắng không hẳn do sản phẩm kém chất lượng mà có thể vì bạn sử dụng chưa đúng cách.

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Bật mí cách chăm sóc tóc toàn diện suôn mượt không phải ai cũng làm được

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc tóc cực đỉnh.

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Mặt mộc căng tràn sức sống ở tuổi trung niên của nghệ sĩ Tú Oanh

Chăm sóc da - 1 ngày trước

GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.

Cách chọn toner cho da dầu mụn tốt nhất

Cách chọn toner cho da dầu mụn tốt nhất

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Toner cho da dầu là bước chăm sóc không thể thiếu giúp cân bằng độ pH và kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Bài viết này sẽ phân tích thành phần cần thiết trong toner và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng mức độ mụn.

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37

Hoa hậu Mai Phương Thúy quyến rũ đón tuổi 37

Đẹp - 1 ngày trước

Mai Phương Thúy bước sang tuổi 37 với phong cách giản dị, đánh dấu 19 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cô ưu tiên sức khỏe, sống chân thực và chuẩn bị các dự án cộng đồng năm 2026.

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Nên chải đầu như thế nào để có hiệu quả dưỡng tóc tốt nhất?

Đẹp - 1 ngày trước

GĐXH - Tóc trở nên khỏe mạnh khi các mạch máu mang dưỡng chất đến nuôi dưỡng gốc tóc. Việc chải tóc và massage da đầu sẽ kích thích máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn. Từ đấy giúp đẩy mạnh việc mọc tóc.

Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ Pháp

Loại quả được gọi là 'nữ hoàng làm đẹp' đem đến vẻ đẹp hoàn hảo như phụ nữ Pháp

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Bản đồ làm đẹp luôn ưu ái những thành phần thiên nhiên. Nếu thời xa xưa, thứ quả làm đẹp được ưa chuộng nhất là olive thì những năm gần đây là dưa hấu, xương rồng. Riêng đối với phụ nữ Pháp, trái nho vẫn là “nữ hoàng” đem đến vẻ đẹp hoàn hảo.

Cú lột xác đầy ngoạn mục ở tuổi 44 của 'mợ chảnh' Jeon Ji Hyun

Cú lột xác đầy ngoạn mục ở tuổi 44 của 'mợ chảnh' Jeon Ji Hyun

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Sau nhiều biến cố, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun đã quay trở lại showbiz Hàn với diện mạo mới lạ gây xôn xao cộng đồng mạng.

Dưỡng trắng hay trị mụn: Da nhạy cảm đừng thử kết hợp các chất này với nhau

Dưỡng trắng hay trị mụn: Da nhạy cảm đừng thử kết hợp các chất này với nhau

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Dù bạn đang muốn dưỡng trắng hay giảm mụn trứng cá, việc kết hợp các thành phần chăm sóc da phù hợp là rất quan trọng. Nó có thể mang lại kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng là ý tưởng hay, đặc biệt là với làn da nhạy cảm.

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam ở tuổi 21

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam ở tuổi 21

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam năm 2024 - Nguyễn Phương Anh gây chú ý nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ và thần thái cuốn hút sau một năm đăng quang.

Xem nhiều

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

Mặt mộc ở tuổi hưu của NSND Ngọc Huyền

Chăm sóc da

GĐXH - NSND Ngọc Huyền đã ở tuổi hưu được nhiều năm nhưng chị vẫn trẻ đẹp, tự tin khoe mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam ở tuổi 21

Nhan sắc cuốn hút của Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam ở tuổi 21

Đẹp
Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

Mặt mộc ở tuổi trung niên của NSƯT Chiều Xuân

Chăm sóc da
Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Ấn tượng với chiều cao 1m91 và ngoại hình điển trai của chàng thủ môn U23 Việt Nam

Thời trang
'Soi' brand của Lương Thùy Linh: Bị chê mẫu mã, chất liệu mà giá đắt

'Soi' brand của Lương Thùy Linh: Bị chê mẫu mã, chất liệu mà giá đắt

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top