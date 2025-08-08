Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa
GĐXH - Ngọc Trinh diện bikini khoe vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin ở tuổi U40.
Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung loạt ảnh diện bikini lên trang cá nhân. Người đẹp gốc Trà Vinh chọn bộ bikini siêu nhỏ khoe trọn vóc dáng nóng bỏng cùng làn da trắng mịn không tì vết.
Điều khiến dân tình bất ngờ hơn cả chính là body "căng đét", săn chắc, không chút mỡ thừa của chân dài sinh năm 1989. Vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin đã giúp Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội chỉ sau vài giờ đăng tải.
Đã khá lâu không xuất hiện với hình ảnh bikini gợi cảm, lần trở lại này của Ngọc Trinh khiến nhiều người phải trầm trồ. Cô vẫn giữ vững phong độ sắc vóc, cho thấy sự đầu tư chăm sóc hình thể nghiêm túc và chuyên nghiệp.
Ngắm bộ ảnh bikini của Ngọc Trinh:
Ảnh thường và ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh đều cho thấy body nuột nà của chân dài gốc Trà Vinh.
Da sạm màu, nổi mụn sau khi dùng kem chống nắng không hẳn do sản phẩm kém chất lượng mà có thể vì bạn sử dụng chưa đúng cách.
GĐXH - Sự cuốn hút của người phụ nữ không chỉ nằm ở thân hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp mà còn ở mái tóc bồng bềnh và óng mượt. Bài viết sau sẽ bật mí cho bạn cách chăm sóc tóc cực đỉnh.
GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh hiện tại sống trong những ngày tự do tự tại ở nhà vườn của gia đình. Chị thường xuyên khoe mặt mộc rạng rỡ khi đi làm vườn khiến khán giả yêu thích.
GĐXH - Toner cho da dầu là bước chăm sóc không thể thiếu giúp cân bằng độ pH và kiểm soát bã nhờn hiệu quả. Bài viết này sẽ phân tích thành phần cần thiết trong toner và cách lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng mức độ mụn.
Mai Phương Thúy bước sang tuổi 37 với phong cách giản dị, đánh dấu 19 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Cô ưu tiên sức khỏe, sống chân thực và chuẩn bị các dự án cộng đồng năm 2026.
GĐXH - Tóc trở nên khỏe mạnh khi các mạch máu mang dưỡng chất đến nuôi dưỡng gốc tóc. Việc chải tóc và massage da đầu sẽ kích thích máu huyết lưu thông mạnh mẽ hơn. Từ đấy giúp đẩy mạnh việc mọc tóc.
GĐXH - Bản đồ làm đẹp luôn ưu ái những thành phần thiên nhiên. Nếu thời xa xưa, thứ quả làm đẹp được ưa chuộng nhất là olive thì những năm gần đây là dưa hấu, xương rồng. Riêng đối với phụ nữ Pháp, trái nho vẫn là "nữ hoàng" đem đến vẻ đẹp hoàn hảo.
GĐXH - Sau nhiều biến cố, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun đã quay trở lại showbiz Hàn với diện mạo mới lạ gây xôn xao cộng đồng mạng.
Dù bạn đang muốn dưỡng trắng hay giảm mụn trứng cá, việc kết hợp các thành phần chăm sóc da phù hợp là rất quan trọng. Nó có thể mang lại kết quả mỹ mãn. Tuy nhiên, không phải sự kết hợp nào cũng là ý tưởng hay, đặc biệt là với làn da nhạy cảm.
GĐXH - Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam năm 2024 - Nguyễn Phương Anh gây chú ý nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ và thần thái cuốn hút sau một năm đăng quang.
GĐXH - NSND Ngọc Huyền đã ở tuổi hưu được nhiều năm nhưng chị vẫn trẻ đẹp, tự tin khoe mặt mộc trong những khoảnh khắc đời thường.