Ngọc Trinh diện bikini qua 'cam thường' cũng nét căng không kém ảnh đã chỉnh sửa

Mới đây, Ngọc Trinh tiếp tục khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tung loạt ảnh diện bikini lên trang cá nhân. Người đẹp gốc Trà Vinh chọn bộ bikini siêu nhỏ khoe trọn vóc dáng nóng bỏng cùng làn da trắng mịn không tì vết.

Điều khiến dân tình bất ngờ hơn cả chính là body "căng đét", săn chắc, không chút mỡ thừa của chân dài sinh năm 1989. Vòng eo thon gọn, vòng 3 quyến rũ cùng thần thái tự tin đã giúp Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành tâm điểm của mạng xã hội chỉ sau vài giờ đăng tải.

Đã khá lâu không xuất hiện với hình ảnh bikini gợi cảm, lần trở lại này của Ngọc Trinh khiến nhiều người phải trầm trồ. Cô vẫn giữ vững phong độ sắc vóc, cho thấy sự đầu tư chăm sóc hình thể nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Ngắm bộ ảnh bikini của Ngọc Trinh:

Body Ngọc Trinh không chút mỡ thừa, trắng mịn qua ống kính cam thường.

Ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh.

Ảnh thường và ảnh đã qua chỉnh sửa của Ngọc Trinh đều cho thấy body nuột nà của chân dài gốc Trà Vinh.



