Xác định danh tính nạn nhân vụ phát hiện hộp sọ dưới mương
GĐXH - Sau quá trình khám nghiệm hiện trường và mở rộng tìm kiếm, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước tại xã Quan Thành (Nghệ An). Ngoài hộp sọ, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều mẫu xương cùng quần áo, vật dụng của nạn nhân.
Ngày 8/7, thông tin từ UBND xã Quan Thành (Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân trong vụ phát hiện hộp sọ người dưới mương nước xảy ra trên địa bàn.
Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực đoạn mương ở xóm Nam Phượng Sơn, nơi người dân phát hiện hộp sọ.
Quá trình rà soát, cơ quan công an tiếp tục phát hiện nhiều mẫu xương thuộc các bộ phận khác của cơ thể cùng một số quần áo, vật dụng được cho là của nạn nhân.
Qua xác minh và đối chiếu các hiện vật thu được tại hiện trường, cơ quan công an xác định nạn nhân là ông B.Đ.H. (SN 1974, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An). Người thân cũng xác nhận đây là ông H. sau khi nhận diện các hiện vật liên quan. Vị trí phát hiện hài cốt chỉ cách nhà nạn nhân vài trăm mét.
Theo lãnh đạo xã Quan Thành, ông H. có tiền sử mắc bệnh về thần kinh và rời khỏi nhà từ tháng 9/2025. Trong suốt thời gian mất liên lạc, gia đình nhiều lần tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. "Đối chiếu các hiện vật thu được tại hiện trường, người thân đã xác nhận nạn nhân chính là ông H.", lãnh đạo xã nói.
Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm và các thủ tục theo quy định, cơ quan chức năng đã bàn giao các mẫu xương cùng hiện vật liên quan cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.
Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 6/7, trong lúc phát quang cỏ ven tuyến mương tại xóm Nam Phượng Sơn, một người dân phát hiện một hộp sọ người nằm dưới mương nước nên trình báo chính quyền địa phương.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Quan Thành đã khẩn trương bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo Công an tỉnh Nghệ An phối hợp khám nghiệm, điều tra.
Quá trình xác minh, cơ quan chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ việc.
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