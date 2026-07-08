Bắc Ninh: Xử phạt 44 triệu đồng tài xế xe ô tô dùng biển giả để lưu thông trên đường

Trước đó, trang fanpage chính thức của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận nguồn tin báo của công dân, phản ánh về việc phát hiện chiếc xe ô tô điện nhãn hiệu VinFast VF7 màu trắng, mang biển kiểm soát 98A-626.86 dấu hiệu sử dụng biển số giả để lưu thông trên đường.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã lập tức tiến hành tra cứu, đối chiếu trên hệ thống dữ liệu đăng ký và quản lý phương tiện giao thông quốc gia. Kết quả xác minh cho thấy, biển kiểm soát 98A-626.86 chính gốc vốn được cấp hợp pháp cho một chiếc xe ô tô khác nhãn hiệu Ford Everest màu đen.

Từ cơ sở dữ liệu này, lực lượng CSGT nhận định chắc chắn chiếc xe VinFast VF7 màu trắng đang sử dụng biển số giả và lập tức triển khai phương án truy vết, dừng phương tiện để kiểm tra.

Xử phạt 44 triệu đồng tài xế xe ô tô dùng biển giả để lưu thông trên đường. Video: Cục CSGT

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 01/7/2026, tại Km77+400 Quốc lộ 17, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng chiếc VinFast VF7 mang biển số 98A-626.86 khi xe này đang lưu thông.

Người điều khiển xe được xác định là anh V.V.X (trú phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Làm việc với cơ quan Công an, anh X thừa nhận mua xe cũ chưa sang tên và đặt mua biển số trên mạng để gắn lên xe lưu thông.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản đối với 02 hành vi: Đưa phương tiện gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp và đưa phương tiện không có chứng nhận đăng ký xe tham gia giao thông. Người vi phạm đối mặt tổng mức phạt lên đến 44 triệu đồng, bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tịch thu biển số giả.

Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân khi thực hiện các giao dịch mua bán xe cũ cần khẩn trương đến các cơ quan đăng ký quản lý phương tiện để làm thủ tục sang tên, cấp biển số đúng quy định. Tuyệt đối không mua bán, tàng trữ và sử dụng các loại biển số giả trôi nổi trên mạng internet.

Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ có phương tiện sử dụng biển số giả, biển số trùng với xe của mình cần lập tức chụp ảnh, quay phim gửi về fanpage Công an hoặc báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời bóc gỡ, xử lý.