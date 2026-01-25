Mới nhất
Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên

Chủ nhật, 08:23 25/01/2026 | Không gian sống

Ẩn mình trong con ngõ nhỏ, ngôi nhà được thiết kế như một hệ sinh thái thu nhỏ với nhiều khu vườn đan xen, giúp duy trì mức nhiệt dễ chịu khoảng 28 độ giữa đô thị đông đúc.

Bắt đầu từ cánh cổng được thiết kế như một con ngõ nhỏ dẫn lối vào không gian rộng mở bên trong. Ánh sáng và gió trời len lỏi qua các khoảng xanh, sân trong và mái vườn, mang đến cảm giác thư thái ngay từ khi bước vào.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 1.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 2.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 3.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 4.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 5.

Những mảng cây xanh không chỉ làm mát không gian mà còn xoa dịu nhịp sống, để mỗi góc nhà đều trở thành nơi nghỉ ngơi cho tâm trí. Kiến trúc mở nhẹ nhàng kết nối trong – ngoài, con người – thiên nhiên một cách tự nhiên và bền bỉ. Giữa phố xá chật chội, ngôi nhà vẫn giữ được sự riêng tư, yên tĩnh và trong lành hiếm có.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 6.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 7.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 8.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 9.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 10.

Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên - Ảnh 11.

Thúy Hiền
Cùng chuyên mục

Ý nghĩa những món quà thường tặng ngày Tết

Ý nghĩa những món quà thường tặng ngày Tết

- 1 ngày trước

GĐXH - Tặng quà Tết cho nhau mang ý nghĩa tốt đẹp, mong mọi điều thuận lợi nhất đến cho nhau trong năm mới. Ngoài ra, những món quà Tết được lựa chọn kỹ lưỡng còn thể hiện tấm chân tình của người tặng.

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

Loại cây trồng mang thịnh vượng, tốt phong thủy, lợi sức khỏe

- 3 ngày trước

GĐXH - Không chỉ mang lại không gian xanh bắt mắt, các loại cây trồng trong nhà còn giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Loại cây đó là cây nào, hãy tham khảo bài viết sau.

Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?

Vì sao phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn mang lại cảm giác thư thái tối đa?

Không gian sống - 1 tuần trước

GĐXH - Giữa vô vàn lựa chọn phong cách nội thất, phong cách thiết kế nội thất Nhật Bản luôn nổi lên như một hình mẫu lý tưởng, nơi mà sự tối giản không chỉ là thẩm mỹ mà còn là một triết lý sống.

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

Mách bạn bố trí phong thủy nhà ở đón Tết để gia đình an yên và thuận lợi trong mọi việc

- 1 tuần trước

GĐXH - Tết Nguyên đán không chỉ là dịp để trang hoàng nhà cửa mà còn là cơ hội để cải thiện phong thủy, thu hút năng lượng tích cực và đón chào tài lộc, may mắn cho cả năm.

Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

Gợi ý các mẫu trang trí tiểu cảnh sân vườn đón Tết

- 1 tuần trước

GĐXH - Tết không chỉ là thời khắc khởi đầu cho một năm mới, mà còn là dịp để mỗi gia đình làm mới không gian sống, đặc biệt là sân vườn – nơi đón gió xuân, cũng là điểm chạm cảm xúc của cả ngôi nhà.

Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026

Mách bạn loại hoa nên trồng để nở hoa đúng dịp Tết 2026

- 1 tuần trước

GĐXH - Vào mỗi dịp Tết đến, việc trồng hoa hay trưng hoa luôn được mọi nhà quan tâm. Bài viết sau sẽ mách bạn loại hoa nên trồng ngay để hoa nở đúng dịp Tết, giúp không khí Tết thêm vui tươi.

Những gợi ý trang trí ban công rợp hoa đón năm mới

Những gợi ý trang trí ban công rợp hoa đón năm mới

- 1 tuần trước

GĐXH - Khoảng ban công chào đón năm mới sẽ trở nên xinh xắn, cuốn hút và trở thành nơi thư giãn tuyệt vời; với những ý tưởng trang trí thú vị. Vậy đó là những ý tưởng nào? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau.

Vì sao cửa gỗ, cửa nhôm dễ bị kẹt khi trời lạnh?

Vì sao cửa gỗ, cửa nhôm dễ bị kẹt khi trời lạnh?

- 1 tuần trước

GĐXH - Vào những ngày thời tiết chuyển lạnh hoặc độ ẩm thay đổi thất thường, nhiều gia đình gặp phải tình trạng cửa gỗ, cửa nhôm bỗng nhiên khó đóng mở hoặc phát ra tiếng kêu cọt kẹt khó chịu. Hãy đọc bài viết sau giúp bạn xử lý tình trạng này.

Lý do có tục mũ gai đai chuối và chống gậy trong đám tang, xưa nay đều phải thế

Lý do có tục mũ gai đai chuối và chống gậy trong đám tang, xưa nay đều phải thế

- 2 tuần trước

GĐXH - Dù tang ma là việc đau buồn của bất kỳ gia đình nào. Thế nhưng tục mũ gai đai chuối cũng là nét đẹp văn hóa của người Việt Nam ta. Dù trải qua bao sự đổi thay của xã hội thì phong tục này vẫn được duy trì cho tới tận ngày nay.

Vị trí đặt cây cảnh mang lại may mắn, hứa hẹn có nhiều tài lộc trong năm 2026

Vị trí đặt cây cảnh mang lại may mắn, hứa hẹn có nhiều tài lộc trong năm 2026

- 2 tuần trước

GĐXH - Theo quan niệm phong thủy xưa, mua cây cảnh về trưng Tết và đặt ở vị trí này, cây sẽ trổ lộc không ngừng, sang năm mới gia chủ hốt vàng hốt bạc. Cùng tham khảo và chiêm nghiệm trong bài viết sau.

