Ngôi nhà ẩn trong ngõ cho gia chủ đắm mình giữa thiên nhiên

Bắt đầu từ cánh cổng được thiết kế như một con ngõ nhỏ dẫn lối vào không gian rộng mở bên trong. Ánh sáng và gió trời len lỏi qua các khoảng xanh, sân trong và mái vườn, mang đến cảm giác thư thái ngay từ khi bước vào.

Những mảng cây xanh không chỉ làm mát không gian mà còn xoa dịu nhịp sống, để mỗi góc nhà đều trở thành nơi nghỉ ngơi cho tâm trí. Kiến trúc mở nhẹ nhàng kết nối trong – ngoài, con người – thiên nhiên một cách tự nhiên và bền bỉ. Giữa phố xá chật chội, ngôi nhà vẫn giữ được sự riêng tư, yên tĩnh và trong lành hiếm có.