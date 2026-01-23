Ý nghĩa những món quà thường tặng ngày Tết

Hoa mai

Hoa mai vàng rất phổ biến trong ngày Tết, đặc biệt là người dân miền Nam thích trưng mai vàng ngày Tết.

Người xưa quan niệm rằng màu vàng chính là màu tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý. Do đó, khi mai vàng nở rộ đầu năm sẽ mang đến cho gia chủ tài lộc sung túc, may mắn trong năm mới.

Bộ tách trà

Một bộ tách trà thường bao gồm bình trà đi kèm 6 chén nhỏ, mang ý nghĩa tượng trưng cho một gia đình ấm cúng, thuận hòa. Bên cạnh đó, khi rót nước từ ấm trà vào những tách nhỏ còn ngụ ý tài lộc ông bà, cha mẹ mong muốn truyền lại cho con cháu.

Tặng quà Tết cho nhau một bộ tách trà mang ý nghĩa mong muốn hạnh phúc, sum vầy, mọi sự hanh thông, thuận buồm xuôi gió đến cho người nhận.

Mứt Tết

Vào ngày Tết, nhà nhà đều không thể thiếu một khay bánh mứt nhiều loại với màu sắc bắt mắt như mứt dừa, mứt gừng, mứt me, mứt bí...

Ăn mứt uống trà thể hiện sự sum vầy, đoàn tụ ấm áp của ngày xuân nên bánh mứt ngày Tết được rất nhiều người lựa chọn để dành tặng cho bạn bè, người thân, cầu mong năm mới được vui vẻ, ấm no, hạnh phúc.

Trà xanh

Người xưa có câu: "Khách đến nhà không trà cũng rượu". Trà đã trở thành thức uống không thể thiếu trong gia đình VIệt, đặc biệt là vào những ngày Tết.

Bên tách trà, mọi người hàn huyên tâm sự, chúc nhau những điều tốt đẹp. Đó là lý do vì sao trà trở thành món quà ý nghĩa khi quyết định nên tặng quà Tết gì cho nhau.

Bầu rượu

Tặng cho nhau bầu rượu có ý nghĩa mang đến sự sung túc, phồn vinh cho cả nhà trong năm mới.

Ngày xưa, rượu thường được đựng trong quả bầu, về sau bầu đựng rượu được làm bằng chất liệu gốm. Tặng bầu rượu Tết trong đó chứa loại rượu ngon nhất, quý nhất cũng là chứa đựng tinh túy của trời đất.

Ngày nay, những chai rượu hiện đại như rượu vang, rượu Tây,... đã thay thế cho bầu rượu nhưng về mặt ý nghĩa không có gì thay đổi.

Tranh và câu đối

Năm hết Tết đến, nhiều người tặng quà Tết cho nhau bức tranh dân gian hoặc câu đối đỏ. Nói đến tranh dân gian là nghĩ ngay đến tranh Đông Hồ với cảnh đàn gà con quây quần quanh mẹ, mang ý nghĩa chúc bình an vô sự, con cháu đầy đủ, sum vầy, hòa thuận. Đàn lợn béo trong tranh thay lời chúc cuộc sống sung túc, đầy đủ cả năm.

Bên cạnh đó, mọi người còn tặng nhau các bộ tranh Tứ quý hay Tùng - Cúc - Trúc - Mai với mong muốn gia chủ và cả nhà được may mắn, trường thọ và đoàn viên ấm áp.

Ngoài ra, câu đối đỏ cũng là một món quà rất ý nghĩa dịp Tết cổ truyền với ẩn ý chúc đến người nhận được nhiều may mắn và hạnh phúc.

Gạo mới

Gạo ngon, thơm dẻo là thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình. Do đó, tặng quà Tết cho nhau chính là chúc nhau một năm mới thuận lợi, đủ đầy cơm ăn áo mặc.

Bánh chưng

Trong mâm cơm cúng cuối năm và những ngày đầu năm mới sẽ không thể thiếu bánh chưng trong gia đình Bắc và bánh tét trong gia đình Nam. Tặng nhau bánh chưng dâng cúng tổ tiên, cầu mong tổ tiên phù hộ cho một năm gặp nhiều may mắn.

Tặng quà Tết là nét văn hóa tốt đẹp bao đời nay và sẽ còn lưu truyền mãi những đời sau. Quà Tết không quan trọng giá trị mà chú trọng vào ý nghĩa, mong cho nhau gặp được những điều may mắn, sung túc, ấm no và hạnh phúc. Đó là cái tình và cũng chính là lời cầu chúc chân thành mà người biếu muốn gửi trao cho người nhận.

