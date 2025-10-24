Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

Ngôn ngữ cơ thể – bí mật kết nối cảm xúc vợ chồng mà ít ai để ý

Thứ sáu, 11:02 24/10/2025 | Phòng the
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, nhiều người cho rằng chìa khóa của hạnh phúc nằm ở giao tiếp bằng lời nói – nói chuyện thẳng thắn, chia sẻ chân thành. Nhưng các nhà khoa học lại khẳng định: ngôn ngữ cơ thể mới là thứ quyết định cảm xúc thật sự giữa hai người. Đôi khi, một ánh mắt, một cái chạm nhẹ, hay cách ta ngồi gần nhau còn nói lên nhiều hơn ngàn lời yêu thương.

Theo nghiên cứu nổi tiếng của Cựu giáo sư tâm lý học của trường Đại học UCLA là Albert Mehrabian, Tiến sĩ Albert Mehrabian (Đại học UCLA, Mỹ), chỉ 7% thông điệp con người truyền đạt đến nhau là bằng lời nói, trong khi ngôn ngữ cơ thể chiếm đến 55% và giọng điệu, ngữ điệu chiếm 38%. Điều đó có nghĩa: Cách ta nhìn, chạm và cử động quan trọng hơn rất nhiều so với những gì ta nói.

Trong đời sống vợ chồng, đặc biệt là trong phòng the, ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò trung tâm trong việc tạo ra kết nối cảm xúc. Một cái ôm thật lòng có thể khiến hormone oxytocin – “hormone gắn kết” – tăng cao, giúp cả hai cảm thấy tin tưởng và an toàn hơn.

Tiến sĩ John Gottman, đồng sáng lập Viện Gottman – từng nói: “Các cặp đôi hạnh phúc không chỉ lắng nghe bằng tai, mà còn lắng nghe bằng mắt, bằng trái tim và bằng cách chạm".

Ngôn ngữ cơ thể – bí mật kết nối cảm xúc vợ chồng mà ít ai để ý - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Những "tín hiệu cơ thể" giúp tăng gắn kết vợ chồng

Ánh mắt – chiếc cầu nối của sự tin tưởng

Một ánh nhìn trìu mến có sức mạnh xoa dịu mọi tổn thương. Khi hai người duy trì ánh nhìn trong vài giây, cơ thể sẽ tiết ra dopamine và serotonin – hai loại hormone giúp con người cảm thấy hạnh phúc, hứng khởi và dễ mở lòng hơn. Đó là lý do tại sao, trước mỗi nụ hôn, ánh mắt là lời mời gọi thầm lặng nhất nhưng hiệu quả nhất.

Cái chạm – ngôn ngữ không lời của yêu thương

Một nghiên cứu tại Đại học DePauw (Mỹ) cho thấy, những cặp đôi thường xuyên chạm vào nhau – nắm tay, ôm, vuốt nhẹ lưng – có mức độ hài lòng trong hôn nhân cao hơn 70% so với các cặp đôi ít đụng chạm. Cái chạm không chỉ kích thích cảm giác, mà còn giúp điều hòa nhịp tim, giảm cortisol (hormone căng thẳng), giúp cơ thể thư giãn và sẵn sàng đón nhận sự thân mật.

Khoảng cách cơ thể – dấu hiệu của cảm xúc thật

Khi một người liên tục lùi lại, tránh giao tiếp bằng ánh mắt hay ngồi xa hơn bình thường, đó có thể là dấu hiệu của sự xa cách cảm xúc. Ngược lại, khi hai người vô thức ngồi gần, quay về phía nhau hay cùng cười, cùng chạm tay, đó là lúc mối quan hệ đang ở trạng thái kết nối sâu nhất.

Học đọc “ngôn ngữ cơ thể” – kỹ năng của những cặp đôi trưởng thành

Nhiều người nghĩ rằng mình hiểu rõ bạn đời, nhưng thực tế, phần lớn lại bỏ qua những tín hiệu phi ngôn ngữ quan trọng. 

Khi vợ mím môi, tránh ánh nhìn, có thể là dấu hiệu tổn thương hoặc buồn lòng.

Khi chồng gãi đầu, nắm tay lại hoặc thở sâu, có thể là đang lo lắng, muốn giấu cảm xúc thật.

Học cách nhận diện những điều nhỏ ấy giúp ta không chỉ hiểu người kia hơn mà còn “đón đầu” được cảm xúc, tránh để mâu thuẫn tích tụ và xa cách lớn dần theo năm tháng.

Trong không gian riêng tư, ngôn ngữ cơ thể không chỉ là cách thể hiện cảm xúc mà còn là nghệ thuật dẫn dắt khoái cảm. Cái chạm dịu dàng, nhịp thở hòa nhịp hay cái siết tay nhẹ đều là tín hiệu giao tiếp giữa hai cơ thể. Khi hiểu được “ngôn ngữ” ấy, cả hai không chỉ hòa hợp về thể xác mà còn cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối – yếu tố cốt lõi để đạt đến sự thăng hoa thật sự.

Bác sĩ Trần Thị Minh Tâm – chuyên gia tâm lý hôn nhân (Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1) – nhận định trên VnExpress: “Các cặp đôi biết quan sát và phản hồi bằng cơ thể – ví dụ như chạm tay khi người kia buồn, ôm khi họ lo lắng – thường có đời sống chăn gối hòa hợp và bền chặt hơn gấp đôi so với các cặp chỉ tập trung nói chuyện bằng lý trí".

Chạm nhẹ đúng cách – Nghệ thuật duy trì hạnh phúc cặp đôiChạm nhẹ đúng cách – Nghệ thuật duy trì hạnh phúc cặp đôi

GĐXH - Một cái chạm tưởng chừng giản đơn — bàn tay đặt lên vai, cái ôm từ phía sau, hay cái nắm tay khẽ khàng giữa phố — đôi khi lại có sức mạnh hơn cả ngàn lời nói yêu thương.

Hãy làm điều này sau "yêu", bạn sẽ được thăng hoa cảm xúcHãy làm điều này sau 'yêu', bạn sẽ được thăng hoa cảm xúc

GĐXH - Cảm thấy đói khi quan hệ tình dục là điều hoàn toàn bình thường, bởi vì “yêu” giúp đốt cháy calo và làm tăng nhịp tim. Vì vậy ăn nhẹ sau khi quan hệ tình dục là hoạt động được một số cặp đôi chọn làm. Chọn một bữa ăn nhẹ như hạt chia hoặc trà xanh là lựa chọn tuyệt vời được chuyên gia tình dục học gợi ý.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chạm nhẹ đúng cách – Nghệ thuật duy trì hạnh phúc cặp đôi

Chạm nhẹ đúng cách – Nghệ thuật duy trì hạnh phúc cặp đôi

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Một cái chạm tưởng chừng giản đơn — bàn tay đặt lên vai, cái ôm từ phía sau, hay cái nắm tay khẽ khàng giữa phố — đôi khi lại có sức mạnh hơn cả ngàn lời nói yêu thương.

Không phải chỉ ở trên giường - Bí mật của những cặp đôi hạnh phúc lâu dài

Không phải chỉ ở trên giường - Bí mật của những cặp đôi hạnh phúc lâu dài

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Trong khi nhiều người cho rằng "bí quyết giữ lửa" nằm ở sự hòa hợp trong phòng ngủ, thì các chuyên gia tâm lý hôn nhân lại khẳng định: những cặp đôi hạnh phúc nhất là những người biết kết nối cảm xúc ngoài giường ngủ. Chính những điều giản dị ngoài đời sống hàng ngày — một cái ôm, một lời hỏi han, một ánh nhìn trìu mến — mới là nền móng vững chắc nuôi dưỡng đam mê và tình yêu dài lâu.

Những thay đổi lối sống giúp nam giới thoát khỏi ám ảnh về kích thước 'cậu nhỏ'

Những thay đổi lối sống giúp nam giới thoát khỏi ám ảnh về kích thước 'cậu nhỏ'

Phòng the - 3 ngày trước

Hầu hết nam giới đều muốn có 'cậu nhỏ' kích thước lớn với suy nghĩ đây là biểu tượng sức mạnh đàn ông đồng thời giúp họ tự tin hơn trước bạn tình.

Bật mí ‘chuyện yêu’: Kích thước có phải là yếu tố quyết định sự thỏa mãn?

Bật mí ‘chuyện yêu’: Kích thước có phải là yếu tố quyết định sự thỏa mãn?

Phòng the - 4 ngày trước

Trong chuyện chăn gối, liệu kích thước 'cậu nhỏ' có thực sự quan trọng quyết định chất lượng 'cuộc yêu'? Cùng tìm hiểu về kích thước dương vật và cách để thỏa mãn bạn tình.

Điều gì thực sự quan trọng nhất khi 'yêu'?

Điều gì thực sự quan trọng nhất khi 'yêu'?

Phòng the - 5 ngày trước

GĐXH - Đồng cảm – hay còn gọi là empathy – là khả năng cảm nhận, thấu hiểu và đáp lại cảm xúc của người khác.

Sai lầm thường gặp khiến nam giới đánh mất cảm xúc trong đời sống vợ chồng

Sai lầm thường gặp khiến nam giới đánh mất cảm xúc trong đời sống vợ chồng

Phòng the - 6 ngày trước

GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, cảm xúc là “chất keo” gắn kết hai người. Nhưng không ít nam giới đang dần đánh mất cảm xúc yêu thương và ham muốn trong quan hệ vợ chồng — một cách âm thầm, khó nhận biết. Theo các chuyên gia, nguyên nhân không chỉ đến từ tuổi tác hay sức khỏe, mà còn do những sai lầm phổ biến trong hành vi, thói quen và cách ứng xử với bạn đời.

Sự đồng cảm – 'vũ khí mềm' giúp gắn kết cảm xúc phòng the

Sự đồng cảm – 'vũ khí mềm' giúp gắn kết cảm xúc phòng the

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, nhiều người thường nghĩ rằng kỹ năng, kinh nghiệm hay thể lực là yếu tố quan trọng nhất để duy trì “ngọn lửa” phòng the. Nhưng các chuyên gia tâm lý và tình dục học lại khẳng định: đồng cảm mới chính là “vũ khí mềm” có sức mạnh bền bỉ nhất để kết nối cảm xúc và duy trì sự hòa hợp trong quan hệ tình dục.

Lây nhiễm HIV khi quan hệ tình dục đường âm đạo: Vì sao phụ nữ có nguy cơ cao hơn nam giới

Lây nhiễm HIV khi quan hệ tình dục đường âm đạo: Vì sao phụ nữ có nguy cơ cao hơn nam giới

Phòng the - 1 tuần trước

Quan hệ tình dục qua đường âm đạo là một trong những con đường lây truyền HIV phổ biến nhất. Đặc biệt, phụ nữ có nguy cơ nhiễm HIV cao gấp đôi nam giới do những khác biệt về giải phẫu, sinh lý và yếu tố xã hội…

Khi nàng... thở mạnh!

Khi nàng... thở mạnh!

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Đây là một dấu hiệu rõ ràng và không thể che giấu về việc nàng đang rất muốn chuyện ấy.

Hãy làm điều này sau 'yêu', bạn sẽ được thăng hoa cảm xúc

Hãy làm điều này sau 'yêu', bạn sẽ được thăng hoa cảm xúc

Phòng the - 1 tuần trước

GĐXH - Cảm thấy đói khi quan hệ tình dục là điều hoàn toàn bình thường, bởi vì “yêu” giúp đốt cháy calo và làm tăng nhịp tim. Vì vậy ăn nhẹ sau khi quan hệ tình dục là hoạt động được một số cặp đôi chọn làm. Chọn một bữa ăn nhẹ như hạt chia hoặc trà xanh là lựa chọn tuyệt vời được chuyên gia tình dục học gợi ý.

Xem nhiều

Điều nên làm sau 'yêu' khiến cặp đôi dễ hạnh phúc hơn

Điều nên làm sau 'yêu' khiến cặp đôi dễ hạnh phúc hơn

Phòng the

GĐXH - Chamin Ajjan, một nhà trị liệu tâm lý và trị liệu tình dục tại thành phố New York cho biết, nói chuyện và âu yếm bạn đời sau khi quan hệ tình dục là một cách tuyệt vời để kết nối và tạo sự thân mật hơn nữa. Bạn có thể nói về hy vọng, ước mơ của hai người, những gì bạn muốn làm với đối phương hoặc bất cứ điều gì khác.

Khi nàng... thở mạnh!

Khi nàng... thở mạnh!

Phòng the
Có nên quan hệ tình dục hằng ngày?

Có nên quan hệ tình dục hằng ngày?

Phòng the
Thủ dâm có 'hủy diệt' ham muốn không?

Thủ dâm có 'hủy diệt' ham muốn không?

Phòng the
Hãy làm điều này sau 'yêu', bạn sẽ được thăng hoa cảm xúc

Hãy làm điều này sau 'yêu', bạn sẽ được thăng hoa cảm xúc

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top