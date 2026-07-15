Ngứa mãi không hết, bác sĩ cảnh báo đừng chỉ nghĩ do dị ứng: Có thể gan đang gặp vấn đề

3 giờ trước

GĐXH - Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người nhờ hương vị giòn ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thực phẩm này. Các chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn vì có thể làm tăng nguy cơ gout, tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vậy ai không nên ăn lòng lợn và cần lưu ý gì để thưởng thức món ăn này an toàn?