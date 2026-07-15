Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì?

| Bệnh thường gặp
Bảo An
Bảo An
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GĐXH - Cật lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Dù chỉ chiếm một phần nhỏ trên con lợn, đây lại là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, nếu lựa chọn cật tươi, chế biến đúng cách và sử dụng với lượng hợp lý, cật lợn hoàn toàn có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân đối.

Cật lợn là món ăn quen thuộc trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đồng thời cũng là nguyên liệu xuất hiện trong nhiều món hầm, xào hay cháo bồi bổ sức khỏe. Trong dân gian, thực phẩm này từ lâu được truyền tai với quan niệm "ăn gì bổ nấy", đặc biệt là cho rằng ăn cật lợn có thể giúp bổ thận. Tuy nhiên, dưới góc nhìn dinh dưỡng hiện đại, quan niệm này cần được hiểu đúng.

Trao đổi về vấn đề này, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, cho biết cật lợn là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng khá cao nhờ chứa nhiều vi chất thiết yếu. Tuy nhiên, không nên xem đây là thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh hay thay thế các phương pháp điều trị y khoa.

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì? - Ảnh 1.

Cật lợn là thực phẩm giàu protein và nhiều vi chất như vitamin B12, sắt, kẽm, phốt pho, selen nếu được sử dụng hợp lý.

Cật lợn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, dù chỉ chiếm một phần nhỏ trên mỗi con lợn, cật lại là thực phẩm giàu dưỡng chất. Cật lợn cung cấp protein chất lượng cao, đồng thời chứa nhiều vitamin B12, vitamin B2, sắt, kẽm, phốt pho và selen. Đây đều là những vi chất đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của cơ thể.

"Nguồn protein trong cật lợn góp phần duy trì khối cơ và hỗ trợ quá trình phục hồi sau vận động hoặc sau bệnh. Bên cạnh đó, hàm lượng sắt và vitamin B12 tham gia vào quá trình tạo hồng cầu, từ đó góp phần giảm nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt hoặc thiếu vitamin B12" - Bs Bình cho biết.

Ngoài ra, kẽm và selen còn hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả, trong khi các vitamin nhóm B tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, giúp cơ thể duy trì các hoạt động sống bình thường. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cho rằng, khi được bổ sung vào một chế độ ăn đa dạng và cân đối, cật lợn có thể góp phần cung cấp thêm nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể.

Cật lợn có thực sự là món 'bổ thận'? Chuyên gia dinh dưỡng nói gì? - Ảnh 2.

Lựa chọn cật lợn tươi, sơ chế đúng cách và ăn điều độ giúp phát huy giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Quan niệm "ăn cật bổ thận" cần được hiểu đúng

Theo y học cổ truyền, cật lợn được cho là có tác dụng bổ thận, ích tinh và thường được sử dụng trong các món ăn bồi bổ. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, dưới góc độ dinh dưỡng hiện đại, chưa có cơ sở để hiểu rằng ăn cật lợn có thể điều trị hoặc cải thiện các bệnh lý về thận.

BS Bình cho biết, giá trị dinh dưỡng của cật lợn chủ yếu đến từ hàm lượng protein, kẽm và vitamin B12 dồi dào. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ sức khỏe nói chung khi được sử dụng trong chế độ ăn hợp lý, chứ không mang ý nghĩa điều trị bệnh hay thay thế thuốc.

Chế biến đúng cách giúp giữ được hương vị và giá trị dinh dưỡng

Để món cật lợn vừa ngon vừa đảm bảo chất lượng, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình khuyến cáo người tiêu dùng nên lựa chọn nguyên liệu còn tươi, có độ săn chắc, màu hồng đỏ tự nhiên và không có mùi bất thường. Trong quá trình sơ chế, nên bổ đôi cật, loại bỏ phần màu trắng ở giữa rồi rửa sạch nhằm giảm mùi đặc trưng.

Theo chuyên gia, cật lợn nên được xào nhanh trên lửa lớn cùng gừng, hành hoặc các loại rau củ. Cách chế biến này không chỉ giúp giữ được độ giòn, vị ngọt tự nhiên mà còn hạn chế thất thoát các chất dinh dưỡng.

Không nên ăn quá nhiều cật lợn

Bên cạnh những lợi ích về dinh dưỡng, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình cũng lưu ý cật lợn là thực phẩm chứa khá nhiều cholesterol. Do đó, người trưởng thành khỏe mạnh chỉ nên sử dụng khoảng 1-2 bữa mỗi tuần với lượng vừa phải, thay vì ăn thường xuyên hoặc quá nhiều trong một lần.

Đối với những người mắc rối loạn mỡ máu, bệnh gout hoặc bệnh thận mạn, chuyên gia khuyến cáo nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn lượng sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, không phải thực phẩm đắt tiền mới mang lại giá trị dinh dưỡng cao. Những món ăn dân dã như cật lợn, nếu được lựa chọn nguyên liệu tươi, chế biến đúng cách và sử dụng điều độ, vẫn có thể trở thành một phần của chế độ ăn đa dạng, cân bằng, góp phần bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

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