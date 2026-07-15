Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu

1 tuần trước

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, cơ thể con người liên tục phải đối mặt với căng thẳng, ô nhiễm môi trường và chế độ ăn thiếu lành mạnh — những yếu tố âm thầm gây ra stress oxy hóa, dẫn đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay trong thực đơn hằng ngày lại có những “vị cứu tinh” tự nhiên giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe bền vững. Dưới đây là 11 thực phẩm quen thuộc nhưng có khả năng tạo nên “hàng rào bảo vệ” cho cơ thể mà bạn không nên bỏ qua.