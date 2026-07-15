Lòng lợn bổ dưỡng nhưng 4 nhóm người này càng ăn càng hại sức khỏe, nhiều người vẫn vô tư lên bàn nhậu
GĐXH - Lòng lợn là món khoái khẩu của nhiều người nhờ hương vị giòn ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với thực phẩm này. Các chuyên gia cảnh báo có 4 nhóm người nên hạn chế hoặc tránh ăn lòng lợn vì có thể làm tăng nguy cơ gout, tim mạch, rối loạn tiêu hóa và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vậy ai không nên ăn lòng lợn và cần lưu ý gì để thưởng thức món ăn này an toàn?
Loại thạch dân dã được ví như 'điều hòa tự nhiên' ngày hè: Bác sĩ chỉ ra 5 lợi ích nếu ăn đúng cáchBệnh thường gặp -
GĐXH - Mỗi khi nắng nóng kéo dài, nhiều người lại tìm đến thạch găng như một món giải nhiệt quen thuộc. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội, thạch găng không phải "thần dược", nhưng nếu sử dụng đúng cách có thể giúp thanh nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, cấp nước cho cơ thể, góp phần cải thiện làn da và mang lại cảm giác dễ chịu trong mùa hè.
Súp lơ xanh hay súp lơ trắng tốt hơn? Bác sĩ chỉ ra loại nhiều người đang hiểu nhầmBệnh thường gặp -
GĐXH - Nhiều người mặc định súp lơ xanh bổ dưỡng hơn hẳn súp lơ trắng, nhưng điều này chưa hoàn toàn đúng. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mỗi loại đều có những thế mạnh riêng về dinh dưỡng. Biết cách kết hợp sẽ giúp cơ thể hấp thu đa dạng vi chất, hỗ trợ tim mạch, làn da và quá trình lão hóa.
Ô nhiễm thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội: Mối nguy mới cần kiểm soátBệnh thường gặp -
GĐXH - Không chỉ thực phẩm không an toàn mới đe dọa sức khỏe con người. Trong thời đại số, những thông tin dinh dưỡng sai lệch, quảng cáo thổi phồng công dụng của thực phẩm chức năng hay các trào lưu ăn uống phản khoa học đang trở thành một dạng “ô nhiễm” mới, khiến nhiều người lựa chọn sai và phải trả giá bằng chính sức khỏe của mình.
Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễnBệnh thường gặp -
GĐXH - Chỉ vì muốn hái vài quả xoài chín trước sân nhà, người đàn ông 62 tuổi không ngờ mình phải đối mặt với biến cố nghiêm trọng. Cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét khiến ông bị chấn thương cột sống, tổn thương tủy sống, mất khả năng đi lại. Sau ca phẫu thuật và hành trình phục hồi chức năng kiên trì, bệnh nhân đang từng bước tìm lại những bước đi đầu tiên.
Đừng cố tập nếu cơ thể xuất hiện 6 dấu hiệu này: Có thể động mạch đang bị hẹp, nhiều người bỏ quaBệnh thường gặp -
GĐXH - Tập thể dục rất tốt cho tim mạch nhưng không phải biểu hiện nào khi vận động cũng là bình thường. Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, tim đập nhanh kéo dài hay chuột rút bắp chân, bạn không nên chủ quan vì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo động mạch bị hẹp hoặc tắc nghẽn, làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ nếu không được phát hiện sớm.
Loại cây mọc đầy ven đường được đồn phòng ngừa ung thư: Sự thật ít người biếtBệnh thường gặp -
GĐXH - Không ít người tin rằng xuyến chi có thể giúp phòng ngừa ung thư và tự ý sử dụng như một vị thuốc hằng ngày. Tuy nhiên, ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, Giảng viên Đại học Y Hà Nội cho biết, các nghiên cứu hiện mới dừng ở mức phòng thí nghiệm và chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chứng minh hiệu quả phòng ngừa hoặc điều trị ung thư ở người.
Bé gái 8 tuổi mắc gan nhiễm mỡ, bác sĩ chỉ ra sai lầm trong bữa ăn khiến nhiều phụ huynh chủ quanBệnh thường gặp -
GĐXH - Gan nhiễm mỡ không còn là bệnh chỉ gặp ở người lớn. Trường hợp một bé gái 8 tuổi được chẩn đoán gan nhiễm mỡ kèm rối loạn chuyển hóa sau thời gian dài ăn quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột, đồ uống có đường và đồ ăn vặt là lời nhắc nhở về vai trò của chế độ dinh dưỡng đối với sức khỏe trẻ nhỏ.
Mỡ lợn hay dầu ăn tốt hơn? Chuyên gia chỉ ra cách dùng đúng để không gây hại sức khỏeBệnh thường gặp -
GĐXH - Không ít người cho rằng mỡ lợn là "thực phẩm vàng" nên bỏ hẳn dầu ăn, trong khi số khác lại tuyệt đối tránh mỡ động vật vì lo tăng cholesterol. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cả hai quan điểm đều thiếu cân bằng. Điều quan trọng không phải chọn mỡ hay dầu, mà là sử dụng đúng cách, đúng lượng và phù hợp với tình trạng sức khỏe của mỗi người.
Chuyên gia cảnh báo: Thực phẩm bẩn không chỉ là đồ ôi thiu, mà còn là những thứ nhiều người vẫn đang ăn mỗi ngàyBệnh thường gặp -
GĐXH - Nhiều người cho rằng thực phẩm bẩn chỉ là thực phẩm ôi thiu, chứa hóa chất hoặc mất vệ sinh. Tuy nhiên, theo TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), những thực phẩm hợp pháp nhưng chứa quá nhiều đường, muối, chất béo cùng những thông tin dinh dưỡng sai lệch trên mạng xã hội cũng đang âm thầm đẩy hàng triệu người vào nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.
11 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: 'lá chắn' tự nhiên giúp cơ thể trẻ lâu, khỏe bền vữngBệnh thường gặp -
GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, cơ thể con người liên tục phải đối mặt với căng thẳng, ô nhiễm môi trường và chế độ ăn thiếu lành mạnh — những yếu tố âm thầm gây ra stress oxy hóa, dẫn đến lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính nguy hiểm. Tuy nhiên, ngay trong thực đơn hằng ngày lại có những “vị cứu tinh” tự nhiên giàu chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào, tăng cường miễn dịch và duy trì sức khỏe bền vững. Dưới đây là 11 thực phẩm quen thuộc nhưng có khả năng tạo nên “hàng rào bảo vệ” cho cơ thể mà bạn không nên bỏ qua.