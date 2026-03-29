Cách luộc rau bằng lò vi sóng đơn giản, giữ trọn hương vị lẫn chất dinh dưỡng
GĐXH - Rau luộc là một món ăn phổ biến trong các bữa cơm của gia đình. Để tiết kiệm thời gian chế biến, bạn có thể luộc rau bằng lò vi sóng đơn giản mà vẫn giữ được chất dinh dưỡng.
Có nên luộc rau bằng lò vi sóng
Lò vi sóng là thiết bị không chỉ để hâm nóng, rã đông, nướng bánh mà còn có thể luộc rau. Nhiều người lo lắng rằng việc luộc rau bằng lò vi sóng sẽ khiến rau bị khô hoặc bị cháy.
Tuy nhiên, bạn chỉ cần sử dụng chế độ nấu trung bình trong 2 - 3 phút, rau sẽ không bị sẫm màu vẫn giữ được màu tươi xanh và giữ nguyên chất dinh dưỡng.
Hướng dẫn cách luộc rau bằng lò vi sóng
Luộc rau bằng lò vi sóng rất đơn giản, chỉ 2 – 3 phút là bạn đã có được món rau luộc xanh mướt. Cụ thể, cách luộc rau như sau:
Đối với các loại rau nhiều lá, rau mềm, nhanh chín
Với loại rau nhiều lá, mềm, nhanh chín như cải ngọt, rau muống, su su… khi mua về, bạn đem rửa sạch, để ráo bớt nước, cắt khúc nếu muốn.
Sau đó, bạn dùng màng bọc thực phẩm bọc kín rau lại nhằm tránh để không khí lọt vào, giúp cho mùi vị lẫn các chất dinh dưỡng không bị mất đi.
Cho rau vào lò vi sóng rồi điều chỉnh chế độ nóng trung bình, bật lò trong thời gian 2 phút. Sau 2 phút, bạn lấy rau ra, bỏ lớp màng bọc thực phẩm đi, trình bày vào đĩa và thưởng thức.
Đối với các loại rau củ có độ cứng hơn
Với những loại rau củ cứng hơn như bắp cải, súp lơ, cải thảo… bạn tiến hành luộc theo trình tự: Rau mua về, bạn đem tách từng lá, rửa sạch dưới vòi nước chảy mạnh và cắt miếng vừa ăn.
Tiếp theo, bạn xếp rau vào bát dùng được trong lò vi sóng, đổ nước vào xăm xắp mặt rau rồi dùng màng bọc thực phẩm bọc kín miệng bát lại.
Sau đó, bạn cho bát rau vào lò vi sóng, chỉnh nhiệt ở chế độ trung bình, bật lò trong khoảng 4 – 5 phút, tùy theo độ cứng của rau.
Lưu ý khi luộc rau bằng lò vi sóng
Dùng lò vi sóng luộc rau không chỉ nhanh chóng, tiện lợi, kiểm soát được thời gian nấu ăn, tránh để rau bị nát thông qua chế độ hẹn giờ.
Tuy nhiên, khi áp dụng phương pháp nấu ăn này, bạn nên lưu ý một số vấn đề sau: Nên chọn chế độ nóng trung bình bởi nếu để ở nhiệt độ quá cao sẽ làm giảm hàm lượng dưỡng chất có trong rau, đồng thời còn khiến rau dễ bị nát.
Với các loại rau củ cứng như súp lơ, cải chíp, cải thảo, khoai tây… bạn nên tăng thời gian luộc, thay vì để 2 – 3 phút thì bạn hãy nấu từ 5 – 10 phút tùy loại, để chúng được chín hoàn toàn.
Những loại rau củ có thể ăn được cả vỏ thì bạn không nên gọt. Hành động này vô tình loại bỏ đi rất nhiều chất dinh dưỡng.
Trong quá trình luộc rau, bạn phải bọc thật kín rau bằng màng bọc thực phẩm để đảm bảo không khí không thể lọt vào trong.
